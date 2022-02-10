«Стресс задавил». Российский фигурист провалился после нападок от фанатов японца

В произвольной программе Мозалёв был не похож на самого себя. Андрей не справился с давлением?

Олимпийские игры сложились для Андрея Мозалёва крайне неудачно. Мало того, что фигурист не справился с двумя программами, так ещё и навлёк на себя гнев фанатов легендарного Юдзуру Ханю. После короткой программы россиянин получил множество гневных сообщений в соцсетях, которые, к сожалению, не прошли мимо него. Мозалёв подвергся настоящей травле.

Возможно, именно она и предрешила его провал и в произвольной.

«Если готов сопротивляться — остаёшься в игре»

Спортивная карьера Андрея Мозалёва похожа на американские горки. По юниорам ученик Кирилла Давыденко показывал невероятные результаты, наравне соревнуясь с японским феноменом Юмой Кагиямой. На протяжении сезона-2019/2020 они выясняли, кто из них сильнее, так и не определив победителя. Андрей уверенно выиграл юниорский чемпионат мира и взял серебро юношеских Олимпийских игр (также он стал обладателем бронзовой медали в командном турнире), в то время как первым в Лозанне стал Юма.

Однако с выходом во взрослые Мозалёв столкнулся с серьёзными проблемами. Пропала стабильность на четверных прыжках: сложнейший флип удавался через раз, из-за чего сыпались целые программы. Фигуриста даже успели списать со счетов, занеся в список тех, кто пал от последствий переходного периода. Правда, причина ошибок спортсмена крылась в другом — у Андрея была тяжёлая травма ноги, которая потребовала хирургического вмешательства. Мозалёв стоически пережил операцию и начал длительную реабилитацию — сдаваться у фигуриста и в мыслях не было. Его учили совершенно не этому.

«У нас сейчас в спорте своеобразный закон джунглей, выживает сильнейший. Если ты готов сопротивляться, совершенствовать себя — ты остаёшься в игре. Не готов — значит, ты слаб и сходишь с арены, и на твоё место придут», — говорил наставник спортсмена Кирилл Давыденко.

Новый Мозалёв родился в конкуренции с Семененко

В текущем сезоне Андрей продолжил борьбу с самим собой. Не самое лучшее начало заставило побеспокоиться за фигуриста, но затем на единственном этапе Гран-при во Франции Мозалёв выдал блестящий прокат в произвольной программе, громко заявив о себе. С тех пор результаты спортсмена лишь росли. На чемпионате России он обошёл Евгения Семененко и поставил под сомнение попадание того в олимпийскую сборную. Тем не менее федерация, выбирая состав на чемпионат Европы, всё равно сделала ставку на ученика Алексея Мишина, из-за чего разгорелся скандал.

Общественность требовала от чиновников отправить в Таллин Мозалёва, соблюдая спортивный принцип. Поездка Андрея свершилась только благодаря случаю: из-за травмы с турнира снялся Михаил Коляда, дав шанс молодому фигуристу. И Мозалёв не подвёл: в Эстонии он выиграл короткую программу с лучшими баллами в карьере, но в произвольной немного оступился и остановился в шаге от пьедестала. В жёсткой конкуренции с Семененко родился новый Мозалёв, в полной мере оправдавший свои притязания на Пекин.

Мозалёв провалился на Олимпиаде после нападок от фанатов японца

Однако на Олимпиаде сказка для Андрея закончилась. Фигурист неудачно выступил в короткой программе, упав с четверного сальхова и сделав «бабочку» на тройном акселе. Мозалёв набрал ничтожно маленькие 77,05 балла и чудом прошёл в произвольную с 23-го места. Но худшее ждало его впереди. После короткой программы Андрея жутко затравили в интернете поклонники японского фигуриста Юдзуру Ханю из-за того, что он якобы специально прорубил дырку на льду, из-за которой ошибся их кумир. Они начали слать угрозы и пожелания смерти в соцсети Мозалёва, что не осталось незамеченным со стороны фигуриста. Андрей на какое-то время даже закрывал комментарии в «Инстаграме» — терпеть было невыносимо.

На произвольную россиянин вышел явно в подвешенном состоянии. Он дважды упал — с четверных сальхова и тулупа — и был не похож на самого себя. Одарённый в интерпретации фигурист не попадал музыку, а его катание выглядело блёклым.

«Вообще не попал в музыку, в программу. Честно говоря, для тех, кто смотрит фигурное катание не так часто, может показаться, что Мозалёв катается невзрачно. На самом деле, это абсолютно не его катание, не его выступление. Мозалёв по сезону катался значительно интереснее, значительно ярче. У этого парня есть хороший конёк, хорошее скольжение. У него есть ощущение пластики движения, ощущение хореографии поставленной программы. Сегодня он, к сожалению, ничего не продемонстрировал. Вывод только один: олимпийский стресс задавил нашего молодого парня», — сказал Андрей Журанков в эфире «России 1».

И с ним сложно не согласиться. На льду был совершенно не тот Мозалёв, которого мы привыкли видеть. Возможно, травля в интернете пагубно сказалась на состоянии фигуриста, и он не смог собраться на прокат. Дебют на Олимпийских играх Андрею, к сожалению, не удался. Но списывать со счетов его рано. Подопечному Давыденко только 18 лет, спортивная карьера у него только начинается. Олимпиада в таком юном возрасте — это колоссальный опыт, который точно не пройдёт бесследно.

У Мозалёва всё ещё впереди.