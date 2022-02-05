Ступак: пора завязывать спортивную карьеру, потому что с такими местами не хочется бегать

Российская лыжница Юлия Ступак вновь прокомментировала неудачное выступление в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россиянка заняла 24-е место с отставанием в более чем 4 минуты.
«Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. Я очень рада за Натаху Непряеву, я говорила, что это её гонка. Я в неё очень сильно верила. А мне… По ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать», – приводит слова Ступак «Матч ТВ».
Ранее Юлия Ступак назвала скиатлон на Олимпийских играх в Пекине «полным трэшем» для неё.
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