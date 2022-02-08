«Таких падений я не помню за всю историю». Драма, лишившая Устюгова медали на дебютных ОИ

Первый вид олимпийской программы в мужских лыжах завершился полным триумфом российских спортсменов. Лидер нашей команды Александр Большунов одержал разгромную победу в скиатлоне, принеся сборной России первое золото на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. А на вторую ступень олимпийского пьедестала поднялся ещё один россиянин – Денис Спицов, отставший от Большунова более чем на одну минуту.

Изначально планировалось, что в скиатлоне примет участие и 29-летний Сергей Устюгов, однако в последний момент в составе сборной России произошла замена. В Чжанцзякоу после интервальной тренировки у Сергея возникли небольшие проблемы со здоровьем. И после консультаций с тренерами и президентом ФЛГР Еленой Вяльбе спортсмен принял решение отказаться от скиатлона.

Тяжелейшая дистанция на сложнейшей трассе могла всерьёз обострить боли и застарелую травму спины, что могло привести к двойному удару по олимпийским перспективам российского лыжника. Устюгов рисковал не добиться успеха как в скиатлоне, так и в коньковом спринте, с участием в котором Сергей связывает свои главные надежды на этой Олимпиаде.

«О причинах расскажу после. Но это — не «корона». На спринт выйду. Это моя главная гонка здесь», — написал Устюгов корреспонденту издания «Спорт-экспресс», отвечая на вопрос о причинах отказа от участия в скиатлоне.

Пекинский спринт – не просто главная гонка Устюгова на Олимпийских играх 2022 года. Пекинский спринт – это главная гонка во всей карьере 29-летнего лыжника. Двукратный чемпион мира 2017 года, четырёхкратный серебряный призёр и единожды бронзовый призёр мировых первенств является одним из самых талантливых гонщиков в истории российского лыжного спорта. Но как же сильно в коллекции наград Сергея не хватает олимпийских медалей.

Ближе всего к завоеванию награды Устюгов находился ещё восемь лет назад, когда Олимпиаду принимал российский Сочи. За два месяца до главного старта четырёхлетия на тот момент 21-летний лыжник впервые в карьере поднялся на подиум на этапе Кубка мира. Это произошло в декабре 2013 года, когда Устюгов занял третье место в коньковом спринте в Давосе. Спустя месяц Сергей не знал себе равных на этапе в чешском Нове-Место в спринте свободным стилем. Эта победа стала первым международным успехом в карьере Устюгова. И на Олимпиаду в Сочи он отправлялся в идеальном физическом состоянии и прекрасном расположении духа.

Квалификационные соревнования в коньковом индивидуальном спринте пятый номер мирового рейтинга преодолел со вторым результатом, проиграв меньше двух секунд норвежцу Оле Вигену Хаттестаду. Позади россиянина в протоколе остались такие мастера спринта, как Федерико Пеллегрино, Андерс Глёэрсен, Эмиль Йонссон, Теодор Петерсон, Маркус Хелльнер, Петтер Нортуг и многие другие, в том числе и соотечественники Устюгова – Никита Крюков и Алексей Петухов.

На стадии четвертьфинала из борьбы за олимпийские медали вывалился олимпийский чемпион 2010 года в классическом спринте Крюков. В свою очередь, Устюгов выиграл свой предварительный забег, на 25 сотых секунды опередив Петухова. Первое место Сергей занял и в полуфинале, на финишной прямой вырвав победу в забеге у шведа Йонссона. Устюгов находился в отменной форме и был очевидным претендентом как минимум на медаль, а как максимум – на золотую.

Но в финале россиянина ждала настоящая драма, произошедшая с ним на домашней трассе. Со старта в финальной гонке вперёд вырвались два шведа — двукратный олимпийский чемпион 2010 года Хелльнер и Петерсон. Устюгов остался чуть позади, но постепенно подтягивался на подъёме. А вот один из спусков завершился драматичным образом. Сначала там упали Хелльнер и Глёэрсен, а затем Устюгов споткнулся о шведа и, чуть не перекувырнувшись через себя, тоже оказался на снегу.

В результате этого падения у Сергея оказалась сломана одна из палок и он безнадёжно отстал от большинства соперников. Все трое остались за чертой призёров, а олимпийским чемпионом на закате своей карьеры стал норвежский ветеран Хаттестад. Серебряную медаль получил швед Теодор Петерсон, а замкнул тройку призёров Йонссон, проигравший победителю почти 20 секунд. Чуть позже до финиша добрался первый из участников массового падения, Глёэрсен. Устюгов сумел приехать пятым, а Хелльнер стал шестым.

«Таких падений я не помню за всю историю. Серёга Устюгов сегодня был претендентом на медаль, даже на победу. Смотрелся очень легко. Вообще чрезвычайно много было падений, поломок инвентаря. По этим случайностям всё это больше походило на какой-то городской спринт, где много поворотов, узкие трассы. Трасса была очень рыхлая, разбитая на поворотах», – заметил серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский.

Впоследствии Устюгов одержал 18 побед на этапах Кубка мира, стал победителем престижной многодневной гонки «Тур де Ски», выиграл шесть медалей на чемпионатах мира (две из них стали золотыми – в скиатлоне и командном спринте), но до наград на Олимпийских играх Сергей так пока и не добрался. На домашней Олимпиаде в Сочи молодого лыжника больше на дистанции не заявляли, а спустя четыре года Устюгов оказался в числе россиян, которых не допустили до участия в Играх в Пхёнчхане.

Таким образом, сегодняшняя гонка в Пекине станет для уже 29-летнего лыжника всего вторым стартом в карьере на Олимпийских играх. И снова это произойдёт в коньковом спринте, где восемь лет назад с ним приключилась одна из самых больших драм в его жизни. На сей раз Устюгов, пожалуй, не входит в тройку главных претендентов на олимпийские медали, но иной возможности для её завоевания можно уже и не дождаться.

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