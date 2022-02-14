Фигурное катание. Олимпиада-2022. Российские фигуристы бьются за золото! LIVE
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Синицина и Кацалапов на 1,98 балла позади Пападакис и Сизерона. Но ещё могут отыграться.
В понедельник утром, 14 февраля, будут разыграны медали в танцах на льду на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют три дуэта: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фигуристы отлично выступили в ритм-танце, а теперь попытаются закрепить свой успех в произвольном.
Выиграть золото в борьбе с гениальными французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном постараются Синицина и Кацалапов. У Степановой и Букина ещё есть шансы побороться за тройку, но крайне маленькие. Диана Дэвис и Глеб Смолкин дуэт ещё очень молодой: они приехали в Пекин не за медалями, а за опытом.
Начнутся соревнования в 4:15 по московскому времени.
Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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