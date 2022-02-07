«Внимание, пропал мальчик. Розовощёкий. Ругается». Российские болельщики смеются над Клебо

Мужской скиатлон на Олимпийских играх в Пекине получился громким: Александр Большунов в шикарном стиле завоевал золото, Денис Спицов стал вторым, а прославленный Йоханнес Хёсфлот Клебо финишировал лишь 40-м. Норвежец отстал от Большунова на целых девять минут, что стало настоящей сенсацией. Впереди у Клебо ещё будут шансы на медали, но провал в скиатлоне забудется не скоро. Читатели «Чемпионата», конечно, его заметили и охотно шутили над выступлением Йоханнеса.

Сначала, разумеется, появились неизменные шутки про допинг норвежских спортсменов. Никаких доказательств использования ими допинга нет, но комментарии, учитывая имеющиеся стереотипы, получились забавными.

Пользователь под ником Corolla: «Китай не пропустил средства от астмы на таможне?»

Комментатор Noname867: «Возможно, китайские власти предупреждали, у кого проблемы со здоровьем, пусть на Паралимпиаде выступают».

Читатель Khw тоже коснулся темы допинга: «Погодите. Вот отсидит курьер с лекарствами карантин, и тогда покажет вам Клебушек, кто настоящий лыжник».

В ответ на шутливую радость Анфисы Резцовой, недоумевавшей, что мог бы «скушать» Большунов для такой победы, пользователь Freddilintu написал: «Это Клебо что-то не скушал».

В целом же читатели «Чемпионата» очень удивились слабому выступлению норвежской легенды. В нынешнем сезоне он ещё не показывал настолько слабых результатов.

Отличный комментарий опубликовал Respirator: «Внимание! Пропал мальчик! Розовые щеки, глаза голубые, рост метр восемьдесят три. Пропал на дистанции скиатлона. Сообщают, что проиграл на финише девять минут. Ругается. Нашедшего просьба сообщить в сборную Норвегии».

Пользователь Sevrus88: «Клебо думал, лыжи сами докатят, а оказалось, работать надо...»

Bamsic посетовал на партнёров норвежца: «Просто товарищи по команде этот рюкзак бросили, а он этого не ожидал».

Немало лайков своей шуткой про Клебо набрал пользователь Dermatologist7: «Всех обманул, стартовал и не поехал…»

Его поддержал Corolla, уже появлявшийся в этой подборке: «Ещё хитрее было бы просто не выйти на старт».

Кстати, российским болельщикам не понравился оскорбительный вопрос про допинг, который был задан Александру Большунову американским журналистом. Напомним, наш чемпион отреагировал жёстко, но удержался от грубости.

Комментатор Artnat66: «Астматикам такие вопросы задавайте!»

Пользователь под ником Gomes15: «Спокойный ответ. Радует, что Большунов так среагировал. Они же ведь и ждут, как наши что-то скажут про допинг, и провоцируют такими вопросами. Лучше бы спросили, почему Клебо на 9 минут отстал. Препараты не помогли? Или реальный его уровень».

Читатель Bbolda вообще ответил стихами: ««Мы слышим звуки одобренья не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобленья». Плюнуть и растереть на все эти голоса».

Пользователь Andrey64: «Сейчас проведут исследования и докажут, что чеснок и редька являются запрещённым допингом. Вообще не сомневаюсь в англосаксах и норвежцах».

Подводя краткий итог, можно констатировать, что пользователи «Чемпионата» обладают отличным чувством юмора, которое активно демонстрируют в комментариях. Будем надеяться, что наши спортсмены на зимней Олимпиаде будут давать всё больше радостных поводов для того, что читатели шутили и веселились.