Удастся ли россиянам впервые в истории выиграть командный спринт на Олимпиаде? Рассказываем о главном в режиме онлайн-трансляции!

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Большунов и Терентьев поборются за золото с норвежцами! LIVE

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине лыжники разыграют медали в командных спринтерских гонках классическим стилем у мужчин и женщин.

Ещё никогда россияне не выигрывали золото в командном спринте. Удастся ли Большунову и Терентьеву вырвать победу у норвежцев? И смогут ли Непряева и Ступак победить сильнейших шведок?

В Китае российские лыжники завоевали уже семь наград, и сейчас наша команда возглавляет медальный зачёт!

Полуфиналы начнутся в 10:15 по московскому времени. Финальные забеги — в 12:15.