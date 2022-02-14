Наших фигуристок ждёт тяжёлое испытание на Олимпиаде. Но они по-прежнему самые сильные

Нашим фигуристкам просто необходимо выступить на максимуме в личном турнире на Олимпийских играх! Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой предстоит показать всему миру свою мощь под натиском жестоких обстоятельств и доказать, что их невозможно сломить и выбить из гонки. Наши одиночницы априори самые сильные на Играх в Пекине и достойны занять весь пьедестал почёта. В этом случае они станут первыми в истории фигуристками из одной страны, кому удалось забрать на Олимпиаде все три призовых места.

Главная интрига — в каком порядке расположатся Валиева, Трусова и Щербакова в финальной таблице результатов. Шансы на победу есть у каждой. И можно не сомневаться, что ни одна из них не отдаст золото без боя.

Самый сложный старт для Валиевой

Труднее всего соревноваться сейчас будет Камиле Валиевой. Хотя несколько дней назад такое и представить было нельзя. Безусловный текущий лидер в мировом фигурном катании, она на каждом старте сезона заслуженно брала первое место, выдавая шикарные прокаты. Казалось, что никто и ничто не способны ей помешать. А после командного турнира фигуристов на Олимпиаде иностранцы и вовсе стали называть её непобедимой. Но затем Камилу в один миг очернили и попытались закрыть для неё участие в личном турнире.

Не получилось. Она по-прежнему в игре. Но ледовую принцессу сильно измотали психологически из-за этого бесконечного допингового разбирательства. В свои 15 ей пришлось очень быстро повзрослеть и прочувствовать на себе всю неприветливую подноготную нашего мира. Это не делает её слабее, но ей будет сложнее, чем раньше.

Однако великолепные прыжки и вращения у Камилы никто не может отнять. Как и очарование, которое так и льётся во время её прокатов. И уже только ради неё одной соревнования одиночниц нужно смотреть обязательно.

Приземлит ли Русская ракета тройной аксель и пять квадов?

Олимпиада идеально подходит для того, чтобы творить историю, как это любит Александра Трусова. Её выход на лёд — это всегда русская рулетка, полная переживаний для болельщиков. Приземлит ли Саша тройной аксель в короткой программе? А пять четверных в произвольной? Никто не знает, но так хочется верить, что у неё всё получится.

С чистым катанием она способна замахнуться на олимпийское золото и из вечного третьего номера сказочным образом обернуться первым. Но на турнирах мы ещё ни разу не видели, чтобы Саша исполняла триксель без ошибок и выкатывала пять четверных. Может быть, она всё-таки откажется от своего заоблачного контента и сделает ставку на чистоту катания, чтобы не дать строгим судьям поводов придраться и не остаться снова с бронзой?

И всё же вода камень точит, так что однажды упорство Саши должно вознаградиться. Почему бы этому не случиться на Олимпийских играх? Судя по выступлению Трусовой на чемпионате Европы, она в превосходной форме и восстановилась после травмы стопы в начале сезона. Так что все карты при ней. Многое будет зависеть, конечно, от того, покорится ли ей тройной аксель в короткой, и если — да, то насколько он сократит её традиционное отставание перед произвольной. Меньше всего ей сейчас нужно непопадание в сильнейшую разминку по итогам первого дня. А при падении с трикселя или замене его на дупель такой сценарий выглядит вполне вероятным.

Саша потом, естественно, всех нагонит, но рассчитывать на победу, наверное, уже будет нельзя.

Щербакова пойдёт на риск и сделает три четверных?

Анна Щербакова едва не осталась без Олимпийских игр после неудачной произвольной на чемпионате России, когда упала с единственного квада. Но на чемпионате Европы она доказала, что это было нелепой случайностью и её квад-флип на месте. Более того, она выдала настолько безупречный прокат, что выгрызла серебро, несмотря на провал в короткой программе. Аня — супербоец, в этом нет сомнений. Выстреливает, когда вроде бы все обстоятельства против неё, и поражает соперниц сочетанием грации и силы.

Но на Олимпиаде Щербаковой нужно выстрелить в обеих программах, а не в одной. А когда в последний раз она чисто каталась в обеих? Весь сезон её преследуют проблемы с каскадом лутц-риттбергер, да и четверные подводят. Отчасти это объяснимо её поздним вхождением в форму из-за летнего перелома пальца на ноге, но скидок на соревнованиях за это не делают.

На тренировках в Пекине Аня порадовала неоднократным исполнением четверного лутца и особенно сложнейшим каскадом из четверного флипа и тройного тулупа. Три старших квада, один из которых в каскаде — то, что позволит ей бороться за первое место. Но это всё прекрасно на тренировках, а на турнирах она такой контент не прыгала со своего первого сезона во взрослых. Будет здорово, если такое резкое усложнение она осилит на Олимпийских играх. Но, скорее всего, такой риск исходит из понимания, что иначе о победе можно забыть. А Щербакова метит на титул олимпийской чемпионки и сдаваться не собирается.

На пьедестале хотят видеть фигуристку не из России

Ложка дёгтя для наших фантастических девочек на этих Играх заключается в том, что допинговые разбирательства не закончены и результаты личного турнира одиночниц могут быть впоследствии пересмотрены. Иными словами, занятое место Валиевой аннулируют, и одна из медалей (очевидно, что бронзовая) достанется фигуристке из другой страны.

И тут все шансы у японки Каори Сакамото и американки Алисы Лью. Первая не владеет ультра-си, но показывает очень качественное катание и пользуется благосклонностью судей. В командном турнире она отлично себя проявила, не допустив ни одной помарки. А на фоне последних событий её оценки наверняка ещё подрастут. В короткой программе она вообще может выйти на второе место, что будет не очень приятно для наших фигуристок перед решающей битвой.

У Алисы Лью тоже велика вероятность навязать определённую конкуренцию. Если она вдруг чисто сделает свои тройной аксель и четверной лутц, то случиться может всё что угодно. Она сможет рассчитывать на пьедестал и без всякого пересмотра результатов. Это маловероятно, так как в этом сезоне она не блещет, но если мы верим, что наши девочки выдадут прокаты жизни, то не нужно исключать такой возможности и для их соперниц. На Олимпийских играх чего только не бывает.

Поэтому не стоит расслабляться. Нужно просто верить в наших лучших из лучших — Камилу, Сашу и Аню. Они так долго шли к этому старту и обязательно со всем справятся.