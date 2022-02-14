Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине, танцы на льду: онлайн-трансляция 14 февраля, битва за золото

Фигурное катание. Олимпиада-2022. Российские фигуристы бьются за золото! LIVE
Андрей Гуров
Олимпиада-2022
Комментарии
Синицина и Кацалапов на 1,98 балла позади Пападакис и Сизерона. Но ещё могут отыграться.

В понедельник утром, 14 февраля, будут разыграны медали в танцах на льду на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют три дуэта: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фигуристы отлично выступили в ритм-танце, а теперь попытаются закрепить свой успех в произвольном.

Выиграть золото в борьбе с гениальными французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном постараются Синицина и Кацалапов. У Степановой и Букина ещё есть шансы побороться за тройку, но крайне маленькие. Диана Дэвис и Глеб Смолкин дуэт ещё очень молодой: они приехали в Пекин не за медалями, а за опытом.

Начнутся соревнования в 4:15 по московскому времени.

Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Олимпиада 2022. Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
14 февраля 2022, понедельник. 04:15 МСК
Не началось
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022