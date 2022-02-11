Большунов побил рекорд страны по числу наград Олимпиад. А до мирового добраться сможет?

Есть ли у лидера сборной России шансы поравняться с великим Бьорном Дэли?

11 февраля Александр Большунов завоевал серебро в 15-километровой гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин не угнался за единственным соперником – финном Ийво Нисканеном.

Зато в советской и российской истории лыж ориентиров для Большунова практически не осталось. Серебро разделки стало шестой олимпийской медалью в его коллекции (1-4-1). Больше из лыжников-соотечественников нет и не было ни у кого.

Предыдущий рекорд удерживал Николай Зимятов. За две Олимпиады – в 1980 и 1984 годах – он выиграл пять медалей. Правда, сразу четыре из них – золотые. И вот здесь Большунову надо попробовать догнать соотечественника. Ещё раз Зимятов взял второе место.

У Большунова ситуация противоположная. Первое и пока единственное олимпийское золото Александр заполучил только пять дней назад – после 30-километрового скиатлона. До этого в его активе было три серебра и одна бронза из Пхёнчхана-2018.

По общему числу наград Большунов с сегодняшнего дня превосходит экс-фехтовальщика, а ныне президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова (4-0-1). Позади остались и титулованные синхронистки – Анастасия Ермакова (4-0-0), Анастасия Давыдова (5-0-0) и Наталья Ищенко (5-0-0), и даже признанный лучшим биатлонистом XX века Александр Тихонов (4-1-0).

Но в Пекине прошла лишь половина лыжной программы. Большунов принял участие в двух гонках и обе завершил на пьедестале. Сходить с него Александр явно не намерен. Перед эстафетой он полон решимости побороться за победу. «Я готов собрать парней. Уже пора нормальные результаты показывать», — отрезал Сан Саныч в микст-зоне после разделки.

Известно, что Большунов примет участие и в двух последних забегах Игр – командном спринте и марафоне. Учитывая максимализм Александра и его текущую форму, он будет работать на награду в обеих дисциплинах. О своих перспективах лыжник высказывается уверенно.

«Шесть олимпийских медалей? Шесть, ну шесть, — оценил свой рекорд Большунов. — Ещё есть время и возможности, поэтому это не последние медали. Буду стараться».

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Следующая награда поставит Большунова на одну ступень с Ларисой Лазутиной. На трёх Олимпиадах с 1992 по 1998 год лыжница попадала в призы семь раз (5-1-1).

А если Александр зацепит в трёх оставшихся пекинских гонках две медали, то сравняется по числу олимпийских подиумов с легендарным легкоатлетом-спринтером Усэйном Болтом. У ямайца восемь медалей, но, правда, все золотые. Если Большунов заработает награды во всех трёх гонках, то догонит лыжницу Любовь Егорову (6-3-0) и пловца Александра Попова (4-5-0).

Чтобы добраться по общему числу наград до самой титулованной лыжницы в истории страны, Большунову придётся ехать на следующие Игры и побеждать там. У Раисы Сметаниной, выступавшей на Олимпиадах с 1976 по 1992 год, 10 подиумов (4-5-1).

Рекордсмены среди иностранных лыжников пока едва ли выглядят достижимыми. У лучшего из мужчин – норвежца Бьорна Дэли – 12 наград (8-4-0). Среди женщин олимпийское первенство удерживает Марит Бьорген – 15 (8-4-3). О таких коллекциях можно будет говорить только в том случае, если и в 2026-м Большунов будет претендовать на золото в каждой гонке.

Но если стать лучшим лыжником мира теоретически ещё реально, то самым успешным олимпийцем – точно нет. Рекордсмен – пловец Майкл Фелпс – собрал в олимпийских бассейнах 28 (23-3-2) медалей. А его ближайшая соседка в таблице чемпионов – советская спортивная гимнастка Лариса Латынина – имеет в копилке 18 (9-5-4) наград.

Впрочем, основным соперником Большунова прямо сейчас остаётся его современник. Йоханнес Клебо четырежды побеждал в олимпийских забегах, а сегодня, несмотря на склонность к спринту, стал бронзовым призёром дистанционной гонки. Нет сомнений, что в Пекине Клебо тоже сможет увеличить свой медальный фонд. Вероятно, победа в противостоянии с норвежцем станет для Александра даже более ценной, чем стремление к эфемерным рекордам.