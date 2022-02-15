Хоккеисты будут биться за полуфинал с датчанами, а биатлонистки попробуют зацепить медаль в эстафете.

Россия на Олимпиаде-2022. Ждём очередного золота в лыжах! Где смотреть трансляцию?

В среду, 16 февраля, пройдёт 12-й медальный день Олимпийских игр. В Пекине будет разыграно восемь комплектов наград, и россияне определённо пополнят свою медальную копилку.

Основное внимание будет приковано к лыжным гонкам. Сначала командный спринт пройдёт у женщин, а затем – у мужчин. И там, и там у России отличные шансы на награды и даже на золото.

Женская сборная России по биатлону постарается хотя бы повторить бронзовый результат мужчин. Как у мужчин, так и у женщин есть шансы «зацепиться» за медали в шорт-треке.

Также есть надежды на хорошее выступление в мужской лыжной акробатике. А российские горнолыжники постараются сотворить олимпийское чудо в слаломе.

Одним из ключевых событий дня для российских болельщиков станет четвертьфинал хоккейного турнира. Сборная России встретится с Данией и постарается сыграть не хуже, чем на групповом этапе. Битва без шанса на ошибку ждёт и мужскую команду кёрлингистов. Лишь победа в последнем матче группы с Великобританией позволит выйти в плей-офф.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

16 февраля, среда. День 12-й. Расписание трансляций

04:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Китай – Великобритания. «Матч! Игра»

04:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал. «Матч! Страна»

05:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 1-я попытка. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

07:10. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. США – Словакия. «Матч ТВ»

08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка. «Матч! Арена»

09:00. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Россия – Дания. Первый канал

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Великобритания – Россия. «Матч! Игра»

10:15. Лыжные гонки. Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A. «Смотрим.ру»

10:40. Лыжные гонки. Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B. «Смотрим.ру»

10:45. Биатлон. Женщины. 4 x 6 км Эстафета. «Россия 1»

11:15. Лыжные гонки. Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A. «Смотрим.ру»

11:40. Лыжные гонки. Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B. «Смотрим.ру»

11:40. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Финляндия – Швейцария. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

12:15. Лыжные гонки. Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал. «Россия 1»

12:45. Лыжные гонки. Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал. «Россия 1»

14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 1. «Матч ТВ»

14:30. Хоккей. Женщины. За 3-е место. Финляндия – Швейцария. «Матч! Игра»

14:30. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/4 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

15:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2. «Матч ТВ»

15:05. Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Россия – Швеция. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

15:15. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

15:32. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

16:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

16:30. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Швеция – Канада. «Матч ТВ».