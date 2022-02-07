Большой провал сборной России на ОИ. 21 промах в стрельбе – национальный антирекорд

Розыгрыш второго комплекта медалей в олимпийской биатлонной программе не принёс успеха сборной России. Победу в женской индивидуальной гонке одержала допустившая всего один промах на четырёх рубежах немка Денизе Херрман. 33-летняя спортсмена на девять секунд опередила представительницу Франции Анаис Шевалье-Буше, которая также всего единожды из 20 раз не смогла закрыть мишень на стрельбище.

Замкнула тройку призёров норвежка Марте Рёйселанд, завоевавшая уже вторую награду на зимних Олимпийских играх в Пекине. Ранее лидер нынешнего сезона в биатлонном Кубке мира выиграла золото в составе сборной Норвегии в смешанной эстафете, причём перед стартом той гонки у Марте сломалась винтовка, и только олимпийское чудо помогло Рёйселанд успешно провести свой этап. Сегодня норвежка допустила две осечки на стрельбе, но высокая скорость позволила её подняться на пьедестал почёта.

Лучшей из россиянок сегодня оказалась Кристина Резцова, занявшая девятое место в финишном протоколе. После двух рубежей наша спортсмена реально могла претендовать на завоевание медали, но два промаха на второй лёжке поставили крест на этих надеждах. Остальные россиянки сегодняшний старт провалили с треском – Светлана Миронова заняла 23-е место, а Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина расположились по соседству в восьмом десятке протокола – на 77-й и 78-й позициях соответственно.

Камнем преткновения в индивидуальной гонке для наших девушек стала стрельба, в которой сборная России умудрилась продемонстрировать худший результат наряду с командой Италии. За основу сравнительного анализа мы брали только те сборные, которые выставили на гонку максимально возможную квоту – четырёх участниц. Таких команд сегодня набралось сразу 16. И в этой компании допустившие в общей сложности по 21 промаху россиянки и итальянки разделили первое место с конца по точности работы на рубеже.

Германия – 7 промахов (Херрман – 1, Фойгт – 1, Хинц – 1, Пройсс – 4)

Чехия – 7 (Давидова – 1, Харватова – 2, Ислова – 2, Воборникова – 2)

Швеция – 9 (Х. Эберг – 3, Э. Эберг – 3, Перссон – 2, Брурссон – 1)

Норвегия – 12 (Рёйселанд – 2, Тандреволд – 1, Экхофф – 5, Калькенберг – 4)

Китай – 13 (Юаньмен – 2, Мэн – 2, Цзялинь – 4, Дин – 5)

Франция – 14 (Шевалье-Буше – 1, Симон – 4, Бескон – 4, Бреза-Буше – 5)

США – 15 (Ирвин – 1, Игэн – 5, Рид – 5, Данкли – 4)

Беларусь – 16 (Алимбекова – 1, Лещенко – 4, Кручинкина – 4, Сола – 7)

Польша – 17 (Хойниш-Старега – 2, Жук – 3, Збылут – 3, Мака – 9)

Австрия – 18 (Хаузер – 3, Иннерхофер – 4, Швайгер – 3, Юппе – 8)

Япония – 18 (Татидзаки – 3, Хатисука – 4, Танака – 4, Маэда – 7)

Словакия – 18 (П. Фиалкова – 4, И. Фиалкова – 6, Хорватова – 3, Махиньякова – 5)

Канада – 19 (Бэнкс – 2, Лундер – 7, Диксон – 5, Бодри – 5)

Эстония – 20 (Томингас – 4, Тялихарм – 3, Оя – 7, Кюэльм – 6)

Италия – 21 (Вирер – 3, Санфилиппо – 5, Каррара – 5, Виттоцци – 8)

Россия – 21 (Резцова – 2, Миронова – 3, Буртасова – 6, Нигматуллина – 10)

Самую большую лепту в российский провал на рубеже внесла 27-летняя Нигматуллина, показавшая худший стрелковый результат среди всех участниц гонки. Россиянка допустила 50% промахов и после завершения соревнования призналась, что не может понять причины произошедшего с ней застрела.

«Условия на рубеже были идеальными. Они были почти точно такими же, как на пристрелке. Только ветер чуть уменьшился. Я начала с одного промаха на первом рубеже, потому что было смещение из-за ослабления ветра. Хотя отрабатывала аккуратно. Дальше пошло что-то непонятное для меня. Сделала выводы из первого рубежа и дальше стреляла с небольшим выносом вправо», – рассказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

«Кристина Резцова готовилась к сезону не в сборной, и она остаётся лучшей в этом сезоне. Это говорит о том, что у нас нет тренерского коллектива. Говорю это все эти 14 лет. У Ульяны Нигматуллиной десять промахов. А где у нас тренер по стрельбе вообще?

Я по телевидению вижу ошибки, а куда смотрят руководство, тренеры, которые находятся рядом с командой? Резцова не готовилась с ними, и она весь сезон лучшая. Это разве нормальное явление?» — задаётся риторическими вопросами четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Стоит заметить, что сегодняшняя индивидуальная гонка была уже девятой в истории женского биатлона на Олимпийских играх. Впервые эта дисциплина была введена в олимпийскую программу в 1992 году, когда на Играх выступала Объединённая команда СНГ. 30 лет назад Светлана Печёрская (1), Светлана Парамыгина (4), Елена Головина (2) и Анфиса Резцова (9) в сумме допустили 16 промахов.

Спустя два года – на Играх в Лиллехаммере россиянки установили антирекорд в стрельбе, который сегодня и был повторён нашей командой. Луиза Носкова (4), Надежда Таланова (5), Наталья Снытина (4) и Анфиса Резцова (8) также в сумме допустили 21 промах. С тех пор россиянки столь неудачным образом в индивидуалке никогда не стреляли. До сегодняшнего дня.

1994 – 21 промах (Носкова – 4, Таланова – 5, Снытина – 4, А. Резцова – 8)

1998 – 12 (Ахатова – 1, Мельник – 2, Куклева – 6, Ромасько – 3)

2002 – 10 (Пылёва – 2, Ишмуратова – 2, Ахатова – 2, Зайцева – 4)

2006 – 9 (Ишмуратова – 1, Ахатова – 2, Богалий-Титовец – 5, Пылёва – 1)

2010 – 12 (Медведцева – 2, Богалий-Титовец – 3, Зайцева – 3, Романова – 4)

2014 – 12 (Зайцева – 2, Подчуфарова – 2, Романова – 4, Глазырина – 4)

2018 – четырёх спортсменок у сборной России не было

2022 – 21 (К. Резцова – 2, Миронова – 3, Буртасова – 6, Нигматуллина – 10)