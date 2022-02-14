Валиевой не будут вручать золото на Олимпиаде. Но это логичное и справедливое решение

История с российской фигуристкой Камилой Валиевой – это однозначна главная тема Олимпиады в Пекине. Однозначно и через 10, и через 20 лет про Игры-2022 будут говорить, мол, это те самые, где русская девочка-фигуристка попалась на допинге.

Ситуация разгорается на протяжении всей Олимпиады, и каждый новый день пламя всё больше. В понедельник 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что Камила имеет право выступить в личном турнире на Играх даже после сдачи положительной допинг-пробы. Однако МОК тут же подлил масла в огонь, заявив, что отказывается от проведения церемоний награждения в командном турнире (где Валиева вместе с партнёрами завоевала золото) и в личном турнире (в том случае, если Камила попадёт на пьедестал).

Решение Международного олимпийского комитета вызвало бурю возмущения в России. Однако оно совершенно логичное. МОК решил перестраховаться, и его сложно в этом винить.

Ситуация, в которой оказались организаторы Олимпиады, уникальна. Получилось так, что золотой олимпийской медалью (может быть, даже двумя) нужно награждать спортсменку, которая сдала положительный тест на допинг за месяц до Игр. Да, можно ещё раз проговорить, что концентрация вещества низкая, а все остальные тесты были отрицательными, но в подобных случаях спортсменов неоднократно дисквалифицировали.

Дело Валиевой по существу пока никто не рассматривал. CAS лишь заключил, что достаточных оснований не пускать Камилу на личный турнир нет. МОК не согласиться с этим решением не может, но обезопасить себя от возможной ошибки – вполне. Там рассудили, что удар по репутации от изъятия медалей у чемпионки будет куда более существенным, чем отложенная церемония награждения. При этом если Валиеву вдруг признают виновной, то руководители МОК и вовсе останутся в выигрыше – они дальновидно просчитали всю ситуацию.

Чтобы понять решение МОК, нужно посмотреть на него не только глазами российского болельщика. Американцы, допустим, не очень-то ждут церемонии награждения, потому что уверены – золото должно рано или поздно достаться им. Олимпийский комитет США вообще открыто выражает сожаление по поводу того, что Валиева всё ещё на Олимпиаде. И МОК приходится балансировать меж двух огней. Они совершенно не обязаны потакать российским пожеланиям. Хорошо ещё, хоть напрямую в интересах США не действуют. А могли бы. Ведь именно американские телекомпании за миллиарды долларов покупают у МОК права на трансляции Олимпийских игр. И эти миллиарды – львиная доля бюджета организации.

В конце концов решение МОК можно даже расценить как заботу о российской фигуристке. Не хватало ей ещё одного психологического удара, если вдруг сборная США (или кто угодно ещё) откажется стоять с Валиевой на одном пьедестале. А в США горячие головы уже призывали команду бойкотировать награждение, когда оно состоится.

Так что же получается в сухом остатке?

Если при рассмотрении дела по существу Камила будет признана невиновной, то все призёры Олимпиады получат свои медали. Да, не скоро и не в торжественной обстановке Игр, но это будут единственные негативные моменты. Ничего страшного. Зато и сами медалисты, и все болельщики будут понимать, что их места на пьедестале полностью заслужены.

А если Камилу признают виновной… То о каком награждении мы вообще говорим?