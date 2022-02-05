Родила ребёнка и скрыла всю личную жизнь. Где сейчас олимпийская чемпионка Юлия Липницкая

Звезда Олимпиады в Сочи занимается воспитанием дочери и работает у Плющенко. А её избранником стал бывший ученик Тутберидзе.

Фигуристка Юлия Липницкая в один миг покорила весь мир на олимпийском льду Сочи в 2014 году. «Девочка в красном пальто» попала в самое сердце и зрителей, и судей. Её пронзительную произвольную программу под «Список Шиндлера» до сих пересматривают миллионы, а её вклад в добычу командного золота невозможно переоценить — настолько восхитительно она каталась!

Однако дальнейшая спортивная карьера Юлии была полна трудностей и преодолений, не приносивших высоких результатов. Уйдя из спорта, она нашла себя в тренерстве и стала одной из главных звёзд ледовых шоу Плющенко.

А ещё обрела семейное счастье с другим фигуристом, родив лапочку-дочку.

«Девочка в красном пальто»

Когда Липницкой было 10 лет, она с мамой приехала из Екатеринбурга в Москву на просмотр к ещё не известной тогда в широких кругах Этери Тутберидзе. Несмотря на отсутствие у девочки тройных прыжков, та разглядела в ней потенциал и взяла в свою группу. И не прогадала: именно Юля прославила Тутберидзе и открыла эру невероятных «хрустальных» девочек.

Игры в Сочи для 15-летней Юлии начались с завоевания золота в командном турнире, после которого её имя облетело заголовки ведущих изданий по всему миру. Юная фигуристка катала в произвольной программе не по годам сложный образ, но справилась с ним поистине гениально. Девочка в красном пальто буквально слилась с музыкой из фильма «Список Шиндлера» и за три с половиной минуты передала через своё катание всю боль и ужас темы холокоста. Вся арена стоя рукоплескала хрупкой спортсменке, в том числе и президент Владимир Путин. Это был абсолютный успех, принёсший нашей команде фигуристов столь необходимые максимальные баллы для победы.

В личных соревнованиях выступить так же безупречно у Липницкой не получилось, но она всё равно уже была одной из главных героинь Олимпиады.

Драма на Гран-при и новая жизнь

Выиграв серебро на чемпионате мира после Олимпийских игр, Юлия столкнулась с резким спадом из-за настигшего её пубертата. Череда неудач на стартах и недопонимание с Тутберидзе привели к смене декораций: фигуристка покинула «Хрустальный» и перебралась в Сочи к новому тренеру Алексею Урманову. Тем не менее спасти карьеру ей не удалось. Российский этап Гран-при в 2016 году стал последним для неё турниром. Прямо посреди произвольной у Юли свело ногу, но она мужественно докаталась до конца. Позже выяснилось, что девушка боролась с расстройством пищевого поведения и с огромным трудом вернулась к нормальной жизни. Правда, большому спорту в ней места не нашлось.

Завершив карьеру, Липницкая пропала из информационного поля, и для неё это было благом. Она никогда не желала свалившейся на неё после победы в Сочи популярности и могла наконец-то дышать свободно. Вскоре Юля попробовала себя в роли комментатора соревнований на канале «Телеспорт» и отлично справилась с этой ролью. Многие отмечали её грамотную речь и интересные наблюдения.

В феврале 2018 года Юлия вместе с другой олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных организовала собственную выездную школу фигурного катания. «Академия чемпионов» устраивала сборы в разных городах и странах, молодые тренеры обучали фигуристов сложным элементам и вдохновляли их своим примером. Для маленьких спортсменов оказаться на льду рядом с «девочкой в красном пальто» было огромным счастьем и удачей.

Работа у Плющенко

Выступать после завершения карьеры Юля очень долго не хотела. Вернуть на лёд её удалось Евгению Плющенко. Олимпийский чемпион приглашал фигуристку в свою команду ещё в августе 2017-го, но она отвечала отказом. А в октябре 2018-го Плющенко рассказал, что Липницкая будет участвовать в его новом шоу «Щелкунчик-2».

До премьеры ледовой сказки спортсменка вместе с Димой Биланом побывала в Китае. Именно там состоялось её первое выступление за два года. Юля каталась под песню знаменитого певца на новогоднем представлении канала BTV.

А 2 января 2019 года девушка предстала в образе Рождественской звезды в «Щелкунчике», который проходил в Санкт-Петербурге. Возможность снова увидеть любимую фигуристку на льду, пусть и не на соревнованиях, очень обрадовала её многочисленных поклонников. С тех пор Юля стала постоянной участницей ледовых шоу Плющенко и дарит зрителям своим катанием настоящую сказку.

Лапочка-дочка и семейное счастье

Июнь 2020 года ознаменовался неожиданной и очень приятной новостью: Юлия Липницкая готовилась впервые стать мамой. Наверное, именно тогда все окончательно поняли, что «девочка в красном пальто» давно выросла и превратилась в прекрасную девушку. Счастливым папой будущего малыша оказался фигурист Владислав Тарасенко, с которым Липницкая тренировалась у Тутберидзе. Молодые люди давно любили друг друга, но не афишировали своих отношений.

О беременности Юля хотела объявить сама по договорённости с одним из телеканалов. Но непорядочный спортивный агент раскрыл её секрет в СМИ раньше времени. Когда же у Юли родилась дочка, она не стала долго это утаивать. Рассказала спустя месяц после радостного события, опубликовав в «Инстаграме» фото с любимым и малюткой, которую они назвали Каталиной.

Пожалуй, это одна из немногих новостей, о которой Юля решила рассказать самостоятельно. Чемпионка не любит делиться подробностями своей жизни и не даёт интервью. После завершения спортивной карьеры Липницкая ведёт закрытую от посторонних глаз жизнь.

Насладившись первыми месяцами материнства, Липницкая приступила в декабре к работе тренером в «Ангелах Плющенко». Там она занимается с маленькими детками, которые очень любят свою наставницу. А с лапочкой-дочкой Юля практически не расстаётся: условия на работе позволяют брать Каталину с собой. К тому же у неё с Тарасенко есть отдельный домик на территории академии, и она успешно совмещает семейную жизнь со сложной задачей воспитания будущих чемпионов.