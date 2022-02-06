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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине, командный турнир: онлайн-трансляция 6 февраля, дебют Валиевой

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Поможет ли Валиева переломить ход битвы с США? LIVE
Андрей Гуров
Олимпиада-2022
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Российские фигуристы обязаны вырываться на первое место. Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В воскресенье, 6 февраля, состоится второй день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования продолжатся короткими программами женщин и произвольными — мужчин. Пока известно имя только одного российского представителя. Честь нашей команды будет отстаивать Камила Валиева. Кто выйдет на лёд из мужчин — остаётся в секрете. Вероятно, это будет Марк Кондратюк.

Короткие программы женщин начнутся в 4:30 по московскому времени, произвольные мужчин — в 6:50. Транслировать командный турнир фигуристов в прямом эфире будет телеканал «Россия-1».

Смогут ли Камила Валиева и Марк Кондратюк переломить ход битвы и создать отрыв от американцев?

Следите за онлайн-трансляцией «Чемпионата» и болейте за наших!

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Олимпиада 2022. Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
06 февраля 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Не началось
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