Наш лыжник стал последним, но его встретили овациями. Необычный финиш Гафарова на ОИ-2014

Спорт знает немало историй преодоления и героической борьбы. Одна из таких произошла с лыжником Антоном Гафаровым, который в полуфинале спринта свободным стилем дважды сломал лыжу, оставшись без борьбы за медаль. Тем не менее спортсмен, занявший последнее место и отставший от лидера на три минуты, триумфально финишировал под радостные крики и овации болельщиков. Выглядело это весьма необычно.

Драматичные Игры

Олимпийские игры в Сочи были долгожданной вершиной карьеры для Гафарова. На попадание в олимпийскую сборную лыжник претендовал ещё в Ванкувере, но из-за неудачной попытки лечения простуды у спортсмена случился анафилактический шок. Вместо Олимпиады Антон отправился в больницу, где восстанавливался от осложнений и учился заново есть и ходить. А ведь до этого спортсмен пережил разрыв трахеи и из-за детской травмы всю жизнь катался с болью в спине.

Благодаря серебру на этапе Кубка мира в Куусамо (Финляндия) в спринте классическим стилем Гафаров вошёл в состав сборной России на Олимпиаду в Сочи. Однако на домашней Олимпиаде россиянину доверили лишь одну гонку – спринт свободным стилем. Понимая всю ответственность, Антон настроился на гонку максимально и нацелился на медаль.

Сперва всё шло хорошо: он спокойно прошёл квалификацию и в четвертьфинале «выбил» из гонки олимпийского чемпиона 2010 года Никиту Крюкова.

А вот в полуфинале произошла драма. На одном из спусков с поворотом лыжи Гафарова завязли в нечищеной трассе, он упал и повредил инвентарь: сломал палку и загнул конец одной из лыж наверх. Тем не менее спортсмен встал и продолжил движение, толкаясь практически одними руками и изредка помогая второй ногой. Чуть позже Гафаров упал ещё раз, потому что надломанный конец лыжи застрял в снегу. Как итог – лыжа доломалась окончательно, разделившись на два куска. Это был конец.

Фото: РИА Новости

«Я плотно ехал за норвежцем, и моя лыжа попала в сугроб. Запнулся. Упал… Вообще, эта трасса неуместна для Олимпиады. На Кубках мира, бывает, лучше делают. Всё же можно было предусмотреть. Например, на этом повороте стоять и чистить сугробы. Но никого там не было! На первом стартовом повороте была каша, и там чистили. А на самом скоростном и опасном спуске никто не убирал сугробы. Из-за этого ведь не только я упал», — признался после гонки Антон.

«Цель — просто дойти до финиша»

Уже, кажется, отчаявшемуся Гафарову на помощь неожиданно выбежал человек – канадский тренер Джастин Уодсворт. Он отстегнул сломанную лыжу и вместо неё надел новую, конечно, не слишком подходящую по фирме и размеру. Как позднее объяснит Уодсворт, он сделал это для того, чтобы дать Антону достойно финишировать.

«Я ни на что уже не рассчитывал. Была только одна цель — просто дойти до финиша. И всё. Какой-то иностранец отдал мне лыжу другой фирмы», – после финиша удивился Гафаров.

Последние метры дистанции россиянин прошёл под восторженные «Молодец!» от болельщиков, оценивших желание Гафарова бороться до конца. Финишную черту он пересекал под радостные крики и аплодисменты, будто победитель, а затем и сам похлопал трибунам. Проиграл Антон лидерам почти 3 минуты и, что очевидно, никак не проходил в финал.

Фото: РИА Новости

«Это обидно. И мне, что не попал в финал, и зрителям, которые ждали, переживали, верили. Приношу им большие и искренние извинения в связи с тем, что так получилось. Будем дальше бороться, биться», — извинился Гафаров.

Многие тогда удивлялись поступку россиянина. Зачем доезжать до конца дистанции на сломанном инвентаре, постоянно падая и явно ни на что не рассчитывая. Но сам Антон объяснил всё предельно просто – спортсмен, который выходит на дистанцию, должен преодолевать её от начала и до конца, несмотря на все трудности.

«Я видел много спортсменов, которые доползали без лыж, без палок, просто на корячках. До финиша всегда нужно доходить. У меня были, например, на марафонах такие моменты в молодости, что я был практически в нокауте, но всё равно доходил до финиша. Конечно, здесь уже не было борьбы за медаль, за выход в финал. Но я стойкий. Для меня это дело принципа».