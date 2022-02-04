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Сергей Устюгов отказался от первой гонки на зимней Олимпиаде — 2022 – он вообще выступит на Играх, кто его заменит?

Лыжник Устюгов отказался бежать первую гонку на Олимпиаде. Что за экстренные перестановки?
Андрей Шитихин
Сергей Устюгов отказался от первой гонки
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Вместо двукратного чемпиона мира в скиатлоне побежит Артём Мальцев. Сергей вообще выступит на Играх в Пекине?

В лыжной сборной России за день до старта первой мужской гонки на Олимпиаде в Пекине – скиатлона – произошла замена. Вместо двукратного чемпиона мира (в том числе именно в скиатлоне) Сергея Устюгова побежит Артём Мальцев. Почему не Иван Якимушкин, который планировался на скиатлон изначально? Зачем нужны экстренные перестановки, когда состав определяли две недели назад? Побежит ли вообще Устюгов на Играх-2022?

Ниже ответы на все вопросы.

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У Сергея обострилась старая травма

Маркус Крамер, с которым мы встретились на тренировке сборной в Чжанцзякоу, огорошил новостью: Сергей Устюгов не побежит скиатлон. У него обострилась старая травма спины, как сказал немецкий тренер. Но, по моей информации, это связано с болью в боку: помните, как Устюгов просто выгрыз серебро в коньковой разделке на этапе Кубка мира в Давосе, а после финиша и упал схватился за бок?

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Так вот, в Чжанцзякоу после интервальной тренировки у Сергея возникли похожие, хоть и не настолько острые ощущения. После консультаций с тренерами и президентом ФЛГР Еленой Вяльбе спортсмен принял решение отказаться от скиатлона. Тяжелейшая дистанция на сложнейшей трассе может всерьёз обострить боли и травму спины, а кто тогда будет биться с Йоханнесом Клебо в коньковом спринте, который всего через день после скиатлона?

А Устюгову бежать ещё эстафету и, возможно, командный спринт. Он нужен в боевой готовности в других гонках.

Вместо Устюгова побежит Мальцев

Вместо Сергея Устюгова скиатлон побежит Артём Мальцев, другой лыжник группы Маркуса Крамера. Но почему не Иван Якимушкин, который изначально планировался на скиатлон, а в итоге уступил Устюгову место, согласившись на классическую разделку?

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Якимушкин и был первым кандидатом на замену, но Иван целенаправленно готовится к классике, проводит специальную работу, у него уже была запланирована контрольная тренировка на воскресенье – день скиатлона, а потому он вместе с тренером Олегом Перевозчиковым отказался.

Мальцев же – универсал, который может потерпеть на классике и хорошо пробежать на коньке. Особенно на таком тяжёлом круге, как в Чжанцзякоу.

В сборной России будут другие перестановки?

В такой ситуации, когда любая новость о замене вызывает только одну мысль – «ну всё, ковид», перестановка в составе по другим причинам уже не так страшна. Тем более когда это действительно логично и обоснованно.

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Конечно, неприятно, что у Сергея после нагрузок обостряются какие-то болячки, но терпеть боль 30 км точно не стоит. Как уже было сказано, Устюгову на Олимпиаде предстоят другие гонки.
Не исключено, что это не последняя перестановка в составе сборной России

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