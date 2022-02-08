Беспрецедентная наглость на Олимпиаде. Наших фигуристов заставили делить золото в 2002-м

Ровно 20 лет назад произошёл самый позорный момент в истории фигурного катания. Волевым решением чиновников ISU и МОК победа в парном катании на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити была присуждена сразу двум дуэтам — российскому и канадскому. Бережная и Сихарулидзе в условиях беспрецедентного давления и провокации со стороны конкурентов вырвали золото, ставшее для страны 11-м подряд. Однако в Северной Америке были не готовы с этим мириться. Обиженные канадцы устроили жуткий скандал и благодаря постыдным манипуляциям добились вручения для Джеми Сале и Давида Пеллетье второго комплекта золотых медалей.

Беспрецедентная наглость на Олимпийских играх — 2002.

Бережной и Сихарулидзе искусственно навязали противостояние с канадцами

В конце 1990-х – начале 2000-х фигурное катание переживало пик популярности на североамериканском континенте: обилие спонсоров, ледовые шоу, высокие рейтинги телевизионных трансляций. Золотые медали практически обеспечивали спортсменам безбедное существование после окончания карьеры.

К старту Игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году сборная России подошла с многолетней серией побед в парах. Представьте, с 1965 года ни советские, ни российские фигуристы никому не отдавали золото на Олимпийских играх! Защищать честь парного катания в США приехали Антон Сихарулидзе и Елена Бережная – пара с уникальными программами, опережающими своё время. Тренировались они у Тамары Москвиной, которая и по сей день приводит своих спортсменов к победам.

В то же время сильная пара была и у канадцев – Джеми Сале и Давид Пеллетье. Именно их позиционировали как главных соперников россиян. Во многом этому способствовала скандальная победа фигуристов на предолимпийском чемпионате мира в Ванкувере. Несмотря на идеальное выступление Лены и Антона, обладателями золота волею судей стали Джеми и Давид.

Неожиданный успех канадцев вызвал настоящий скандал. И вот почему. После короткой программы Сале и Пеллетье шли третьими, а в произвольной, несмотря на ошибку, вырвались вперёд. Российская сторона добивалась пересмотра эпизода, на что был ответ: было темно, мы ничего не заметили. Мониторы, которые должны были помочь разобраться в спорной ситуации, оказались нерабочими.

Стало ясно – на Олимпийских играх нашим спортсменам будет непросто.

Канадцы пытались бороться с россиянами грязными методами, но всё равно проиграли

Парный турнир в Солт-Лейк-Сити анонсировали как противостояние России и Канады, причём фаворитами называли именно Сале и Пеллетье. Однако уже после короткой программы стало понятно, кто же главные звёзды среди пар. Бережная и Сихарулидзе откатались блестяще и уверенно заняли первое место, в то время как Сале и Пеллетье упали и вышли за отведённое время. Штраф за нарушение опустил бы канадцев на четвёртое место и лишил бы шансов на золото. Но судьи простили им ошибку и поставили вторыми.

Канадцы оказались в сложном положении и исправлять его они решили грязными методами. Во время разминки перед произвольной программой Сале со всей скорости врезалась в российскую пару. Сихарулидзе чудом успел заслонить Бережную, приняв удар на себя и оказавшись на льду. К счастью, обошлось без серьёзных повреждений. Многие не могли поверить в случайность столкновения, уж слишком акцентированно Джеми мчалась в направлении Елены. В числе сомневающихся был и Антон.

«Я отдал фигурному катанию 21 год и никогда до этого не сталкивался на разминке ни с кем из своих конкурентов. И вдруг на Олимпиаде сталкиваюсь именно с канадкой — главным соперником», — поражался Сихарулидзе.

Инцидент на разминке не сбил настрой наших спортсменов. Елена и Антон выдали потрясающий прокат, допустив лишь один недочёт — партнёр смазал выезд с акселя. Канадцы же вцепились в свой шанс мёртвой хваткой, выдав лучший прокат в жизни. Другое дело, что по сложности их программа уступала российской. Судьи оказались перед непростым выбором и всё-таки с перевесом в один голос отдали предпочтение Елене и Антону. Джеми и Давид были шокированы результатами. А наши спортсмены праздновали свой успех и выглядели очень счастливыми, получая золотые медали.

Канадцы не приняли поражение и устроили скандал

В Северной Америке победу Бережной и Сихарулидзе посчитали спорной. По телевидению вовсю велись обсуждения того, как русские украли победу у канадцев. Акцент делался на идеальном выступлении Сале и Пеллетье в противовес ошибке Антона. С этим можно было смириться, но то, что произошло дальше, повергло весь мир в шок. Поверженные канадцы собрали пресс-конференцию, на которой обвинили арбитров в несправедливом решении и потребовали пересмотреть итоги турнира. Поводом для этого послужил скандал с французской судьёй Мари-Рен Ле Гунь.

Вечером после произвольной программы на женщину набросилась глава технического комитета Сара-Энн Степлфорд. Оскорблениями она довела Мари-Рен до истерики и заставила её признаться в том, что та поставила на первое место россиян под давлением президента французской федерации Дидье Гайаге. Якобы он заключил с русскими взаимовыгодную сделку: французы ставят на первое место спортивную пару Бережная и Сихарулидзе, а россияне отдают золото Анисиной и Пейзера в танцах на льду. На экстренном заседании судейской коллегии Ле Гунь подтвердила свои показания, однако впоследствии женщина не раз утверждала, что солгала, не выдержав угроз и оскорблений.

Международный союз конькобежцев начал собственное расследование, которому так и не удалось установить факт предвзятости француженки. Несмотря на это, 15 февраля глава ISU Оттавио Чинкванта и президент МОК Жак Рогге дали пресс-конференцию, опозорившую всё олимпийское движение. Чиновники заявили, что канадцы проиграли несправедливо, поэтому должны быть признаны вторыми олимпийскими чемпионами. У россиян золото отобрать не посмели, но менее стыдной эта ситуация не стала.

Позор чиновников вынудил изменить систему оценивания

Повторная церемония награждения состоялась спустя пять дней. Было много вопросов, почему же российская пара в итоге посетила это позорное мероприятие. Бережная и Сихарулидзе объяснили свой поступок тем, что иначе бы канадцы стояли на верхней ступени в одиночку, будто они единственные победители. Китайцы Сюэ Шень и Хунбо Чжао, ставшие третьими, отказались принимать участие в этом фарсе.

Последствия вручения двух золотых медалей оказались внушительными. Фигурное катание было дискредитировано в глазах общественности из-за слишком непрозрачной судейской системы, поэтому чиновники решили произвести настоящую революцию, отменив старую систему оценок.

С тех пор каждый элемент стал иметь свою стоимость. Фигурное катание разложили максимально подробно не только для судейского корпуса, но и для болельщиков. Начало было положено в сезоне-2002/2003, когда тестировалась новая система оценивания – с базовой стоимостью и уровнем исполнения. С 2004 года она прочно вошла в жизнь спортсменов и судей. С тех пор судейские скандалы поутихли, но предложения по улучшению системы поступают снова и снова.



Вот так порой через скандалы происходят глобальные изменения в спорте.