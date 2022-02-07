Олимпиада-2022. 8 февраля. Лыжи, биатлон, сноуборд – Россию ждёт триумфальный день?

Россия на зимней Олимпиаде-2022 приятно удивляет. За три дня у нас уже семь медалей: о таком раскладе могли мечтать только неисправимые оптимисты.
Но в четвёртый день медалей может стать больше. Намного больше. При удачном раскладе вторник, 8 февраля вообще будет днём российского триумфа, ведь наши спортсмены всерьёз претендуют на медали сразу в восьми финалах дня. Можете себе представить?
Рано-рано утром по московскому времени будут разыграны медали в женском биг-эйре. Там у нас есть чемпионка мира Анастасия Таталина. Насте придётся бороться за медали в очень звёздной компании, но авторитетов она, похоже, совершенно не признаёт.
Дальше в дело включатся сноубордисты, которые будут сражаться за награды в параллельном гигантском слаломе. Там у нас не команда, а какая-то сборная мечты: двукратный чемпион Олимпиады в Сочи Вик Уайлд, чемпионы мира Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Софья Надыршина, призёр чемпионата мира Наталья Соболева. Ну как тут не выиграть?
Затем в дело вступят представители более классических видов. Сначала пройдёт мужская индивидуальная гонка в биатлоне, а затем огненный спринт. Стоит ли ещё раз сказать, что надо садиться у экранов и болеть за Логинова, Латыпова, Цветкова, Устюгова, Терентьева, Большунова, Непряеву, Ступак? Наверное, вы и сами прекрасно это знаете!
Ещё не улягутся страсти в лыжах, как будет разыграна медаль в коньках на 1500 метрах у мужчин. Здесь железных шансов на медаль у нас вроде бы нет, но Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов вполне могут преподнести приятный сюрприз.
А в конце дня состоятся заключительные заезды в женских санях. Татьяне Ивановой уже сейчас можно ставить памятник: она стремительно восстановилась после тяжёлой травмы и идёт на третьем месте. Но если выиграет медаль, то станет просто героем страны!
Без наших завтра будут разыграны медали только в горных лыжах и кёрлинге.
А если мы говорим о тех видах, где медали не разыгрываются, то это, разумеется, короткая программа в фигурном катании у мужчин. Окрылённого успехом Марка Кондратюка постараются поддержать классными прокатами Евгений Семененко и Андрей Мозалев.
Ну а наши хоккеистки сыграют с Финляндией. Надеемся, что в этот раз без масок.
8 февраля, вторник. День четвёртый. Разыгрывается 10 комплектов наград
Расписание финалов
05:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3
06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
09:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место
10:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
10:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
10:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
10:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
11:30. Биатлон. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
14:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
15:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
15:05. Кёрлинг. Микст. Финал
16:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.
Полное расписание соревнований:
04:15. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
05:00. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 1
05:22. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 2
05:40. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
05:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3
06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
06:07. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
07:10. Хоккей. Женщины. Группа A. США — Канада
09:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место
09:30. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
09:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
10:06. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
10:15. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
10:24. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
10:30. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
10:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
10:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
10:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
10:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
11:00. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
11:30. Биатлон. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. Япония — Чехия
11:50. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
13:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
13:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
13:35. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
13:40. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
13:45. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
13:50. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
13:55. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
14:05. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
14:10. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
14:15. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
14:25. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
14:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
14:35. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
14:40. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
14:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
15:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
15:05. Кёрлинг. Микст. Финал
16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Финляндия — Россия
16:10. Хоккей. Женщины. Группа B. Швеция — Дания
16:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.
- 7 февраля 2022
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