Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. У Логинова — идеальный шанс на золото. Справится? LIVE

В индивидуалке Цветков, Логинов и Латыпов были близки к медалям. Что будет в спринте?

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдёт мужской спринт. Из россиян гонку побегут Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов. В индивидуалке Цветков стал четвёртым, остановившись в шаге от подиума, а Логинов и Латыпов вошли в топ-12. Всё решили лишние промахи. Посмотрим, смогут ли сегодня наши парни исправить ситуацию и завоевать медаль. Следите за событиями гонки в нашей онлайн-трансляции.