«Он влюбил меня в лыжи». Лыжник Спицов посвятил погибшему отцу медали Олимпиады в Корее

Одним из героев второго дня Олимпиады в Пекине стал лыжник Денис Спицов. Россиянин завоевал своё третье олимпийское серебро и взял реванш в скиатлоне, где на Олимпиаде-2018 завоевал четвёртое место, так и не сумев обойти опытных норвежцев. Тогда лыжнику казалось, что результата лучше в его карьере уже не будет, поэтому «деревянную» медаль спортсмен посвятил отцу, который трагически погиб в 2009 году. Потом у Дениса пошли уже настоящие медали, которые он продолжал посвящать отцу.

Заядлый любитель спорта

Денис Спицов родился в посёлке Вожега Вологодской области. В лыжные гонки пришёл благодаря отцу Сергею Владимировичу, который был спортсменом-любителем. Именно папа помогал юному лыжнику делать первые шаги в профессиональной карьере.

Директор спортивной школы, где учился Денис, Светлана Хлебосолова рассказывала о роли семьи в становлении атлета: «Здесь дело и в природной одарённости, в таланте. И во вкладе тренеров, в первую очередь Евгения Ванюкова. И в поддержке родителей, семьи. И в том, что он получил подготовку в Тюмени. Вероятно, останься он здесь, его спортивная судьба сложилась бы по-иному…»

Мама Дениса — воспитатель детского сада, отец — прапорщик полиции. Сергей Владимирович работал в органах внутренних дел более 15 лет, неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ, за что получил звание героя боевых действий, а также за службу был награждён медалями «За отличие в службе» 2-й и 3-й степени.

Судьбоносная дорога

Однако в 2009 году, когда Денису было 13 лет, в семье произошла трагедия. В один из вечеров родители возвращались из Вологды в Вожегу на автомобиле. Трасса из областного центра, по словам местных жителей, местами разбита так, что похожа на старую стиральную доску. В темноте разглядеть все неровности трассы было невозможно. Автомобиль Спицовых попал колесом в одну из выбоин, его закрутило и вынесло с проезжей части, где он слетел в кювет и перевернулся. Маме, к счастью, удалось выжить, а вот отец погиб.



Для Дениса это стало настоящей трагедией. Через два года после этого инцидента лыжник уехал из Выжеги со своим тренером в Тюмень. По словам Спицова, все годы своего обучения и карьеры он как бы чувствовал присутствие отца. Поэтому, достигнув первого по-настоящему высокого результата на взрослом уровне, — четвёртого места в скиатлоне на Олимпиаде-2018, он посвятил успех отцу.

«Этот результат я посвящаю отцу. Я его поддержку ощущаю до сих пор, это он привёл меня в лыжи, влюбил меня в них. Да, это не медаль, может, неправильно так говорить, но всё-таки это выступление — оно в его честь», — трогательно признался Денис.



А медали на той Олимпиаде потом были: два серебра и бронза в Пхёнчхане. И сегодня в Пекине Денис в очередной раз поднялся на олимпийский подиум, вероятно, снова посвятив свою награду любимому отцу.