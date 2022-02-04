Наши биатлонисты провели тренировку на горном стадионе в лютый мороз и ветер. Тренеры были одеты как капуста.

«Какие русские? На Олимпиаде их нет». Норвежцы посмеялись над сборной России на тренировке

Сборная России по биатлону, основная часть которой прилетела в Пекин 27 января, попала в экстремальные условия. Погода в горном кластере Чжанцзякоу стоит такая, что, даже одевшись вроде бы очень тепло, провести рядом с тренерской биржей полтора-два часа, которые длится тренировка, довольно сложно.

А каково спортсменам? Тоже непросто. Некоторые даже отказываются стрелять в конце тренировки. Мороз, сильнейший ветер, высокая влажность, высота – в таких условиях пройдёт и первая гонка на Олимпиаде – смешанная эстафета.

«На этом щите русские будут работать! – Тут нет русских, есть команда ROC»

Первую тренировку в Чжанцзякоу 3 февраля сборная России полностью пропустила. Так и было по плану. Пятый щит, на котором должна была работать наша команда, остался пустым. Остальные сборные тренировались.

А в начале второй тренировки произошёл курьёзный случай. Первыми на тренировку пришли норвежцы, которые заняли третий щит. Но то, кто на каком щите будет работать, определяется жеребьёвкой. Когда на биржу пришли тренеры сборной Франции, то попросили норвежцев подвинуться, ведь третий щит был за ними.

Норвежские тренеры перешли на второй щит, но тут пришёл тренер белорусов Андрей Падин.

«Бонжорно, синьоры! — приветствовал он норвежцев. – Это наш щит». «Па-а-а-а-а-дын!» — сказали в ответ норвежцы, но подвинулись дальше, на первый щит.

«Эй, здесь русские будут работать», — Падин попытался отогнать норвежцев в другую сторону.

«Какие русские? На Олимпиаде нет русских, есть команда ROC, а они на пятом щите», – парировали скандинавы со смехом и остались на первой позиции.

«У норвежцев – новейшие разработки»

Наша команда, и правда, должна была работать на пятом щите. На информационной стойке перед биржей висела распечатанная табличка с порядковыми номерами.

Первым на биржу пришёл Николай Загурский – профессор, тренер женской сборной.

«Это ветеран, профессор биатлона, — подначивал Падин. – Он на своей первой Олимпиаде побывал, когда мы с тобой ещё не родились».

Загурский улыбнулся, а потом подошёл к тренеру норвежцев посмотреть на какой-то чудо-прибор, мгновенно и очень точно определяющий скорость и направление ветра, а также температуру.

У самого Загурского, который пришёл на биржу, порядком утеплившись, совсем другое устройство. «Нормальное устройство, которое очень помогает в работе, но у норвежцев просто новейшие разработки», — отметил Николай Степанович.

«Чемпионат»

Ну а дальше стали подтягиваться спортсмены и другие тренеры. И началась работа. У каждого была своя задача. Но при этом все решали общую проблему – как не замёрзнуть.

«Вопрос риторический: вы пострелять хотите?»

Спортсмены постоянно оставались в движении. Обычно после серии стрельбы они подъезжают к тренерам, которые на планшете показывают, куда ушли выстрелы и какие нужно сделать поправки. У спортсменов есть возможность остановиться, что-то переспросить – здесь это просто лишние секунды без движения. Поэтому всё очень быстро, на ходу, чтобы не дать телу остыть.

В комбинезонах не было никого. Кто-то вообще в куртках убегал на трассу, наши – в «разминках».

Эдуард Латыпов очень много стрелял, работал сосредоточенно. А Карим Халили и Даниил Серохвостов после серии стрельбы отправились на темповую тренировку. Они тщательно размялись, пристрелялись и убежали на трассу с точки старта. Серохвостов первый, Халили второй.

«Куртки наши возьмёте?» — дружно спросили они Максима Максимова, который и давал старт. Тот быстро кивнул и отправил спортсменов на трассу, куда до этого отправился старший тренер сборной Юрий Каминский.

Максимов забрал куртки на тренерскую биржу и продолжил работу с Эдуардом Латыповым.

«Вы что-то в лёгкой куртке, Максим. Норвежцы вон в длинных и тёплых пуховиках», — спросил я тренера.

«Да у меня не одна куртка, а три, плюс кофта и «термак», — ответил наставник мужской сборной по стрельбе.

Но и три куртки, сделавшие Максимова похожим на капусту, не спасали. Замёрзли все. Самым морозоустойчивым выглядел Юрий Каминский, который после тренировки ещё и поговорить время нашёл.

Серохвостов и Халили закончили темповую и тут же забрали свои куртки, мгновенно начав утепляться.

«Парни, вопрос риторический: вы пострелять хотите ещё?» — спросил Максимов своих подопечных. Но замёрзшие спортсмены дружно покачали головой. Лучше, видимо, холостой тренаж в Олимпийской деревне сделать, чем в таких условиях оставаться на стрельбище.

План на тренировку был выполнен полностью. Но глядя на то, в каких условиях работают спортсмены, даже сложно представить, что будет в гонке. Особенно если температура не пойдёт резко вверх.