Сборная России выглядит невзрачно, и ей много везёт. Но она выиграет Олимпиаду в Пекине

Соперник сборной России по четвертьфиналу Олимпиады видится достаточно проходным, однако за нашу команду крайне тревожно уже сейчас. Подопечных Алексея Жамнова только ленивый не критикует. Кто-то считает, что сборная даже не сможет преодолеть четвертьфинальную стадию. Такой негатив понятен: невзрачная игра даже с не самыми сильными соперниками, лидеры не «тащат», нередко нашей команде банально везёт.

Однако прямо сейчас сборная России является главным фаворитом на золото Олимпийских игр. Попробуем разобраться почему.

Рабочие звенья «тащат»

Многие (признаю честно: я тоже) критиковали тренерский штаб за приглашение некоторых игроков. Было непонятно, что в сборной забыли, например, Павел Карнаухов, не блиставший в ЦСКА, и Кирилл Семёнов, провалившийся в НХЛ и после возвращения в КХЛ показывавший в большинстве матчей ужасную игру за «Авангард». Тем не менее именно эти парни во время затишья лидеров «тащат» сборную России. И если Карнаухов, помогая в черновой работе, не слишком результативен, то Семёнов является единоличным лучшим снайпером сборной. Ну и лучшим бомбардиром – наравне с Никитой Гусевым.

Отдельно хочется отметить и 20-летнего Арсения Грицюка. Будучи вторым самым молодым игроком в сборной (сразу после Александра Никишина), юный форвард показывает качественную игру. Чего стоит только тот факт, что он лучший среди нападающих россиян и третий среди всех игроков нашей команды по показателю полезности – «+3». Соперники ни разу не забили, когда Арсений был на площадке. Может быть, Грицюк уже готов к роли теневого лидера?

У соперников много проблем

Один из важнейших тезисов: сейчас каждая из сборных испытывает проблемы. Швеция играет, кажется, в ещё более убогий и бесхребетный хоккей, чем Россия. Канада не может найти надёжного первого номера и проигрывает даже американским студентам во главе с «торпедовцами».

Финляндия, которую называют чуть ли не главным фаворитом Олимпиады, моментами «отключается», давая соперникам чересчур много свободы. Второй период матча со шведами – яркое тому доказательство. Кто мог подумать, что «Тре Крунур», едва дожавшие латышей, перестреляют Суоми 14-3 и забьют трижды за 20 минут? Даже другой фаворит, сборная США, не выглядит непобедимым – матч с Германией наверняка будет долго мучить главного тренера Дэвида Куинна в ночных кошмарах. Плюс команда крайне молодая и поэтому неопытная, из-за чего игроки могут ошибаться или вовсе дрогнуть в решающий момент.

Из остальных сборных в хорошем смысле можно выделить разве что Данию. Датчане проводят турнир жизни, но даже этого может оказаться недостаточно из-за нехватки опыта игры на таком уровне – не стоит забывать, что для скандинавов это первая Олимпиада.

А точно ли лидеры уже должны «тащить»?

Основная критика ложится на 34-летнего капитана сборной России Вадима Шипачёва. Но точно ли он заслуживает её? Понятное дело, что форварда московского «Динамо» брали не в качестве символа или талисмана на удачу — на Шипачёва рассчитывали как на основную ударную силу. Однако пока в его активе лишь один скромный пас, отданный в голевом безумии с Чехией. Поводов быть недовольным игрой капитана предостаточно.

Тем не менее сразу несколько факторов могут объяснить такое выступление Шипачёва. Прежде всего все соперники понимают, что нападающий способен творить чудеса и создавать голы буквально из ничего — всё-таки в каждой сборной на Олимпиаде есть те, кто играл против динамовца в КХЛ. Из-за этого за Шипачёвым больше следят, больше «связывают» ему руки и не позволяют выстрелить. Кроме того, Вадим на Олимпийских играх может стать своего рода Ильёй Ковальчуком образца Квебека-2008. Кови, на которого возложили статус главной российской надежды, до финала тоже не мог забить.

Другой весьма критикуемый хоккеист в нашей сборной – это Никита Гусев. Одна из причин олимпийского золота 2018 года в этот раз, мягко сказать, не блещет. Однако помните ли вы, что и на прошлой Олимпиаде Гусев хранил голевое молчание вплоть до стадии плей-офф и разразился шайбами именно в решающих матчах? Конечно, болельщики многого ожидают от армейца с берегов Невы, но ведь он и не проваливает турнир. На его счету уже три результативные передачи – и сколько ещё будет!

Никита Гусев Фото: РИА Новости

Мощная вратарская бригада

По подбору голкиперов сборная России и без НХЛовцев в числе лидеров Олимпиады. Даже провал Ивана Федотова в матче с Чехией не должен вводить в заблуждение. Армеец в ходе текущего сезона не раз доказывал, что готов к давлению, а локальные провалы не способны надломить его психику. Для вратаря это важнейшая способность. Кроме того, Федотова в любой момент готовы подстраховать не менее надёжный Александр Самонов и моментами творящий чудеса Тимур Билялов.

Стоит отметить, что часть голкиперов других сборных либо проваливает турнир, либо играет посредственно. Шимон Грубец, Эдди Паскуале и Янис Калниньш по проценту отражённых бросков уступают даже швейцарцу Рето Берра, чья команда как только не подставляет его. Лидер, американец Дрю Коммессо, с его потрясающими 96,4% сейвов пока не встречался с опасными соперниками – не Германию с Китаем же к ним причислять.

Яркие перформансы, в свою очередь, демонстрируют датчанин Себастьян Дам, словак Патрик Рыбар и финн Харри Сятери – если есть те, кто выступает на турнире лучше Федотова, то лишь они. У каждого из вратарей, к слову, процент отражённых бросков чуть выше 94 – мощный результат.

Россиянам везёт

Хорошо, согласен, неоднозначный тезис. Со Швейцарией нашей сборной повезло, когда в конце матча соперник с метра не попал в оставленный угол ворот. А там ещё и курьёзный гол Антона Слепышева. Или, вернее, автогол швейцарца. С Данией также подфартило: Никлас Йенсен обязан был сравнивать счёт, но бросил мимо пустых ворот. Чехи, конечно, отыгрались за все чудеса россиян, как только ни поиздевавшись над Федотовым.

Кто, однако ж, скажет, что везение — это плохо? Не стоит забывать, что Олимпиада – это короткий турнир, в рамках которого именно удача может сотворить сенсации. Ждали ли вы, что Германия выйдет в финал прошлых Олимпийских игр, выбив по пути Канаду? Или, возможно, результат Латвии, в плей-офф 2014 года сначала обыгравшей Швейцарию, а позже, в четвертьфинале, навязавшей борьбу будущему победителю, Канаде, был ожидаем? Сомневаюсь. Так почему бы не пользоваться всеми возможностями?