«Муж махал шапкой и кричал «Лети!» Я и полетела». Как Россия выиграла эстафету на ОИ-2006

После блистательной победы наших лыжниц на Олимпиаде в Пекине все сразу вспомнили, что последний триумф в эстафете был у нас 16 лет назад – на Олимпиаде в Турине.

Но какой была та гонка, в которой золотые медали завоевали Наталья Баранова-Масалкина, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева-Арбузова?

Та золотая гонка получилась невероятно драматичной: началось всё с того, что наша команда чуть не нарвалась на дисквалификацию – из-за технической ошибки. Изначально тренеры поставили стартующей Куркину, второй – Баранову-Масалкину, но перед стартом обнаружилось, что в протоколе под первым номером почему-то значится Наталья.

Фото: Sandra Behne/Getty Images

«Для меня это был шок, потому что я уже лет пять не бегала первые этапы, – признавалась спортсменка после гонки. – На мне уже был надет второй номер, и нам с Ларисой, которая была готова отправиться на старт, пришлось срочно меняться. Если бы мы этого не сделали, нас бы просто сняли с соревнований».

По ходу своего этапа Баранова-Масалкина трижды упала: первый раз по своей же вине, а вот остальные два раза ей «помогли» соперницы – сначала швейцарка наступила на лыжи, а потом кто-то ещё раз их зацепил. Лидерство захватила японская лыжница, и на финише первого этапа отставание нашей команды составляло 15 секунд – Наталья передала эстафету девятой.

После второго этапа отстаание увеличилось уже до 25 секунд, а лидерство перешло к сборной Финляндии. На третий этап вышла Чепалова – ей удалось сократить отставание до 13 секунд и подняться до четвёртой позиции: на последнем подъёме она обогнала финку Рииту-Лиису Лассилу, когда та совершила ошибку и чуть не упала.

Завершала эстафету Евгения Медведева-Арбузова.

Фото: Sandra Behne/Getty Images

«Марит Бьорген шла впереди меня, но как-то медленно, – рассказывала Евгения. – Я решила её перегнать, пойти на полную катушку. Потом мне снова стало медленно, и я пошла ещё быстрее. Я увидела шведку и её тоже обогнала. А когда впереди меня никого не было, я увидела мужа, он махал мне шапкой и кричал «Лети». Ну, я и полетела».

На последний километр Евгения вышла первой, увеличивая отрыв с каждым метром.

«Когда Женя была на дистанции, мы стояли и молились, наши души кричали, чтобы помочь ей», – рассказывала Чепалова. И Женя смогла – стала первой, опередив соперниц на 10 секунд.

«По ходу гонки я думала, что мы будем бороться за второе-третье место, – говорила Медведева-Арбузова на пресс-конференции. – И нам с Юлией ничего не оставалось, как догонять лидеров. И после того, как она догнала лидирующую группу, я поняла, что ничего ещё не потеряно».

Тогдашний глава ОКР Леонид Тягачёв признался, что в конце гонки он был так напряжён, «как будто сам стартовал». «Мы увидели всю драматику Олимпиады, – говорил он. – И то, что Юля Чепалова совершила подвиг, видели все».

Следующей победы в женской эстафете на Олимпиадах пришлось ждать долгих 16 лет. Но оттого золотые медали, добытые нашими девушками, кажутся только ценнее.