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Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: командный спринт (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 16 февраля 2022

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Большунов и Терентьев поборются за золото с норвежцами! LIVE
Ангелина Николаева
Олимпиада-2022. Большунов и Терентьев
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Удастся ли россиянам впервые в истории выиграть командный спринт на Олимпиаде? Рассказываем о главном в режиме онлайн-трансляции!

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине лыжники разыграют медали в командных спринтерских гонках классическим стилем у мужчин и женщин.

Ещё никогда россияне не выигрывали золото в командном спринте. Удастся ли Большунову и Терентьеву вырвать победу у норвежцев? И смогут ли Непряева и Ступак победить сильнейших шведок?

В Китае российские лыжники завоевали уже семь наград, и сейчас наша команда возглавляет медальный зачёт!

Полуфиналы начнутся в 10:15 по московскому времени. Финальные забеги — в 12:15.

Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Медальный зачёт
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
16 февраля 2022, среда. 10:15 МСК
Не началось
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Новости. Олимпиада 2022
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