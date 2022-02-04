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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине, командный турнир: реакция иностранцев на неудачу России

«Они не отдадут свою медаль каким-то детям». За рубежом рады неудаче России на Олимпиаде
Екатерина Авдонина
Реакция иностранцев на поражение России
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После первого дня соревнований наши фигуристы находятся на втором месте — после американцев. Иностранцам это доставило особое удовольствие.

Вопреки всем ожиданиям, российским фигуристам не удалось захватить лидерство в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Серьёзная ошибка танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова увеличила отрыв сборной США, а внезапное поражение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова от китайцев Вэньцзин Суй и Цун Ханя лишь сыграло американцам на руку.

Наши спортсмены оказались в трудном положении, чему не могут не радоваться иностранные болельщики. Они открыто празднуют неудачу России в Китае.

«Кондратюк устроил вечеринку на командном турнире»

Поначалу командный турнир на Олимпиаде в Пекине для России складывался успешно. Марк Кондратюк прекрасно дебютировал на главном старте четырёхлетия, отлично исполнив прокат с двумя четверными прыжками. По результатам короткой программы он оказался третьим после Нэйтана Чена и Сёмы Уно, принеся российской команде заветные восемь баллов. Яркое и эмоциональное выступление ученика Светланы Соколовской произвело сильное впечатление не только на российских экспертов, но и на зарубежных.

«Это новое лицо, россиянин Марк Кондратюк устроил вечеринку в короткой программе на командном турнире. Отличные шаги, очень артистично. Он справился с двумя сложнейшими прыжками. Похоже, Олимпиада его совсем не смущает», — отметила канадская журналистка Беверли Смит.

Восхищены Марком и простые зрители. В Сети хвалят фигуриста за мощный прокат.

— Это было дико и хаотично, но впечатляюще. Он прожил момент.

Марк Кондратюк снёс всем крышу. Это был пожар!

— Меня парализовало от выступления Кондратюка. Давненько я не видел русского одиночника на большой сцене.

— Есть два типа российских фигуристов: скучные и сумасшедшие. Марк Кондратюк определённо относится ко второй категории.

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«Российские танцоры не заслуживают второго места»

Ждали мы отличного выступления и от танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, однако из-за грубой ошибки партнёра ученики Александра Жулина опустились на второе место, пропустив вперёд американский дуэт Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Разрыв со сборной США лишь увеличился, что не преминули упомянуть иностранные болельщики.

— Хаббелл и Донохью всегда были второй парой в мире, как бы Россия ни пыталась убедить нас в обратном, намекая на Синицину и Кацалапова.

— Российские танцоры не заслуживают второго места. Партнёр накосячил.

— Теперь они должны катать произвольную программу, чтобы вернуть преимущество перед личным зачётом.

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«Если они поставят дочь Тутберидзе, то будут дураками»

Некоторые же комментаторы не сдерживались и открыто потешались над ситуацией, понимая, что российская команда находится в шатком положении. По их мнению, больше всего это скажется на дочери Этери Тутберидзе, для которой путь в олимпийский командник, похоже, теперь закрыт.

— Российская федерация прямо сейчас отправляет частный самолёт за Степановой и Букиным.

— Будь я на месте Вики и Никиты, то закрыл бы дверь ночью получше. Этери не принимает поражений!

— Если они поставят Диану, дочь Этери Тутберидзе, то будут дураками.

Тем не менее были люди и с другой позицией: плохой прокат Синициной и Кацалапова станет официальной причиной приглашения Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в произвольную программу.

— Чёрт возьми, Этери точно воспользуется этой ошибкой, чтобы продвинуть дочь в произвольную программу.

— Я думаю, его спина не в порядке, но зато у Этери есть Диана — её малышка хочет золото.

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«Китай помог сборной США»

Не удалось уберечь от неудачи нашу сборную Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым. Подопечные Тамары Москвиной продемонстрировали выдающееся катание, но всё равно уступили китайцам Вэньцзин Суй и Цун Ханю 0,19 балла. За рубежом откровенно радуются неудаче России на Олимпиаде.

— Когда я говорил китайским судьям исключить коррупцию, я не имел в виду поставить Суй/Хань на второе место.

— Мишина и Галлямов казались медленными и неуклюжими в сравнении с динамичными Суй и Ханем. Плюс эти воздушные поцелуи и кривляния с припрыжкой… Ужас.

— Да, технически Мишина и Галлямов хороши, но они не заставили меня что-то почувствовать. Суй и Хань показали не только технику, но и эмоции.

— На их лице была такая решимость! Было видно, что они не отдадут свою медаль каким-то детям без боя.

— Китай своей золотой медалью в парах помог сборной США.

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