«Рыдаю уже час». Что говорят в Норвегии после поражения в лыжной эстафете на Олимпиаде

Женская сборная России по лыжным гонкам одержала блестящую победу в эстафетной гонке. Наша четвёрка обошла на заключительном этапе Германию и завоевала золотые медали. А вот для норвежской команды эстафета сложилась неудачно. На первом этапе Тириль Венг упала после столкновения с лыжницей из Латвии и потеряла очень много времени. В итоге сборная во главе с Терезе Йохауг осталась без медалей, заняв пятое место. После гонки норвежская пресса главным образом обсуждала именно драматичный эпизод с падением Венг.

«Начало норвежского ужаса»

«Норвежские лыжницы, завоевавшие золотые медали четыре года назад, на этот раз не считались фаворитами. У всех наших спортсменок, за исключением Йохауг, возникли серьёзные проблемы в Пекине. Ещё менее оптимистичными норвежские медальные надежды стали после первого этапа. Россиянка Ступак показала бешеную скорость и сразу же создала себе большой отрыв. Норвегию на первом этапе представляла Тириль Венг, которая упала после контакта с латвийской лыжницей. Драматичное падение стало началом норвежского ужаса. К концу первого этапа мы проигрывали россиянкам 27 секунд», — пишет TV2.

«И Норвегия, и Россия использовали одинаковую тактику, выставив на первые два этапа топовых лыжниц. Но этот ход сработал только для одной команды. Россиянка Ступак со старта задала высокую скорость, а затем сформировала отрыв. К середине этапе она оторвалась от преследователей уже на 12 секунд. И примерно в этот момент Тириль Венг упала после контакта с соперницей. Кошмарный старт для Норвегии! К моменту первой передачи эстафеты наша команда проигрывала России почти 30 секунд. Йохауг получила совсем не то, что хотела, и бросилась в погоню, но впереди высокий темп держали Непряева и Хенниг. На третьем этапе мы значительно оторвались от Швеции и приблизились к лидерам. А вот на финише шансов на медаль уже не было», — подытожило издание Dagbladet.

«Норвегия не входила в число фаворитов эстафеты из-за слабых результатов девушек на этой Олимпиаде. Всех, кроме Йохауг. Юлия Ступак создала отрыв на первом этапе, который никто не смог сократить. Ситуация для Норвегии ухудшилась после падения Венг. Тириль потеряла слишком много времени и завершила этап с отставанием от России в 27 секунд. Драматичное начало», — пишет Nettavisen.

«Русскую четвёрку было не остановить»

Немецкие журналисты после гонки вовсю хвалили своих лыжниц и называли серебро сенсационным.

«Немецкая лыжная команда завоевала сенсационное серебро в эстафете. Русскую четвёрку было не остановить, но всех остальных мы опередили. Перед последним этапом наша сборная уходила лидером, однако последней участнице пришлось отпустить россиянку Степанову», — пишет Kicker.

«На последнем этапе всё было в руках Софи Крель, но ей противостояла Вероника Степанова. Эта юная россиянка очень уверенна в своих интервью и видит себя большой звездой. На одном из финишных отрезков Софи оглядывалась через плечо, в этот момент стало понятно, что Россия золото не отдаст», — подчеркивает xc-ski.de.

«Стою и рыдаю уже час»

Тириль Венг прокомментировала эпизод с падением. После гонки она не сдержала слёз, поскольку считала, что подвела всю команду.

«Что я могу сказать. Русская лыжница бежала слишком быстро, но у меня был контроль в той группе, где находилась я. Ждала возможности, чтобы совершить ускорение, а в результате оказалась на снегу. Пришлось прикладывать дополнительные усилия, чтобы догнать группу. Как произошло столкновение? В ходе гонки я ничего не поняла. Спокойно бежала и вдруг оказалась в снегу, а лыжи и палки разлетелись во все стороны. Это очень расстраивает.

Чувствовала себя хорошо. Пожалуй, это лучшие 5 км, что я пробежала, так что предпочла бы обойтись без падения. Это полный отстой. Я не сержусь на лыжницу из Латвии, нет. Ей было так же плохо, как и мне. Нет смысла на кого-то злиться. Хотя сначала я с досады швырнула вещи в шкафчик и выругалась. Потом немного успокоилась, когда увидела, что мы претендуем на медаль. Теперь я понимаю, что без этого падения мы могли быть на подиуме. Стою и рыдаю уже час», — сказала Венг.

Норвежский эксперт Петтер Скинстад назвал случившееся чистым невезением.

«Это случай из разряда «так бывает в гонках с общего старта». Чистое невезение. Они слишком близко подошли друг к другу. Думаю, что остальную часть гонки Тириль отработала хорошо», — отметил эксперт.

Лидер женской сборной Норвегии Терезе Йохауг после гонки сочувствовала Венг.

«Мне жалко Тириль. Это самое ужасное, что можно чувствовать по отношению к себе, но такое бывает в лыжных гонках. Иногда вам может не повезти», — заявила Йохауг.

Своё мнение по поводу инцидента высказала лыжница из Латвии Патриция Эйдука. Именно с ней столкнулась Венг.

«Что-то пошло не так. Наверное, я подошла слишком близко к норвежке. Одно неверное движение, и мы обе упали. Обидно. По вине кого состоялась падение? Сложно сказать. Я просто пыталась отстоять свою позицию», — отметила Эйдука.