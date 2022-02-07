Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: российские болельщики шутят над провалом норвежцев в скиатлоне

«Внимание, пропал мальчик. Розовощёкий. Ругается». Российские болельщики смеются над Клебо
Александр Фролов
Российские болельщики шутят над провалом норвежцев
Комментарии
Провал именитого норвежца дал читателям «Чемпионата» немало поводов для шуток.

Мужской скиатлон на Олимпийских играх в Пекине получился громким: Александр Большунов в шикарном стиле завоевал золото, Денис Спицов стал вторым, а прославленный Йоханнес Хёсфлот Клебо финишировал лишь 40-м. Норвежец отстал от Большунова на целых девять минут, что стало настоящей сенсацией. Впереди у Клебо ещё будут шансы на медали, но провал в скиатлоне забудется не скоро. Читатели «Чемпионата», конечно, его заметили и охотно шутили над выступлением Йоханнеса.

«Я хотел всё бросить. Но отец не дал». Как Большунов стал самым крутым лыжником России «Я хотел всё бросить. Но отец не дал». Как Большунов стал самым крутым лыжником России

Сначала, разумеется, появились неизменные шутки про допинг норвежских спортсменов. Никаких доказательств использования ими допинга нет, но комментарии, учитывая имеющиеся стереотипы, получились забавными.

Пользователь под ником Corolla: «Китай не пропустил средства от астмы на таможне?»

Комментатор Noname867: «Возможно, китайские власти предупреждали, у кого проблемы со здоровьем, пусть на Паралимпиаде выступают».

Читатель Khw тоже коснулся темы допинга: «Погодите. Вот отсидит курьер с лекарствами карантин, и тогда покажет вам Клебушек, кто настоящий лыжник».

В ответ на шутливую радость Анфисы Резцовой, недоумевавшей, что мог бы «скушать» Большунов для такой победы, пользователь Freddilintu написал: «Это Клебо что-то не скушал».

В целом же читатели «Чемпионата» очень удивились слабому выступлению норвежской легенды. В нынешнем сезоне он ещё не показывал настолько слабых результатов.

Клебо объяснил 9-минутный проигрыш Большунову одной фразой. Цензурных слов у него не было Клебо объяснил 9-минутный проигрыш Большунову одной фразой. Цензурных слов у него не было

Отличный комментарий опубликовал Respirator: «Внимание! Пропал мальчик! Розовые щеки, глаза голубые, рост метр восемьдесят три. Пропал на дистанции скиатлона. Сообщают, что проиграл на финише девять минут. Ругается. Нашедшего просьба сообщить в сборную Норвегии».

Пользователь Sevrus88: «Клебо думал, лыжи сами докатят, а оказалось, работать надо...»

Bamsic посетовал на партнёров норвежца: «Просто товарищи по команде этот рюкзак бросили, а он этого не ожидал».

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Немало лайков своей шуткой про Клебо набрал пользователь Dermatologist7: «Всех обманул, стартовал и не поехал…»

Его поддержал Corolla, уже появлявшийся в этой подборке: «Ещё хитрее было бы просто не выйти на старт».

Кстати, российским болельщикам не понравился оскорбительный вопрос про допинг, который был задан Александру Большунову американским журналистом. Напомним, наш чемпион отреагировал жёстко, но удержался от грубости.

Американский журналист не зря спросил Большунова про допинг. Давно пора было это сделать! Американский журналист не зря спросил Большунова про допинг. Давно пора было это сделать!

Комментатор Artnat66: «Астматикам такие вопросы задавайте!»

Пользователь под ником Gomes15: «Спокойный ответ. Радует, что Большунов так среагировал. Они же ведь и ждут, как наши что-то скажут про допинг, и провоцируют такими вопросами. Лучше бы спросили, почему Клебо на 9 минут отстал. Препараты не помогли? Или реальный его уровень».

Читатель Bbolda вообще ответил стихами: ««Мы слышим звуки одобренья не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобленья». Плюнуть и растереть на все эти голоса».

Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Пользователь Andrey64: «Сейчас проведут исследования и докажут, что чеснок и редька являются запрещённым допингом. Вообще не сомневаюсь в англосаксах и норвежцах».

Подводя краткий итог, можно констатировать, что пользователи «Чемпионата» обладают отличным чувством юмора, которое активно демонстрируют в комментариях. Будем надеяться, что наши спортсмены на зимней Олимпиаде будут давать всё больше радостных поводов для того, что читатели шутили и веселились.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022