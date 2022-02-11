Александр Большунов вступает в борьбу за второе золото Олимпиады-2022 в Пекине!

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Большунов и Клебо борются за золото в гонке на 15 км! LIVE

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в мужской гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем.

Олимпийские чемпионы Пекина Александр Большунов и Йоханнес Клебо будут бороться за второе олимпийское золото. Вмешается в борьбу за победу и финн Ийво Нисканен — один из главных фаворитов гонки.

Шансы на медали есть и у других российских лыжников — Илья Семиков, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин готовы сражаться за самые высокие места.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали уже четыре награды, и сегодня у них есть все шансы пополнить медальную копилку.

Мужская лыжная разделка стартует в 10:00 по московскому времени.