Биатлон на Олимпиаде-2022: шансы сборной России, главные соперники и расписание гонок

В нынешнем сезоне сборная России по биатлону на Кубке мира завоевала уже 15 медалей. Последний раз так успешно россияне выступали пять лет назад. Это не может не радовать накануне главного старта четырёхлетия – Олимпийских игр. Особенно по той причине, что предыдущая Олимпиада для биатлонистов не задалась – из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) на турнир поехали лишь четыре спортсмена.

Каким же будет биатлон на текущих Олимпийских играх в Пекине?

Расписание гонок в биатлоне на Олимпиаде-2022

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонный турнир будет чуть короче Олимпиады: с 5 по 19 февраля. Как и на Играх-2018, в биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград: пять у мужчин, пять у женщин и одна в смешанной дисциплине. При этом за восемь комплектов медалей спортсмены будут бороться в личных гонках, а за три – в эстафетах.

Биатлон. Расписание гонок на Олимпийских играх — 2022



Смешанная эстафета – 5 февраля, 12:00 (московское время).

Индивидуальная гонка, мужчины – 7 февраля, 12:00.

Индивидуальная гонка, женщины – 8 февраля, 11:30.

Спринт, женщины – 11 февраля, 12:00.

Спринт, мужчины – 12 февраля, 12:00.

Гонка преследования, женщины – 13 февраля, 12:00.

Гонка преследования, мужчины – 13 февраля, 13:45.

Эстафета, мужчины – 15 февраля, 12:00.

Эстафета, женщины – 16 февраля, 10:45.

Масс-старт, мужчины – 18 февраля, 12:00.

Масс-старт, женщины – 19 февраля, 12:00.

В прямом эфире трансляции гонок можно будет посмотреть на Первом канале, телеканалах «Россия 1» и «Матч ТВ».

Где пройдут соревнования по биатлону на ОИ-2022

Турнир по биатлону на Олимпийских играх — 2022 пройдёт не в самом Пекине, а на курорте Чжанцзякоу, расположенном в 180 км от китайской столицы. Все гонки состоятся на новом стадионе Хуалиньдун, построенном для Олимпийских игр.

Ирина Казакевич Фото: РИА Новости

К сожалению, из-за коронавируса в сезоне-2020/2021 этап Кубка мира в Китае был отменён, и спортсмены не смогли опробовать олимпийскую трассу. Но этой зимой в Чжанцзякоу летала сервис-бригада сборной России. По рассказам специалистов, трасса расположена в горной местности, снег на ней с примесью песка, в результате чего будет сложно работать со структурами, а стрельбище располагается в довольно ветреной зоне.

Помимо биатлона, в Чжанцзякоу пройдут соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, сноуборду и фристайлу. Для всех спортсменов в городе оборудована Олимпийская деревня, так что им не придётся ежедневно ездить на ночлег в Пекин.

Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде

На Олимпийских играх сборную России будут представлять десять биатлонистов. На турнир россияне смогли завоевать лишь по пять квот у мужчин и у женщин. Все они будут выступать под флагом ОКР, как и все спортсмены из России.

Запасные в Китай с командой не летят, но при этом все замены в случае необходимости будут оперативно осуществлены.

Для всей сборной, за исключением Нигматуллиной и Логинова, эти Олимпийские игры будут первыми в карьере. Александр участвовал в Олимпиаде-2014: в Сочи он пробежал лишь одну гонку — индивидуальную, где занял 30-е место. Правда, из-за обнаруженного у него допинга этот результат был аннулирован. Ульяна же была одним из четырёх представителей нашего биатлона на Олимпиаде-2018. Её лучшим результатом было 24-е место в индивидуалке.

Сколько медалей будет у российских биатлонистов на Олимпиаде-2022

Сборная России последний раз завоёвывала медали в биатлоне на Олимпиаде в 2014 году. Тогда россияне взяли четыре награды: золото в мужской эстафете, серебро в женской, Евгений Гараничев стал третьим в индивидуалке, а Ольга Вилухина — второй в спринте. Правда, из-за допинга у Евгения Устюгова и Ольги Зайцевой эстафетные медали у России были отняты.

На Олимпиаде в Пхёнчхане россияне не завоевали ни одной награды.

На предстоящих Играх в Пекине россияне могут рассчитывать на три-четыре медали, в том числе и золотую. В личных гонках за награды поборются Александр Логинов и Кристина Резцова, уже поднимавшиеся на подиум в нынешнем сезоне. В целом вся мужская команда может навязать борьбу соперникам. У женщин же шансов намного меньше.

Также Россия может завоевать медали во всех трёх эстафетах: мужской, женской и смешанной.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

Мужская и женская эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022

Эстафетные гонки — не только самые яркие для болельщиков в плане эмоций и неожиданных поворотов, но и самые очевидные с точки зрения медальных перспектив.

В нынешнем сезоне мужчины поднимались на подиум во всех эстафетах. На счету команды две бронзы, серебро и золото. Из действующих олимпийцев все эстафеты бежали Даниил Серохвостов и Александр Логинов. Три гонки на счету Эдуарда Латыпова, две — у Карима Халили и одна — у Максима Цветкова.

Женщины же попадали на пьедестал в трёх эстафетах из четырёх. У россиянок два серебра и бронза. Все гонки пробежала лишь Кристина Резцова. По три старта на счету Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Валерии Васнецовой. Ирина Казакевич принимала участие только в двух эстафетах.

Серьёзными конкурентами и для женщин, и для мужчин будут норвежцы, шведы, французы. У девушек бороться за медали будет и сборная Беларуси.

Главные фавориты и соперники на Олимпиаде-2022

Главными соперниками сборной России на Олимпиаде-2022 будут команды Норвегии, Швеции и Франции.

У мужчин довольно плотная борьба в топ-10 в общего зачёта Кубка мира, которая, разумеется, продолжится на Олимпиаде. В числе претендентов на медали, помимо Логинова и, возможно, Латыпова, будут французы Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Симон Детьё, норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен, а также швед Себастиан Самуэльссон и белорус Антон Смольский.

У женщин разброс по странам побольше. Так, Резцовой придётся бороться с норвежкой Марте Рёйселанд, белорусками Анной Солой и Динарой Алимбековой, шведками Ханной и Эльвирой Эберг, австрийкой Лизой Терезой Хаузер, итальянкой Доротеей Вирер и француженками Жюстин Бреза-Буше, Анаис Шевалье-Буше и Анаис Бескон.

Звёздами турнира, как ожидается, станут Марте Рёйселанд, у которой уже есть два олимпийских серебра, и Кентен Фийон Майе, ещё ни разу не поднимавшийся на пьедестал на Олимпиадах.