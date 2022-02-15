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Почему сборная России по хоккею выиграет зимнюю Олимпиаду — 2022 в Пекине, причины, разбор

Сборная России выглядит невзрачно, и ей много везёт. Но она выиграет Олимпиаду в Пекине
Владимир Лаевский
Почему сборная России по хоккею выиграет ОИ
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Наших многие по делу критикуют, однако не хотят видеть положительные стороны сборной. А в плей-офф команда должна «выстрелить».

Соперник сборной России по четвертьфиналу Олимпиады видится достаточно проходным, однако за нашу команду крайне тревожно уже сейчас. Подопечных Алексея Жамнова только ленивый не критикует. Кто-то считает, что сборная даже не сможет преодолеть четвертьфинальную стадию. Такой негатив понятен: невзрачная игра даже с не самыми сильными соперниками, лидеры не «тащат», нередко нашей команде банально везёт.

Однако прямо сейчас сборная России является главным фаворитом на золото Олимпийских игр. Попробуем разобраться почему.

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Рабочие звенья «тащат»

Многие (признаю честно: я тоже) критиковали тренерский штаб за приглашение некоторых игроков. Было непонятно, что в сборной забыли, например, Павел Карнаухов, не блиставший в ЦСКА, и Кирилл Семёнов, провалившийся в НХЛ и после возвращения в КХЛ показывавший в большинстве матчей ужасную игру за «Авангард». Тем не менее именно эти парни во время затишья лидеров «тащат» сборную России. И если Карнаухов, помогая в черновой работе, не слишком результативен, то Семёнов является единоличным лучшим снайпером сборной. Ну и лучшим бомбардиром – наравне с Никитой Гусевым.

Отдельно хочется отметить и 20-летнего Арсения Грицюка. Будучи вторым самым молодым игроком в сборной (сразу после Александра Никишина), юный форвард показывает качественную игру. Чего стоит только тот факт, что он лучший среди нападающих россиян и третий среди всех игроков нашей команды по показателю полезности – «+3». Соперники ни разу не забили, когда Арсений был на площадке. Может быть, Грицюк уже готов к роли теневого лидера?

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У соперников много проблем

Один из важнейших тезисов: сейчас каждая из сборных испытывает проблемы. Швеция играет, кажется, в ещё более убогий и бесхребетный хоккей, чем Россия. Канада не может найти надёжного первого номера и проигрывает даже американским студентам во главе с «торпедовцами».

Финляндия, которую называют чуть ли не главным фаворитом Олимпиады, моментами «отключается», давая соперникам чересчур много свободы. Второй период матча со шведами – яркое тому доказательство. Кто мог подумать, что «Тре Крунур», едва дожавшие латышей, перестреляют Суоми 14-3 и забьют трижды за 20 минут? Даже другой фаворит, сборная США, не выглядит непобедимым – матч с Германией наверняка будет долго мучить главного тренера Дэвида Куинна в ночных кошмарах. Плюс команда крайне молодая и поэтому неопытная, из-за чего игроки могут ошибаться или вовсе дрогнуть в решающий момент.

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Из остальных сборных в хорошем смысле можно выделить разве что Данию. Датчане проводят турнир жизни, но даже этого может оказаться недостаточно из-за нехватки опыта игры на таком уровне – не стоит забывать, что для скандинавов это первая Олимпиада.

А точно ли лидеры уже должны «тащить»?

Основная критика ложится на 34-летнего капитана сборной России Вадима Шипачёва. Но точно ли он заслуживает её? Понятное дело, что форварда московского «Динамо» брали не в качестве символа или талисмана на удачу — на Шипачёва рассчитывали как на основную ударную силу. Однако пока в его активе лишь один скромный пас, отданный в голевом безумии с Чехией. Поводов быть недовольным игрой капитана предостаточно.

Тем не менее сразу несколько факторов могут объяснить такое выступление Шипачёва. Прежде всего все соперники понимают, что нападающий способен творить чудеса и создавать голы буквально из ничего — всё-таки в каждой сборной на Олимпиаде есть те, кто играл против динамовца в КХЛ. Из-за этого за Шипачёвым больше следят, больше «связывают» ему руки и не позволяют выстрелить. Кроме того, Вадим на Олимпийских играх может стать своего рода Ильёй Ковальчуком образца Квебека-2008. Кови, на которого возложили статус главной российской надежды, до финала тоже не мог забить.

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Другой весьма критикуемый хоккеист в нашей сборной – это Никита Гусев. Одна из причин олимпийского золота 2018 года в этот раз, мягко сказать, не блещет. Однако помните ли вы, что и на прошлой Олимпиаде Гусев хранил голевое молчание вплоть до стадии плей-офф и разразился шайбами именно в решающих матчах? Конечно, болельщики многого ожидают от армейца с берегов Невы, но ведь он и не проваливает турнир. На его счету уже три результативные передачи – и сколько ещё будет!

Никита Гусев

Никита Гусев

Фото: РИА Новости

Мощная вратарская бригада

По подбору голкиперов сборная России и без НХЛовцев в числе лидеров Олимпиады. Даже провал Ивана Федотова в матче с Чехией не должен вводить в заблуждение. Армеец в ходе текущего сезона не раз доказывал, что готов к давлению, а локальные провалы не способны надломить его психику. Для вратаря это важнейшая способность. Кроме того, Федотова в любой момент готовы подстраховать не менее надёжный Александр Самонов и моментами творящий чудеса Тимур Билялов.

Стоит отметить, что часть голкиперов других сборных либо проваливает турнир, либо играет посредственно. Шимон Грубец, Эдди Паскуале и Янис Калниньш по проценту отражённых бросков уступают даже швейцарцу Рето Берра, чья команда как только не подставляет его. Лидер, американец Дрю Коммессо, с его потрясающими 96,4% сейвов пока не встречался с опасными соперниками – не Германию с Китаем же к ним причислять.

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Яркие перформансы, в свою очередь, демонстрируют датчанин Себастьян Дам, словак Патрик Рыбар и финн Харри Сятери – если есть те, кто выступает на турнире лучше Федотова, то лишь они. У каждого из вратарей, к слову, процент отражённых бросков чуть выше 94 – мощный результат.

Россиянам везёт

Хорошо, согласен, неоднозначный тезис. Со Швейцарией нашей сборной повезло, когда в конце матча соперник с метра не попал в оставленный угол ворот. А там ещё и курьёзный гол Антона Слепышева. Или, вернее, автогол швейцарца. С Данией также подфартило: Никлас Йенсен обязан был сравнивать счёт, но бросил мимо пустых ворот. Чехи, конечно, отыгрались за все чудеса россиян, как только ни поиздевавшись над Федотовым.

Кто, однако ж, скажет, что везение — это плохо? Не стоит забывать, что Олимпиада – это короткий турнир, в рамках которого именно удача может сотворить сенсации. Ждали ли вы, что Германия выйдет в финал прошлых Олимпийских игр, выбив по пути Канаду? Или, возможно, результат Латвии, в плей-офф 2014 года сначала обыгравшей Швейцарию, а позже, в четвертьфинале, навязавшей борьбу будущему победителю, Канаде, был ожидаем? Сомневаюсь. Так почему бы не пользоваться всеми возможностями?

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