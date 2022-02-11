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Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: классика 15 км, мужчины, онлайн-трансляция 11 февраля 2022

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Большунов и Клебо борются за золото в гонке на 15 км! LIVE
Ангелина Николаева
Олимпиада-2022. Большунов и Клебо
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Александр Большунов вступает в борьбу за второе золото Олимпиады-2022 в Пекине!
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Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в мужской гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем.

Олимпийские чемпионы Пекина Александр Большунов и Йоханнес Клебо будут бороться за второе олимпийское золото. Вмешается в борьбу за победу и финн Ийво Нисканен — один из главных фаворитов гонки.

Шансы на медали есть и у других российских лыжников — Илья Семиков, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин готовы сражаться за самые высокие места.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали уже четыре награды, и сегодня у них есть все шансы пополнить медальную копилку.

Мужская лыжная разделка стартует в 10:00 по московскому времени.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. 15 км. Классический стиль
11 февраля 2022, пятница. 10:00 МСК
Не началось
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