Фигурное катание. Олимпиада-2022. Российские фигуристы бьются за золото! LIVE

Синицина и Кацалапов на 1,98 балла позади Пападакис и Сизерона. Но ещё могут отыграться.

В понедельник утром, 14 февраля, будут разыграны медали в танцах на льду на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют три дуэта: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фигуристы отлично выступили в ритм-танце, а теперь попытаются закрепить свой успех в произвольном.

Выиграть золото в борьбе с гениальными французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном постараются Синицина и Кацалапов. У Степановой и Букина ещё есть шансы побороться за тройку, но крайне маленькие. Диана Дэвис и Глеб Смолкин дуэт ещё очень молодой: они приехали в Пекин не за медалями, а за опытом.

Начнутся соревнования в 4:15 по московскому времени.

Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».