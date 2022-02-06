Клебо объяснил 9-минутный проигрыш Большунову одной фразой. Цензурных слов у него не было

Триумфаторами в лыжах на Олимпийских играх в Пхёнчхане были норвежцы. В скиатлоне-2018 Норвегия заняла весь пьедестал: Симен Хегстад Крюгер, Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунд. Сегодня скандинавы тоже были фаворитами, но совершенно провалили гонку. Победу одержал россиянин Александр Большунов, просто разгромив норвежцев. Сьюр Рёте снялся ещё на 11-м километре, Клебо финишировал лишь 40-м, а Холунд с Голбергом с трудом вошли в топ-6. Почему же грозные норвежцы провалили первый старт Олимпийских игр?

Ужасающий результат

Сборной Норвегии пришлось отложить свой вылет в Пекин из-за коронавируса в команде. В конце января положительные тесты сдали несколько норвежских лыжниц, а также Симен Хегстад Крюгер. Вследствие контакта с заражёнными остальным пришлось провести на карантине 7-10 дней. Видимо, это отчасти сказалось на результатах норвежцев сегодня.

Первая трагедия случилась ещё до «пит-стопа». Не выдержав темп лидеров, с гонки снялся чемпион мира — 2019 в скиатлоне Сьюр Рёте. После 11 км норвежец уходил с трассы с ужасно злым лицом и в тяжёлом эмоциональном состоянии.

«Ужасно плохой день. У меня очень закоченели руки и ноги. Моя классическая форма недостаточно хороша. Я не ожидал, что меня выбьют до смены лыж. Я в порядке, но многим пожертвовал в гонке. Когда видишь такой результат, это разочаровывает. Надо мной нависает олимпийский призрак», — признался после гонки норвежец.

Также Рёте заявил, что всё дело в его состоянии, которое, очевидно, далеко не идеально, потому что лыжи сервис-бригада подготовила отлично.

Йоханнес Клебо не был в числе явных фаворитов гонки, потому что скиатлон – не его коронная дисциплина. Тем не менее в последние годы норвежец прогрессирует во всех дисциплинах, так что от него ожидался приличный результат. Вместо этого лидер Кубка мира провалился – 40-е место и 9-минутный проигрыш. Такого разгрома не ожидал никто, при условии, что ещё месяц назад Йоханнес с лёгкостью выносил Большунова в гонках.

После гонки с прессой трёхкратный олимпийский чемпион Пхёнчхана говорить отказался, прокомментировав на ходу свой результат довольно лаконично, одной эмоциональной фразой. Не найдя цензурных слов, Клебо выругался: «Это жопа». Поспорить с норвежцем в данном случае довольно сложно, ведь результата хуже с 2018 года в любой гонке у него ещё не было.

«Мой проигрыш — уродливая цифра»

Попавшие в топ-5 Голберг и Холунд свои результатом явно были недовольны, особенно на фоне того, что четыре года назад Ханс стоял на подиуме.

Сегодня Холунд был лучшим из норвежцев – четвёртое место и 2,5 минуты проигрыша. Такой результат лыжник связал с тяжёлыми пекинскими условиями.

«Я чуть не упал в обморок после четырёх кругов. Я совершенно одеревенел. Я не мог глотнуть воздуха. Потому коньком я был сам не свой, у меня не было сил, чтобы бороться», — заявил Холунд.

Такого же мнения придержался и Голберг, ставший пятым с почти двухминутным отставанием. По словам норвежца, довольно жестоко строить олимпийские трассы с частыми подъёмами.

«Это кажется немного бесчеловечным, лучшими становились те, кто легко забирался наверх. Мой проигрыш – уродливая цифра, никто не представлял такого большого отставания», — пояснил Пол.

Тренер сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум назвал скиатлон на Олимпиаде «диким». Тем не менее его не испугали результаты сегодняшней гонки.

«Я надеялся, что мы будем близки, но волнуюсь из-за результата. Нет тех, кто болен или плох по состоянию, но это были те, кто выглядел ужасно хорошо в сложившихся условиях. Но мы приехали сюда за медалями и не можем быть счастливы», — подытожил Носсум.

Ближайший старт у лыжников пройдёт 8 февраля, мужчины будут соревноваться в спринте свободным стилем, где Клебо – явный фаворит. Посмотрим, смогут ли норвежцы и их звезда исправить ситуацию или же доминирование скандинавов подошло к концу.

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