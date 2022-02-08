«Не новички, а стрелять не умеют». У женской сборной России рассыпался состав на эстафету

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх прошла первая личная гонка в биатлоне. Россиянки не смогли добраться до призов в индивидуальной гонке на 15 километров. Лучшая из наших – Кристина Резцова – показала лишь девятое время. Светлана Миронова — 23-я в итоговом протоколе. Евгения Буртасова оказалась 77-й, Ульяна Нигматуллина расположилась ещё на строчку ниже.

Кошмарные результаты предопределила стрельба. На четверых россиянки допустили 21 промах. Почти половину ошибок совершила Нигматуллина – она не закрыла сразу 10 мишеней. Немногим лучше на огневых рубежах отработала Буртасова – мимо прошли шесть её выстрелов. Миронова промахнулась трижды, Резцова – дважды. Эксперты сошлись во мнении, что вторая оплошность лишила Кристину шансов на награду.

«У Резцовой в этой гонке был огромный шанс поучаствовать в раздаче медалей, — сказал «Чемпионату» бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв. — К сожалению, один рубеж, который она провалила — вторая лёжка — принёс ей две штрафные минуты. Это очень обидно и досадно. Кристина там внутри, однозначно, плачет, переживает. Одного выстрела не хватило до олимпийской медали, и тут уже неважно, до какой: золотой, серебряной или бронзовой. Она могла бороться. Без штрафа она бы выиграла».

Сама Кристина призналась, что перед выступлением была уверена в своей стрельбе. «Узнаю, в чём была ошибка, и сделаю из этого выводы. Сейчас мне обидно, и я зла на себя, но дальше сегодняшнего дня это никуда не уйдёт», — заверила спортсменка после гонки.

Ульяна Нигматуллина оказалась менее красноречивой. В микст-зоне она ограничилась только двумя словами: «Я извиняюсь». Позднее Ульяна дополнила комментарий, но всё равно не смогла найти оправданий своей стрельбе. «Я начала с одного промаха на первом рубеже, потому что было смещение из-за ослабления ветра. Хотя отрабатывала аккуратно. Дальше пошло что-то непонятное для меня», — сказала спортсменка «Матч ТВ».

Провал Нигматуллиной в индивидуалке действительно выглядит необъяснимым: в обеих аналогичных гонках на этапах Кубка мира она попадала в десятку лучших. С другой стороны, назвать крах Ульяны досадной случайностью тоже трудно. В первой гонке Олимпиады – смешанной эстафете – она допустила пять промахов на двух рубежах, чудом избежав штрафных кругов.

Любопытно, что ещё в начале сезона Нигматуллина стреляла почти безукоризненно. За пять первых личных гонок на этапах Кубка мира она промахнулась только пять раз. Проблемы начались в середине декабря во французском Анси, где три непопадания отбросили Ульяну в третий десяток преследования. Казалось, к Пекину-2022 ей удалось преодолеть кризис: в предолимпийском масс-старте в Антхольце Нигматуллина замкнула топ-8, не закрыв только одну мишень. Но ощущения обманули: в Китае всё рассыпалось.

Катастрофическая неточность Нигматуллиной – страшный сюрприз для тренеров сборной. Теперь совсем непонятно, что делать с эстафетой, от которой на Олимпиаде ждут медали. Ситуацию осложняет отсутствие в команде Валерии Васнецовой. На Кубке мира она зарекомендовала себя в качестве эффективного стартёра. С Васнецовой на первом этапе российская сборная в трёх гонках из трёх попадала на пьедестал.

Вызванная на замену Васнецовой Буртасова в индивидуальной гонке явно не справилась. Миронова тоже не впечатлила. Неизвестно, как чувствует себя пятая биатлонистка российской заявки – Ирина Казакевич. На этой Олимпиаде она пока лишь тренируется. А в Кубке мира выступает невыразительно: 29-е место в общем зачёте с единственным за сезон попаданием в топ-10.

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Резцова подтверждает статус лидера, но и её положение не самое стабильное. После индивидуалки Кристина рассказала, что боялась бежать смешанную эстафету. «Если честно, перед смешанной эстафетой было очень страшно. После окончания гонки, после всей этой радости от бронзы моя семья сказала: «Мы вообще не знаем, как ты добежала, что ты всего лишь на круг зашла, потому что на тебе не было лица», — сказала Резцова «Матч ТВ».

Спортсменка добавила, что перед личной гонкой почувствовала спокойствие. Но какова в таком случае природа второго промаха, забравшего у Кристины медаль? И есть ли гарантия, что накануне следующего старта Резцова снова сможет обойтись без лишних эмоций?

Пока одни пытаются найти ответы на эти вопросы или разобраться в причинах неудачной стрельбы, другие откровенно признаются, что ничего не понимают. «Стрелять не умеют — вот и весь комментарий. Уже не в первый раз, не новички ведь, тем более погода нормальная. Они что в плохую погоду так стреляют, что в хорошую. Что там с ними – я не знаю», — заявил «Чемпионату» олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин. Пока, пожалуй, никто не смог оценить состояние женской сборной лучше, чем он.

По итогам двух первых гонок на Олимпиаде основной состав сборной России на эстафету просто рассыпался. Но время собраться у наших биатлонисток ещё есть. Впереди – спринт и пасьют.