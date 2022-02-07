Фигурное катание на Олимпиаде, мужской турнир. Прямая трансляция, время старта

Дата и время соревнований

8 февраля состоится короткая программа мужчин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.



Начнутся соревнования в 4:15 по московскому времени.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Прямая трансляция

Соревнования в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия-1». Начало — в 4:15.



Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Первая разминка



1. Роман Садовский (Канада).

2. Николай Майоров (Швеция).

3. Лукас Бричги (Швейцария).

4. Александр Селевко (Эстония).

5. Цзинь Боян (Китай).

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан).



Вторая разминка



7. Ли Си Хён (Южная Корея).

8. Донован Каррилльо (Мексика).

9. Иван Шмуратко (Украина).

10. Алексей Быченко (Израиль).

11. Михал Бржезина (Чехия).



Третья разминка



13. Константин Милюков (Беларусь).

14. Брендан Керри (Австралия).

15. Адам Сяо Хим Фа (Франция).

16. Марк Кондратюк (Россия).

17. Евгений Семененко (Россия).

18. Кевин Аймоз (Франция).

Четвертая разминка



19. Денис Васильев (Латвия).

20. Андрей Мозалёв (Россия).

21. Юдзуру Ханю (Япония).

22. Сёма Уно (Япония).

23. Джун Хван Ча (Южная Корея).

24. Маттео Риццо (Италия).



Пятая разминка



25. Даниэль Грассль (Италия).

26. Киган Мессинг (Канада).

27. Юма Кагияма (Япония).

28. Нэйтан Чен (США).

29. Морис Квителашвили (Грузия).

30. Джейсон Браун (США).

Мнения экспертов

«Кондратюк пока молодец. Не хотим в нём разочароваться. Хотя нагрузки большие. Надеюсь, что он выдержит. Если он откатается так, как в командном турнире, то шансы у него хорошие», — сказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Прежде всего нужно делать свою работу. А дальше смотреть, как выступят соперники. Элита — это японцы, американцы, китаец. Для наших самое главное — откататься в свою силу. Прямо так, как сделал Марк в командном турнире. Конечно, личное соревнование — это другое, но суть та же.

Да, нам будет сложнее рассчитывать на медали у мужчин, чем в соревнованиях тех же пар. Но если не стремиться попасть в тройку, то ничего не получится. Надо бодаться, бороться и делать свою работу. А будет как будет», — сказал Алексей Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Если говорить о Кондратюке, то для первого дебютного взрослого сезона выиграть чемпионат России, чемпионат Европы и стать уже олимпийским чемпионом в командном зачёте – это уже очень хорошо. Я бы сказал – отлично. Очень надеюсь, что Марк с таким же настроем пойдёт на личное первенство, не будет на себя вешать какой-то лишней ответственности. У него работает очень слаженная схема, когда он выходит и катается просто как на тренировках. Получится – хорошо, не получится – значит не получится, вот с таким настроем он спокойно выполняет то, что умеет. Сейчас он уже преодолел два проката на Олимпийских играх, надеюсь, это сыграет только ему в плюс. Марк будет как бы размят.

За команду катать эмоционально сложнее, потому что ты катаешь и отвечаешь не только за себя. Ты — часть команды, вы все вместе отвечаете ещё и друг за друга. Поэтому сейчас, наверное, после такой встряски, разминки на Олимпийских играх, думаю, за себя кататься будет проще.



У ребят сейчас такая плотная конкуренция. Конечно, есть явные фавориты, все всё понимают, и они очень сильны. Нашим ребятам будет очень непросто побороться за медали. Всё-таки фигурное катание – это такой вид спорта, где никто не застрахован от ошибок, волнения. Поэтому, в принципе, наши ребята на достаточно хорошем уровне – это позволит им побороться за тройку. Но, к сожалению, можно констатировать факт, что только за счёт ошибок сильнейших спортсменов. Если мы берём фаворитов: Сёма Уно, Юдзуру Ханю, Нэйтана Чена, помимо них, есть ещё очень сильные ребята. То есть это уже такие великие и легендарные спортсмены, у которых есть преимущество», — сказал Максим Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

«В первую очередь надеемся на Марка Кондратюка. Он показал прекрасные чистые прокаты, видно, что находится в хорошей форме. Добавятся соперники в лице Юдзуру, в произвольной не было Нэйтана. Состав сильный, много японских и американских спортсменов. Будет сложно, но на одухотворённости, мотивации и эмоциях мы надеемся на рекордные баллы от Кондратюка. Которые позволят как минимум побороться с Ченом и Ханю.



Хочется пожелать всем ребятам чистых прокатов. Они в хорошей форме, последние турниры показывали хорошие программы. На Олимпиаде всегда большая ответственность и нагрузка. Если наши ребята откатают чисто, то всё возможно. Болеем и ждём чистых прокатов!» — сказал Александр Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



«Прежде всего хочется поздравить нашу команду и Марка Кондратюка с золотом. Марк большой молодец, что прошёл такое испытание и выдержал. Борьбу с нервами выиграл именно Кондратюк сам у себя. Дай бог ему такого же настроя на личный турнир.



Что касается остальных ребят, им тоже хочется пожелать крепких нервов, чтобы у них были чистые прокаты. Пусть парни просто кайфуют.



Олимпийские игры — это соревнования, в которых может произойти абсолютно всё. Глупо что-то исключать. Всем парням желаю удачи», — сказал Сергей Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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