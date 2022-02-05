«Хуже уже некуда». Российская лыжница хочет завершить карьеру после неудачи на Олимпиаде

Юлии Ступак нужно как можно быстрее восстановиться после провала в скиатлоне. Она ещё нужна сборной России на Олимпиаде.

На Олимпийских играх счастье и разочарование традиционно неразрывно следуют рука об руку. Одни спортсмены радуются ярким победам, другие переживают горькие неудачи. Сегодня именно так и произошло с женской сборной России по лыжным гонкам.

Пока вся страна вместе с Натальей Непряевой радовалась за её серебряную медаль в скиатлоне, которая стала для России первой наградой на зимней Олимпиаде в Пекине, на второй план отошла личная драма Юлии Ступак. 27-летняя лыжница сегодня провела одну из худших гонок в своей карьере, заняв только 24-е место в скиатлоне с отставанием в 4 минуты 13 секунд от победительницы Терезы Йохауг.

Если одним словом описать выступление Юлии в первой гонке олимпийской программы, первым на ум приходит «катастрофа». Впрочем, сама двукратный бронзовый призёр Олимпиады 2018 года подобрала ещё более ёмкое слово для описания произошедшего – «трэш».

«На протяжении всего года каждый день ты собираешь своё самочувствие, каждый день пытаешься перешагнуть через себя, наступить себе на горло в стольких ситуациях… Ради того, чтобы еле-еле попадать в топ-30. Это — полный трэш для меня. Это вообще не моё самочувствие, не моё тело. Я не чувствую себя. Весь год был какой-то проблемный, сложный. Практически каждую неделю у меня какие-то казусы, то у меня болезни, то ещё что-то. Но я так надеялась, что приеду сюда и всё поменяется. Но нет», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Спустя некоторое время российская спортсменка сделала ещё более эмоциональное заявление по итогам сегодняшнего провала. «Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. Я очень рада за Натаху [Непряеву], я говорила, что это её гонка. Я в неё очень сильно верила. А мне… По ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать», – в слезах добавила донельзя расстроенная Ступак.

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Понять разочарование уроженки Сосногорска нетрудно. В этом сезоне она на протяжении всего года выступала крайне неудачно. Лишь однажды ей удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта, но произошло это в Лиллехаммере в эстафете. В индивидуальных гонках четырёхкратная победительница этапов Кубка мира на личных дистанциях никак не могла продемонстрировать прежнюю форму, что в том числе привело её и к досрочному завершению престижной многодневки «Тур де Ски».

Одна из лидеров сборной России после своего отказа от продолжения выступать на «Туре» заявила, что всё идёт по плану и она изначально не собиралась проходить его до конца. По словам Ступак, главной её целью было успешно подготовиться к Олимпиаде, и на это у неё был целый месяц. Но, судя по всему, ожидания российской лыжницы круто разошлись с действительностью.

«Юля всё правильно сказала. С такими результатами надо заканчивать, поэтому надо бегать лучше. Мы в неё очень верим. Мы знаем, на что она способна. Да, сегодня не получилось. Поговорим, разберёмся. Гонок впереди ещё много. Юля отойдёт от этого, наберёт форму, покажет себя. Мы в неё верим, мы знаем её силы», — сказал «Чемпионату» тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Но всё-таки окончательно и посыпать голову пеплом Ступак ещё слишком рано. Даже если текущая форма не позволяет бороться за попадание в тройку призёров на индивидуальных дистанциях, её бойцовские качества должны пригодиться сборной России в эстафетах. Помимо участия в классической эстафете, именно Юлия должна образовать тандем с Непряевой в командном спринте. И от морального состояния Ступак сейчас зависит общий успех российской команды в этих гонках. Так что 27-летней лыжнице нужно пережить сегодняшнее потрясение, пообщаться с родными и близкими, после чего со свежей головой продолжать готовиться к следующим стартам. Ведь там она нужна всей российской команде.

«Я её прекрасно понимаю, она рассчитывала выступить лучше. Если в 27 лет уходить из спорта, то тогда не знаю… Разве можно завязать после одной Олимпиады? Это просто эмоции», — в интервью «Матч ТВ» сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.