Российский тренер подготовил в Китае суперлыжника. Ван Цян чуть не устроил фурор на ОИ

Ученик Никиты Крюкова почти вышел в полуфинал. Но был дисквалифицирован за наезд на норвежского соперника.

Лыжный спринт на Олимпиаде-2022 в Пекине запомнился не только бронзой Александра Терентьева и драмой Сергея Устюгова, но и сенсационным выступлением китайского суперлыжника Ван Цяна. Конечно, приставка «супер» – это по меркам китайского лыжного спорта, которого в стране до Олимпиады-2022 практически не было. 28-летний ученик олимпийского чемпиона из России Никиты Крюкова показал пятый результат в квалификации, а в четвертьфинале могучим ускорением на финише обошёл Артёма Мальцева.

Но в итоге был дисквалифицирован. А ведь он реально был готов сотворить сенсацию.

Флажки в честь своего

Болельщики на трибунах в Китае – это, похоже, специально отобранные и обученные люди, которые машут флажками по команде и аплодируют тоже. Они живут в специальных домиках в том же «пузыре», что и все остальные участники Олимпиады. Из сотен, пожалуй, лишь пара человек понимает, что за вид спорта они смотрят с трибун.

Но Ван Цяна китайские болельщики поддерживали вполне искренне. Едва на стадионе диктор объявил его фамилию, трибуны зашлись аплодисментами и криками, ну и флажки, конечно, дружно взмыли в воздух. Когда китайский лыжник завершил пролог, а на табло показали его время, вновь искренняя реакция – вау, да ни фига ж себе, что он творит?

Кто такие Клебо, Устюгов или Большунов им всё равно, а свой есть свой.

Ещё громче болельщики кричали во время четвертьфинала, когда Ван Цян на финише могучим взрывным ускорением опередил Артёма Мальцева и стал вторым. Это были самые настоящие искренние эмоции! Ещё бы – их родной китайский лыжник вполне себе способен биться с кем угодно. И не просто биться, а обыгрывать.

Дисквалификация за наезд на норвежца

Никто из болельщиков не понял потом, куда делся Ван Цян. Просто исчез из протокола и всё.

На самом деле, китайского лыжника дисквалифицировали за создание помех норвежцу Полу Голдбергу. Как рассказал «Чемпионату» тренер сборной России Сергей Турышев, китаец подрезал норвежца. После объявления о дисквалификации представители сборной Китая очень громко возмущались, хотели подать протест, но с правилами лыжных гонок ничего не смогли поделать.

«Нам рассказывали, что этот китаец, когда начинает уставать, просто бежит на автопилоте. У него просто отключается голова. Да, он, по сути, сбил Голдберга, но вряд ли осознавал, что делал. А в целом Ван Цян классно провёл забег и мог показать такой же результат и без этого инцидента», — подчеркнул Турышев.

«Китаец впечатлил и удивил. Зарубиться бы с ним на Кубке мира», — сказал после финала бронзовый призёр Олимпиады в спринте Александр Терентьев.

«Не удалось произвести фурор»

Откуда он вообще взялся, этот Ван Цян?

Про китайских лыжников вообще известно очень мало. Тренер дистанционной сборной Китая Максим Волков рассказывал, что в лыжные гонки специально к Олимпиаде приглашали спортсменов из других видов спорта, особое внимание уделяя академической гребле и лёгкой атлетике.

Но Ван Цян точно не из этой волны. Ему уже 28 лет, и он выступал на Кубке мира с сезона-2017/2018. Выступал и на Олимпиаде в Пхёнчхане четыре года назад, когда в классическом спринте показал 63-й результат. На ЧМ-2019 в Зеефельде Ван Цян бежал коньковый спринт, прошёл квалификацию с 26-м временем, но в четвертьфинале стал последним.

Его лучшим результатом было 17-е место на этапе Кубка мира в Планице в сезоне-2019/2020. Тогда в квалификации он показал 10-й результат. Два года из-за коронавирусных ограничений и плотной подготовки к Олимпиаде уроженец Гималаев на Кубке мира не выступал. Кстати, для него высота Чжанцзякоу – точно равнина.

К домашним Играм Ван Цяна готовил олимпийский чемпион Ванкувера в спринте Никита Крюков. Российский тренер был уверен, что его подопечный сможет потрепать нервы фаворитам. Никита подготовил китайского лыжника просто великолепно. Крюков ещё в середине января в «Инстаграме» предрёк, что лыжный мир узнает новые имена.

«Всё быстро закончилось для меня и моего спортсмена на этом спринте. Не удалось произвести фурор! А так хотелось потрепать нервы многим лидерам», – сказал после гонки Крюков.

Но себя ему точно не в чем винить. Ван Цян готов был бороться как минимум за место в финале. Возможно, китайские лыжники ещё проявят себя в других дисциплинах на этой Олимпиаде. А выезжать на этапы Кубка мира они пока не планируют.