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Зимние Олимпийские игры 2022 года, неудача сборной России в индивидуальной гонке по биатлону, 10 промахов Нигматуллиной

Большой провал сборной России на ОИ. 21 промах в стрельбе – национальный антирекорд
Сергей Емельянов
Неудача сборной России в индивидуальной гонке
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И худший результат в женской индивидуальной гонке наряду со сборной Италии.

Розыгрыш второго комплекта медалей в олимпийской биатлонной программе не принёс успеха сборной России. Победу в женской индивидуальной гонке одержала допустившая всего один промах на четырёх рубежах немка Денизе Херрман. 33-летняя спортсмена на девять секунд опередила представительницу Франции Анаис Шевалье-Буше, которая также всего единожды из 20 раз не смогла закрыть мишень на стрельбище.

Замкнула тройку призёров норвежка Марте Рёйселанд, завоевавшая уже вторую награду на зимних Олимпийских играх в Пекине. Ранее лидер нынешнего сезона в биатлонном Кубке мира выиграла золото в составе сборной Норвегии в смешанной эстафете, причём перед стартом той гонки у Марте сломалась винтовка, и только олимпийское чудо помогло Рёйселанд успешно провести свой этап. Сегодня норвежка допустила две осечки на стрельбе, но высокая скорость позволила её подняться на пьедестал почёта.

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Лучшей из россиянок сегодня оказалась Кристина Резцова, занявшая девятое место в финишном протоколе. После двух рубежей наша спортсмена реально могла претендовать на завоевание медали, но два промаха на второй лёжке поставили крест на этих надеждах. Остальные россиянки сегодняшний старт провалили с треском – Светлана Миронова заняла 23-е место, а Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина расположились по соседству в восьмом десятке протокола – на 77-й и 78-й позициях соответственно.

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Камнем преткновения в индивидуальной гонке для наших девушек стала стрельба, в которой сборная России умудрилась продемонстрировать худший результат наряду с командой Италии. За основу сравнительного анализа мы брали только те сборные, которые выставили на гонку максимально возможную квоту – четырёх участниц. Таких команд сегодня набралось сразу 16. И в этой компании допустившие в общей сложности по 21 промаху россиянки и итальянки разделили первое место с конца по точности работы на рубеже.

Германия – 7 промахов (Херрман – 1, Фойгт – 1, Хинц – 1, Пройсс – 4)
Чехия – 7 (Давидова – 1, Харватова – 2, Ислова – 2, Воборникова – 2)
Швеция – 9 (Х. Эберг – 3, Э. Эберг – 3, Перссон – 2, Брурссон – 1)
Норвегия – 12 (Рёйселанд – 2, Тандреволд – 1, Экхофф – 5, Калькенберг – 4)
Китай – 13 (Юаньмен – 2, Мэн – 2, Цзялинь – 4, Дин – 5)
Франция – 14 (Шевалье-Буше – 1, Симон – 4, Бескон – 4, Бреза-Буше – 5)
США – 15 (Ирвин – 1, Игэн – 5, Рид – 5, Данкли – 4)
Беларусь – 16 (Алимбекова – 1, Лещенко – 4, Кручинкина – 4, Сола – 7)
Польша – 17 (Хойниш-Старега – 2, Жук – 3, Збылут – 3, Мака – 9)
Австрия – 18 (Хаузер – 3, Иннерхофер – 4, Швайгер – 3, Юппе – 8)
Япония – 18 (Татидзаки – 3, Хатисука – 4, Танака – 4, Маэда – 7)
Словакия – 18 (П. Фиалкова – 4, И. Фиалкова – 6, Хорватова – 3, Махиньякова – 5)
Канада – 19 (Бэнкс – 2, Лундер – 7, Диксон – 5, Бодри – 5)
Эстония – 20 (Томингас – 4, Тялихарм – 3, Оя – 7, Кюэльм – 6)
Италия – 21 (Вирер – 3, Санфилиппо – 5, Каррара – 5, Виттоцци – 8)
Россия – 21 (Резцова – 2, Миронова – 3, Буртасова – 6, Нигматуллина – 10)

Самую большую лепту в российский провал на рубеже внесла 27-летняя Нигматуллина, показавшая худший стрелковый результат среди всех участниц гонки. Россиянка допустила 50% промахов и после завершения соревнования призналась, что не может понять причины произошедшего с ней застрела.

«Условия на рубеже были идеальными. Они были почти точно такими же, как на пристрелке. Только ветер чуть уменьшился. Я начала с одного промаха на первом рубеже, потому что было смещение из-за ослабления ветра. Хотя отрабатывала аккуратно. Дальше пошло что-то непонятное для меня. Сделала выводы из первого рубежа и дальше стреляла с небольшим выносом вправо», – рассказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

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«Кристина Резцова готовилась к сезону не в сборной, и она остаётся лучшей в этом сезоне. Это говорит о том, что у нас нет тренерского коллектива. Говорю это все эти 14 лет. У Ульяны Нигматуллиной десять промахов. А где у нас тренер по стрельбе вообще?

Я по телевидению вижу ошибки, а куда смотрят руководство, тренеры, которые находятся рядом с командой? Резцова не готовилась с ними, и она весь сезон лучшая. Это разве нормальное явление?» — задаётся риторическими вопросами четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Стоит заметить, что сегодняшняя индивидуальная гонка была уже девятой в истории женского биатлона на Олимпийских играх. Впервые эта дисциплина была введена в олимпийскую программу в 1992 году, когда на Играх выступала Объединённая команда СНГ. 30 лет назад Светлана Печёрская (1), Светлана Парамыгина (4), Елена Головина (2) и Анфиса Резцова (9) в сумме допустили 16 промахов.

Спустя два года – на Играх в Лиллехаммере россиянки установили антирекорд в стрельбе, который сегодня и был повторён нашей командой. Луиза Носкова (4), Надежда Таланова (5), Наталья Снытина (4) и Анфиса Резцова (8) также в сумме допустили 21 промах. С тех пор россиянки столь неудачным образом в индивидуалке никогда не стреляли. До сегодняшнего дня.

1994 – 21 промах (Носкова – 4, Таланова – 5, Снытина – 4, А. Резцова – 8)
1998 – 12 (Ахатова – 1, Мельник – 2, Куклева – 6, Ромасько – 3)
2002 – 10 (Пылёва – 2, Ишмуратова – 2, Ахатова – 2, Зайцева – 4)
2006 – 9 (Ишмуратова – 1, Ахатова – 2, Богалий-Титовец – 5, Пылёва – 1)
2010 – 12 (Медведцева – 2, Богалий-Титовец – 3, Зайцева – 3, Романова – 4)
2014 – 12 (Зайцева – 2, Подчуфарова – 2, Романова – 4, Глазырина – 4)
2018 – четырёх спортсменок у сборной России не было
2022 – 21 (К. Резцова – 2, Миронова – 3, Буртасова – 6, Нигматуллина – 10)
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