«Папа всем жертвует». Как сын известного актёра дебютировал на Олимпиаде в танцах на льду

Российские фигуристы переживают непростые времена из-за допингового скандала с Камилой Валиевой. Особенно тяжело тем, кто с этой спортсменкой хорошо знаком и тренируется на одном льду. Хоть Дэвис и Смолкин не такие частые гости в «Хрустальном», они напрямую связаны с группой Тутберидзе. Диана — дочь Этери Георгиевны, и ей особенно неприятно наблюдать за происходящим.

Но девушке повезло, ведь рядом с ней — надёжный партнёр. Смолкин часто отходит на второй план в их дуэте — всё внимание обычно приковано именно к Дэвис, так как она дочь известного тренера. Но и у Глеба неплохая родословная. Его отец — знаменитый актёр Борис Смолкин.

Артист не хотел отдавать своего сына в фигурное катание, но, увидев, какие успехи Глеб делает на льду, изменил своё мнение. Теперь он делает всё для того, чтобы у его сына успешно сложилась карьера.

И пока что всё идёт как нельзя лучше. Дэвис и Смолкин в достаточно юном возрасте дебютировали на Олимпийских играх и выступили там вполне неплохо. Их родители могут ими гордиться!

Знаменитый отец не хотел отдавать Глеба в фигурное катание

Глеб родился в Санкт-Петербурге в семье популярного актёра Бориса Смолкина и концертмейстера Светланы. В детстве мальчик ходил в музыкальную школу и хотел заниматься фехтованием, однако мама предложила ему попробовать себя в фигурном катании. Отец Глеба от идеи был не в восторге, но результаты давали понять, что выбор был сделан верно.

«Идея отдать его в фигурное катание, естественно, принадлежит не мне. Это жена. Я думаю, что она свои комплексы детские как бы реализует через него. Но всё получилось вроде бы удачно. Он очень успевал и в одиночном катании. И потом его позвали в танцы на льду», — рассказывал Борис Смолкин.

Глеб действительно долгое время был перспективным одиночником. Мальчик встал на коньки в шесть лет и часто получал похвалы в свой адрес. Тренировался Смолкин в Академии фигурного катания у Евгения Рукавицына и Кирилла Давыденко. Уже в 9 лет он дебютировал на первенстве России по младшему возрасту, а в 12 стал кандидатом в мастера спорта.

Смолкин бросал фигурное катание ради футбола

В 15 лет Смолкин неожиданно решил бросить фигурное катание и уйти в футбол. Глеб стал игроком санкт-петербургского «Локомотива» и даже выступил на первенстве России по пляжному футболу. Но любовь к фигурному катанию всё-таки взяла своё. Спустя год Смолкин вернулся на лёд, только теперь в качестве танцора. Статный фигурист отлично подходил по всем параметрам для этой дисциплины и быстро нашёл партнёршу. Правда, чтобы продолжить карьеру, спортсмену пришлось переехать в Москву. Родители поддержали Глеба и сделали всё, чтобы он смог достичь успеха.

«Очень хорошо чувствую, что папа всем жертвует ради того, чтобы в семье всё было хорошо, чтобы мы могли себе позволить мой переезд в Москву, чтобы тренироваться, чтобы я смог там жить и ни в чем не нуждаться», — признавался Глеб.

Первые шаги в танцах на льду Смолкин делал с партнёршами Екатериной Мироновой и Светланой Лизуновой, но больших успехов им добиться не удалось. Прогресс наступил в 2018 году, когда талантливый фигурист встал в пару с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис. Тренировать перспективный дуэт стали Светлана Алексеева, Ольга Рябинина и Елена Кустарова.

Фото: David Ramos/Getty Images

Смолкин добился успеха с дочерью Тутберидзе

В первый же совместный сезон Дэвис и Смолкин поднялись на пьедестал юниорского этапа Гран-при в Чехии и взяли две медали на турнирах серии «челленджер». А их поражение в финале Кубка России вызвало недовольство у Тутберидзе, которая назвала дуэт дочери и Смолкина абсолютными победителями. Так тренер не заступалась даже за своих учениц.

Ради дальнейшего прогресса Диана и Глеб решились на ответственный шаг — переехали в США к Игорю Шпильбанду, который тренировал великих танцоров Тессу Вирчу и Скотта Мойра. Специалист сразу заметил в них потенциал.

«С самого начала я отметил у ребят огромное желание работать. Мне очень понравились их отношения друг с другом. Глеб очень заботливо относится к Диане, уважительно и тепло. В танцах взаимопонимание между партнёрами играет ключевую роль. Они только начинают свой путь, и им ещё предстоит многое освоить. Сомнений у меня не было: я очень хорошо знал эту пару, видел их на соревнованиях и понимал, что у них есть талант. Я не тренирую тех, в кого не верю, но в них поверил с самого первого дня», — признавался Шпильбанд в интервью «Бизнес Online».

Возможно, эта беспрекословная гармония с тренером и помогла паре добиться большого прогресса уже в первые месяцы работы. Дэвис и Смолкин взяли два серебра на этапах юниорского Гран-при и с лёгкостью вышли в финал. Правда, там фигуристы смогли занять только последнее место. Затем последовали бронза первенства России и пятое место на юниорском чемпионате мира. Хорошие результаты обеспечили Диане и Глебу место в юниорской сборной России.

Прорыв вчерашних юниоров

Однако следующий сезон выдался для Дэвис и Смолкина очень тяжёлым. Летом партнёрша получила редкую травму для танцев на льду — перелом лодыжки. Диане пришлось долго восстанавливаться, из-за чего они с Глебом пропустили практически весь сезон. У них был лишь один турнир — финал Кубка России, зато завершился он для ребят сверхуспешно. Дуэт завоевал золото, благодаря чему заслужил место в сборной.

Олимпийский сезон стал для Дианы с Глебом прорывным. Они полноценно дебютировали во взрослых и практически мгновенно добились невероятных результатов. Фигуристы выиграли турнир серии «челленджер» Warsaw Cup с личными рекордами, а затем сотворили одну из главных сенсаций сезона, взяв серебро на чемпионате России. Дуэт, только недавно вышедший из юниоров, заработал путёвку на Олимпиаду, что вызвало массу недовольства. Диану и Глеба обвинили в блате, ведь такой прогресс в танцах на льду — нонсенс. Однако на чемпионате Европы чудес не произошло — дуэт не добрался до медалей и стал седьмым.

Отличный дебют на Олимпиаде, несмотря на переживания

На Олимпийские игры Диана с Глебом приехали в отличном настроении. Просто находиться в Пекине — это уже праздник. Фигуристы своими глазами увидели триумф нашей сборной в командном турнире, который вскоре омрачился неприятными новостями о положительной допинг-пробе Валиевой. Этот скандал не мог не сказаться на настроении молодого дуэта, ведь тренер Камилы — Этери Тутберидзе — мать Дианы. Наверняка девушка глубоко переживала за свою маму, а от этого могло пострадать их выступление с Глебом. Но ребята поступили как настоящие спортсмены. Отбросили все эмоции, собрались и сделали своё дело.

Дэвис и Смолкин выдали уверенный прокат ритм-танца, и виду не показав, что в их команде творится что-то не то. Лишь немного ребята себя сдерживали, но это и понятно, всё-таки дебютные Олимпийские игры. Лёгкое волнение сказалось на оценках: судьи поставили Диане и Глебу 71,66 балла, что на 9 баллов меньше их личного рекорда, установленного на турнире в Варшаве. Тем не менее ребята оказались своим выступлением довольны.

«Можем считать, что это лучший прокат в сезоне. Раньше думали, что лучше всего прокатались на чемпионате России, но сейчас превзошли. Ещё посмотрим повторы, будем разбирать и работать. Но в целом очень довольны ощущениями, как настроились. Мы приехали сюда заявить о себе, понравиться, чтобы нас имели в виду», — сказал Смолкин в эфире Первого канала.

Пока что Диана с Глебом идут на 14-м месте, но это неплохой результат для дебютантов. Дэвис и Смолкин — пара на следующий олимпийский цикл. Игры в Пекине — лишь начало их истории.