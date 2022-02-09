Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Олимпиада-2022, лыжные гонки: китайский ученик российского тренера чуть не сотворил сенсацию, но был дисквалифицирован

Российский тренер подготовил в Китае суперлыжника. Ван Цян чуть не устроил фурор на ОИ
Андрей Шитихин
Олимпиада-2022, лыжные гонки
Комментарии
Ученик Никиты Крюкова почти вышел в полуфинал. Но был дисквалифицирован за наезд на норвежского соперника.

Лыжный спринт на Олимпиаде-2022 в Пекине запомнился не только бронзой Александра Терентьева и драмой Сергея Устюгова, но и сенсационным выступлением китайского суперлыжника Ван Цяна. Конечно, приставка «супер» – это по меркам китайского лыжного спорта, которого в стране до Олимпиады-2022 практически не было. 28-летний ученик олимпийского чемпиона из России Никиты Крюкова показал пятый результат в квалификации, а в четвертьфинале могучим ускорением на финише обошёл Артёма Мальцева.

Но в итоге был дисквалифицирован. А ведь он реально был готов сотворить сенсацию.

Флажки в честь своего

Болельщики на трибунах в Китае – это, похоже, специально отобранные и обученные люди, которые машут флажками по команде и аплодируют тоже. Они живут в специальных домиках в том же «пузыре», что и все остальные участники Олимпиады. Из сотен, пожалуй, лишь пара человек понимает, что за вид спорта они смотрят с трибун.

Но Ван Цяна китайские болельщики поддерживали вполне искренне. Едва на стадионе диктор объявил его фамилию, трибуны зашлись аплодисментами и криками, ну и флажки, конечно, дружно взмыли в воздух. Когда китайский лыжник завершил пролог, а на табло показали его время, вновь искренняя реакция – вау, да ни фига ж себе, что он творит?

Без Большунова тоже можем! Молодой Терентьев не смог обыграть Клебо, но забрал свою медаль Без Большунова тоже можем! Молодой Терентьев не смог обыграть Клебо, но забрал свою медаль

Кто такие Клебо, Устюгов или Большунов им всё равно, а свой есть свой.

Ещё громче болельщики кричали во время четвертьфинала, когда Ван Цян на финише могучим взрывным ускорением опередил Артёма Мальцева и стал вторым. Это были самые настоящие искренние эмоции! Ещё бы – их родной китайский лыжник вполне себе способен биться с кем угодно. И не просто биться, а обыгрывать.

Дисквалификация за наезд на норвежца

Никто из болельщиков не понял потом, куда делся Ван Цян. Просто исчез из протокола и всё.
На самом деле, китайского лыжника дисквалифицировали за создание помех норвежцу Полу Голдбергу. Как рассказал «Чемпионату» тренер сборной России Сергей Турышев, китаец подрезал норвежца. После объявления о дисквалификации представители сборной Китая очень громко возмущались, хотели подать протест, но с правилами лыжных гонок ничего не смогли поделать.

«Просрал старт своего восьмилетия». Исповедь Сергея Устюгова «Просрал старт своего восьмилетия». Исповедь Сергея Устюгова

«Нам рассказывали, что этот китаец, когда начинает уставать, просто бежит на автопилоте. У него просто отключается голова. Да, он, по сути, сбил Голдберга, но вряд ли осознавал, что делал. А в целом Ван Цян классно провёл забег и мог показать такой же результат и без этого инцидента», — подчеркнул Турышев.

«Китаец впечатлил и удивил. Зарубиться бы с ним на Кубке мира», — сказал после финала бронзовый призёр Олимпиады в спринте Александр Терентьев.

«Не удалось произвести фурор»

Откуда он вообще взялся, этот Ван Цян?

Про китайских лыжников вообще известно очень мало. Тренер дистанционной сборной Китая Максим Волков рассказывал, что в лыжные гонки специально к Олимпиаде приглашали спортсменов из других видов спорта, особое внимание уделяя академической гребле и лёгкой атлетике.

Но Ван Цян точно не из этой волны. Ему уже 28 лет, и он выступал на Кубке мира с сезона-2017/2018. Выступал и на Олимпиаде в Пхёнчхане четыре года назад, когда в классическом спринте показал 63-й результат. На ЧМ-2019 в Зеефельде Ван Цян бежал коньковый спринт, прошёл квалификацию с 26-м временем, но в четвертьфинале стал последним.

«Здесь есть своя Вяльбе, только строже». Русский тренер рассказал о лыжных гонках в Китае «Здесь есть своя Вяльбе, только строже». Русский тренер рассказал о лыжных гонках в Китае

Его лучшим результатом было 17-е место на этапе Кубка мира в Планице в сезоне-2019/2020. Тогда в квалификации он показал 10-й результат. Два года из-за коронавирусных ограничений и плотной подготовки к Олимпиаде уроженец Гималаев на Кубке мира не выступал. Кстати, для него высота Чжанцзякоу – точно равнина.
К домашним Играм Ван Цяна готовил олимпийский чемпион Ванкувера в спринте Никита Крюков. Российский тренер был уверен, что его подопечный сможет потрепать нервы фаворитам. Никита подготовил китайского лыжника просто великолепно. Крюков ещё в середине января в «Инстаграме» предрёк, что лыжный мир узнает новые имена.

«Всё быстро закончилось для меня и моего спортсмена на этом спринте. Не удалось произвести фурор! А так хотелось потрепать нервы многим лидерам», – сказал после гонки Крюков.

Но себя ему точно не в чем винить. Ван Цян готов был бороться как минимум за место в финале. Возможно, китайские лыжники ещё проявят себя в других дисциплинах на этой Олимпиаде. А выезжать на этапы Кубка мира они пока не планируют.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022