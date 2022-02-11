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Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022: Кристина Резцова стала шестой в спринте с двумя промахами

Российские биатлонистки на Олимпиаде удивляют скоростью. Но стрельба – это просто беда
Татьяна Постникова
Кристина Резцова стала шестой в спринте
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Опять грустно констатируем, что без лишних промахов наши девушки были бы в медалях.

В очередной раз сборная России была близка к медалям, но лишние промахи не дали биатлонисткам подняться на подиум. Прямо какая-то беда. В очередной раз стало понятно, что залог медалей – точная стрельба. Марте Рёйселанд, Эльвира Эберг и Доротея Вирер завоевали свои медали с нулём. Кристина Резцова замкнула топ-6 с двумя промахами. Помимо россиянки, в первой десятке неточную стрельбу показали лишь две спортсменки. А ведь ногами россиянки удивляют, легко обходя соперниц.

Проблемная стрельба

Резцова провела гонку на стабильно высоком уровне, однако опять, увы, без медалей. Ногами Кристина была великолепна: проиграла лидеру Марте Рёйселанд 22,1 секунды. Причём скорость россиянки была ровной, без провалов, она держалась в 7-10 секундах от норвежки.

Со стрельбой Кристина снова не справилась. Резцова допустила по промаху на каждом рубеже. При этом скорость стрельбы у россиянки была довольно высокой – 54,3 секунды. Стрельба не удалась и Нигматуллиной. На первом рубеже Ульяна допустила два промаха, но на втором исправилась и отработала точно. Скорость работы на рубеже была в шестёрке: 53,7 секунды.

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По дистанции россиянка разложилась как обычно: небыстро начала, средне прошла второй круг и выдала максимальную скорость на заключительных метрах дистанции. Последний круг у Ульяны был даже лучше, чем у Кристины. Общая скорость у Нигматуллиной тоже поразительно хороша, она проиграла лишь 48 секунд Рёйселанд, показав шестой ход.

Поразительно, но спортсменки, которые до сих пор готовятся под руководством личных тренеров, смогли к Олимпиаде серьёзно прибавить ходом. Но, увы, умудрились совсем растерять стрельбу. А работай на рубеже россиянки более точно, проблем с попаданием на подиум особых бы не было. Просто для понимания: Кристина единственная в топ-10, кто допустил два промаха, а Ульяна с двумя обогнала Алимбекову с одним.

Шашиловский завал

У подопечных Шашилова, которые на старте сезона блистали отличной скоростью и показывали плохую стрельбу, тоже произошли изменения. Быстрый ход пропал, а точность работы на рубеже осталась прежней.

Хотя стоит признать, результаты Казакевич, попадавшей на старте сезона лишь в половину мишеней, улучшились. Сегодня Ирина допустила лишь один промах, однако медленная стрельба и небыстрый ход не позволили ей быть высоко — лишь в третьем десятке. Когда-то скоростная россиянка ногами была лишь 25-й, проиграв лидеру 1 минуты и 4,1 секунды.

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Миронова также была сегодня тихоходом. Начала Светлана хорошо, однако на последнем круге её скорость серьёзно упала. Как итог – 33-й ход и 1 минута 18 секунд проигрыша. Биатлонистка стала худшей в российской команде не только по скорости лыжного хода, но и по точности стрельбы. Первый рубеж Светлана прошла без ошибок, зато на втором допустила три промаха. Плюс ко всему этому стреляла Миронова довольно долго. Всё это и вылилось в результат на финише вне топ-40. Посмотрим, смогут ли исправиться россиянки в пасьюте.

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