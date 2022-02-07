Олимпиада-2022. 8 февраля. Лыжи, биатлон, сноуборд – Россию ждёт триумфальный день?

Россия на зимней Олимпиаде-2022 приятно удивляет. За три дня у нас уже семь медалей: о таком раскладе могли мечтать только неисправимые оптимисты.

Но в четвёртый день медалей может стать больше. Намного больше. При удачном раскладе вторник, 8 февраля вообще будет днём российского триумфа, ведь наши спортсмены всерьёз претендуют на медали сразу в восьми финалах дня. Можете себе представить?

Рано-рано утром по московскому времени будут разыграны медали в женском биг-эйре. Там у нас есть чемпионка мира Анастасия Таталина. Насте придётся бороться за медали в очень звёздной компании, но авторитетов она, похоже, совершенно не признаёт.

Дальше в дело включатся сноубордисты, которые будут сражаться за награды в параллельном гигантском слаломе. Там у нас не команда, а какая-то сборная мечты: двукратный чемпион Олимпиады в Сочи Вик Уайлд, чемпионы мира Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Софья Надыршина, призёр чемпионата мира Наталья Соболева. Ну как тут не выиграть?

Затем в дело вступят представители более классических видов. Сначала пройдёт мужская индивидуальная гонка в биатлоне, а затем огненный спринт. Стоит ли ещё раз сказать, что надо садиться у экранов и болеть за Логинова, Латыпова, Цветкова, Устюгова, Терентьева, Большунова, Непряеву, Ступак? Наверное, вы и сами прекрасно это знаете!

Ещё не улягутся страсти в лыжах, как будет разыграна медаль в коньках на 1500 метрах у мужчин. Здесь железных шансов на медаль у нас вроде бы нет, но Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов вполне могут преподнести приятный сюрприз.

А в конце дня состоятся заключительные заезды в женских санях. Татьяне Ивановой уже сейчас можно ставить памятник: она стремительно восстановилась после тяжёлой травмы и идёт на третьем месте. Но если выиграет медаль, то станет просто героем страны!

Без наших завтра будут разыграны медали только в горных лыжах и кёрлинге.

А если мы говорим о тех видах, где медали не разыгрываются, то это, разумеется, короткая программа в фигурном катании у мужчин. Окрылённого успехом Марка Кондратюка постараются поддержать классными прокатами Евгений Семененко и Андрей Мозалев.

Ну а наши хоккеистки сыграют с Финляндией. Надеемся, что в этот раз без масок.

8 февраля, вторник. День четвёртый. Разыгрывается 10 комплектов наград

Расписание финалов

05:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

09:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место

10:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

10:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

10:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

10:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

11:30. Биатлон. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка

13:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

14:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

15:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

15:05. Кёрлинг. Микст. Финал

16:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.

Полное расписание соревнований:

04:15. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

05:00. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 1

05:22. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 2

05:40. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

05:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

06:07. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

07:10. Хоккей. Женщины. Группа A. США — Канада

09:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место

09:30. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

09:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

10:06. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

10:15. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

10:24. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала

10:30. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала

10:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

10:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

10:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

10:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

11:00. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

11:30. Биатлон. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка

11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. Япония — Чехия

11:50. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

13:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

13:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1

13:35. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2

13:40. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3

13:45. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4

13:50. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5

13:55. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1

14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2

14:05. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3

14:10. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4

14:15. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5

14:25. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1

14:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2

14:35. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1

14:40. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2

14:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

14:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка

15:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

15:05. Кёрлинг. Микст. Финал

16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Финляндия — Россия

16:10. Хоккей. Женщины. Группа B. Швеция — Дания

16:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.