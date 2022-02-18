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Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022: в масс-стартах сборная России может побить рекорд по количеству медалей

Российские биатлонисты в шаге от олимпийского рекорда. Нужна хотя бы ещё одна медаль!
Татьяна Постникова
Наши биатлонисты в шаге от олимпийского рекорда
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Мало кто мог предположить, что сборная России выступит в биатлоне столь успешно.

Перед началом Олимпиады-2022 мало кто ожидал, что сборная России по биатлону сможет завоевать столько медалей. На счету нашей команды перед заключительными масс-стартами уже четыре медали, и россияне близки к своему рекорду по количеству наград на Играх. Максимум сборная России завоёвывала пять медалей, такое происходило дважды – в 1994-м в Лиллехамере и в 2006-м в Турине. Смогут ли наши парни и девушки превзойти это достижение?

Золотой дубль

В 1994 году Россия впервые выступила на Олимпийских играх под триколором. Тогда в программе соревнований по биатлону было по три дисциплины: индивидуальные гонки, спринты и классические эстафеты. И на счету нашей команды было три золота, одно серебро и одна бронза. Именно это выступление сборной остаётся лучшим в истории нашей страны.

Настоящий фурор в Лиллехаммере произвели мужчины. В спринте победу одержал Сергей Чепиков, завоевавший своё первое личное олимпийское золото. Преимущество россиянина над Рикко Гроссом составило всего шесть секунд. Тройку призёров замкнул ещё один россиянин Сергей Тарасов. А в шаге от подиума остановился Владимир Драчёв.

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В индивидуальной гонке россиянине местами поменялись. Победу одержал уже Тарасов, завоевавший свою единственную золотую олимпийскую медаль. А вот Чепиков занял лишь восьмое место.

В классической эстафете наша мужская команда в составе Валерия Кириенко, Владимира Драчёва, Сергея Чепикова и Сергея Тарасова завоевала серебро. Что интересно, за всю гонку россияне допустили всего два промаха, а победу с точной стрельбой завоевали немцы. Нынешней сборной, кажется, такая точная стрельба и не снилась.

Девушки же смогли здорово выступить лишь в эстафете, причём победа стала одной из самых сенсационных в истории России. Ровно половину гонки тащили немки, однако из-за ошибок Симоны Грайнер-Петтер-Мемм, которая зашла в сумме на шесть (!) штрафных кругов, россиянки вырвались на первое место. В итоге Надежда Таланова, Наталья Снытина, Луиза Носкова и Анфиса Резцова стали олимпийскими чемпионками.

Женское лидерство

В 2006 году в Турине сборная России также завоевала пять медалей, только в этот раз было два золота, одно серебро и две бронзы. Если в 1994-м команду тянули мужчины, то в 2006-м роль лидеров перехватили девушки. Кроме того, к Турину число дисциплин было увеличено до пяти: спринт, пасьют, индивидуальная гонка, масс-старт и классическая эстафета.

Первые медали россиянки завоевали в индивидуальной гонке. Победу одержала Светлана Ишмуратова, а бронзу выиграла Альбина Ахатова.

Спринт команде не удался, Ахатова стала лишь четвёртой. Зато этот результат окупился в пасьюте, где она завоевала вторую бронзу.

В классической эстафете наши девушки завоевали золото. Анна Богалий-Титовец, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева и Альбина Ахатова выиграли у немок почти с минутным преимуществом, допустив всего два промаха на четверых.

Мужчины же повторили свой успех 1994 года. Иван Черезов, Сергей Чепиков, Павел Ростовцев и Николай Круглов завоевали серебро, проиграв немцам 20,9 секунды.

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Прорыв Резцовой

Чтобы повторить рекорд нынешней сборной России нужно завоевать одну медаль, чтобы побить его – две. Каковы же шансы? Сначала гонка пройдёт у девушек, Россию представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. На медаль смело претендует Резцова. Во-первых, россиянка шикарно провела эстафету, став лучшей среди всех спортсменок, бежавших гонку.

Во-вторых, в нынешнем сезоне Кристина борется за «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. Сейчас Резцова идёт на втором месте в тотале, уступая Доротее Вирер 12 очков. Биатлонистка завоевала в гонке с общего старта бронзу в Анси и стала четвёртой в Антхольце. Так что если Кристина сегодня справится со стрельбой, то у неё есть все шансы подняться на подиум и в олимпийском масс-старте. Конечно, неплохо гонку может провести и Нигматуллина, но завоевать медаль Ульяна сможет лишь при ошибках соперниц.

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Гонку у мужчин пробегут тоже трое: Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Никто из них в нынешнем сезоне ни разу не поднимался на подиум в масс-старте. Лучшим результатом Латыпова стало 12-е место, Логинова – 15-е, а Цветков вообще не пробежал ни одной гонки с общего старта.

Тем не менее то, что наши парни в числе претендентов на высокие места, а может, и медали, очевидно. Конечно, если Александр и Эдуард смогут справиться со стрельбой, а Максим – с последним кругом. Посмотрим, выйдет ли это у команды.

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