Первые медали сборной России на Олимпийских играх. Как наши лыжницы творили историю

Сразу на двух Олимпиадах россиянки в первый же день завоёвывали по две медали за гонку!

Олимпиада-2022 стартовала. Уже сегодня, 5 февраля, будет разыграно шесть комплектов наград. Спортсмены поборются за медали в лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке. Разумеется, основные надежды российских болельщиков связаны с лыжными гонками и биатлоном. Но получится ли завоевать медаль в первый день?

А были ли медали в первый день?

В 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане первую медаль сборной России принёс Семён Елистратов. Уфимский шорт-трекист стал третьим в забеге на 1500 м в первый день соревнований и, что удивительно, оказался единственным спортсменом в российской сборной в этом виде спорта, который стал призёром Олимпийских игр. Аналогичного успеха восемью годами ранее добился Иван Скобрев. В первый день соревнований конькобежец выиграл бронзовую медаль в забеге на 5000 м, а через 10 дней завоевал серебро на дистанции 10 000 м.

На домашней Олимпиаде в Сочи первой медали пришлось ждать два дня. Но, что интересно, она тоже появилась в конькобежном спорте: сенсацию на 3000 метрах сотворила Ольга Граф.

А вот на Олимпиаде-2002 первую медаль в копилку сборной России положила лыжница Юлия Чепалова. Уже в первый день Олимпиады она завоевала бронзу в масс-старте на 15 км. Вообще, раньше лыжницы постоянно творили историю: четырьмя годами ранее в первой гонке Игр-1998 Ольга Данилова и Лариса Лазутина забрали сразу и золото, и серебро. Кстати, на той Олимпиаде наши лыжницы вообще ни с кем золотыми наградами не поделились – все забрали себе.

На Играх 1994 года Лиллехаммере золота у России в первый день не было, но Любовь Егорова и Нина Гаврылюк в гонке на 15 км сумели завоевать серебро и бронзу.

Долго ли ждать золота?

Что касается первой золотой медали сборной России на Олимпийских играх, то самый долгий поход за ней был в 2018 году. Алина Загитова завоевала медаль высшей пробы в одиночном катании на 14-й день соревнований. Хотя на той Олимпиаде, понятно дело, ситуация была сложной: на Игры не пустили почти никого из лидеров российской сборной.

В 2006 и 2014 годах первая золотая медаль в копилке российской сборной оказалась во второй день Олимпийских игр: 16 лет назад Евгений Дементьев стал первым в мужском скиатлоне, а в Сочи Россия выиграла командные соревнования в фигурном катании. В тот день домашней Олимпиады наша страна завоевала рекордное количество наград – четыре. Помимо фигурного катания и упомянутой уже Ольги Граф, Ольга Вилухина и Альберт Демченко принесли России серебро в биатлоне и санном спорте соответственно.

Как показывает статистика, бóльшую часть медалей Россия выигрывает в лыжных гонках, фигурном катании и биатлоне. Значит, уже сегодня от наших спортсменов можно ждать успеха!