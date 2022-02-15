Норвегия уступала России две минуты, но выиграла. Детальный разбор драматичной эстафеты

Мужская биатлонная эстафета на Олимпиаде была крайне эмоциональной.

Вроде бы было очевидно, что сборная России лидировала и была лучшей на протяжении всей гонки, однако упустила золотую медаль исключительно из-за проблем Латыпова на последней стрельбе. Но давайте посмотрим на эту драматичную гонку в цифрах.

Об отставаниях

Сначала о самом болезненном – секундах, которые сборная России растеряла. Карим Халили стал лидером после второго огневого рубежа, и вплоть до злополучной стрельбы Латыпова наша сборная никому лидерство не отдавала. На первой передаче эстафеты соперники были совсем рядом: Беларусь шла в 0,9 секунды. На второй передаче Логинов и Цветков были уже в одиночестве: французы примчались на стадион лишь через 36,2 секунды. Несмотря на не самую высокую скорость Цветкова, к третьей передаче отрыв вырос – 41,3 секунды от Франции.

А на финише Россия оказалась в 45,3 от Франции. Только уже позади.

Максимальный отрыв от конкурентов был за километр до 8-й стрельбы – 54,8 секунды.

И ещё одна любопытная цифра. После второго этапа Норвегия проигрывала России 1 минуту 47,6 секунды. За два этапа она отыграла всё это отставание и вырвала золото.

О стрельбе

В последнее время у российской сборной были большие проблемы со стрельбой, но на сегодняшнюю гонку команда сумела собраться. Ну, почти. К заключительному рубежу россияне подходили с лучшей стрельбой, имея всего три дополнительных патрона.

Во многом эта точность была обусловлена невысокой скоростью стрельбы. Наши парни явно выцеливали мишени. Быстрее всех в сборной на рубежах отработал Карим Халили. С одним дополнительным патроном он затратил на два рубежа 1 минуту 11,4 секунды.

Худшая скорость стрельбы же была у Эдуарда Латыпова. Если на лёжке, где отработал точно, россиянин выдал 30,8 секунды, то на провальной стойке потратил на стрельбу почти полторы минуты, заняв последнюю строчку по скорострельности.

Александр Логинов и Максим Цветков были близко по результатам скорострельности: 1 минута 17,9 секунд и 1 минута 19 секунд соответственно. Но если Максим отработал точно, то Александр за это время успел использовать два дополнительных патрона.

И для сравнения: лидером гонки по скорострельности стал канадец Скотт Гоу, который на два рубежа затратил всего 49,6 секунды. Канада, правда, только шестая.

О скорости

Лучшим по скорости из россиян сегодня был Логинов. Александр прошёл свой этап протяжённостью 7,5 километров за 17 минут и 16,6 секунды, что на 13,8 секунд быстрее Латыпова, на 17,3 секунды быстрее Халили и на 42,1 секунды быстрее Цветкова.

Тем не менее по кругам Логинов не всегда был быстрейшим. Самый скоростной первый круг выдал Латыпов, затратив на него 5 минут 39,6 секунды. Логинов прошёл эту дистанцию на 8 секунд медленнее, Цветков на 14,1 секунды, а Халили – на 24,3 секунды.

Лучший второй круг в российской команде выдал Карим, пройдя его за 5 минут 45,1 секунды. Александр затратил на этот отрезок на 2,7 секунды больше, Эдуард на 4,2 секунды, а Максим – на 16,2 секунды. А вот на заключительном круге лучшим в команде был уже Логинов. На последние километры дистанции он затратил 5 минут и 41,2 секунды. Это на 3,7 секунды быстрее Халили, на 20,3 секунды быстрее Латыпова и на 22,5 секунды быстрее Цветкова.

О тактике

Раскладка по кругам у россиян была разной. На первом этапе Карим начал не быстро. Впрочем, и весь пелотон никуда не торопился. Ближайшим соперникам россиянин к первой стрельбе Халили «привёз» меньше секунды. Ко второй стрельбе россиянин ускорился, но был лишь четвёртым ногами. Заключительный круг Карим прошёл на секунду быстрее, чем предыдущий. Видимо, россиянина подгоняла борьба с белорусом Лобастовым.

Логинов же первые два круга прошёл практически с одним и тем же временем. Второй круг был на 0,2 секунды медленнее первого. А вот заключительные километры дистанции россиянин пробежал мощнее на 6 секунд. Вот где было упрочено преимущество России!

Цветков и Латыпов же, в отличие от Логинова и Халили, с каждым кругом шли всё медленнее. Максим по сравнению с первым кругом «накинул» самому себе на последних километрах 10 секунд. Эдуард же заключительный круг прошёл на 21,9 секунды медленнее первого. Видимо, сказывалось и эмоциональное состояние, и усталость от дополнительных 300 метров.

О работе соперников на этапах

Безоговорочно лучшим сегодня по совокупности стрельбы и хода был Йоханнес Бё, который преодолел дистанцию за 19 минут 10,9 секунды. Вторым в этом негласном топе стал Александр Логинов, прошедший свой этап за 19 минут 32,8 секунды. Тройку замкнул Бенедикт Долль, который затратил на прохождение дистанции 19 минут 36,3 секунды.

Давайте разберём и то, как россияне выступили в сравнении с французами и норвежцами на каждом этапе. На первом лидером был Карим Халили, он обошёл Фабьена Клода на 7,8 секунды, а Стурлу Легрейда – на 40,3 секунды. На втором этапе также доминировал россиянин. Александр Логинов накинул Эмильену Жаклену 28,4 секунды, а Тарьею Бё – 1 минуту 7,3 секунды.

На третьем круге лучшим стал Йоханнес Бё, который выиграл у Цветкова 1 минуту 4,6 секунды. Сам Максим показал шестой результат, но выиграл у соперника Симона Детьё 5,1 секунды.

На заключительном этапе Латыпов, увы, из-за промахов стал лишь восьмым по результату. Лидером же на этапе стал Ветле Шоста Кристиансен, который «привёз» Эдуарду 1 минуту 28,3 секунды. Выиграл у россиянина и Кентен Фийон Майе, он накинул Латыпову 59,2 секунды.

О скорости соперников

Если же говорить исключительно о скорости, то лидером в гонке снова стал младший Бё. Вторым – Логинов, который по суммарной скорости был на 31 секунду медленнее. А третьим стал швед Мартин Понсилуома, который суммарно ногами был на 35,6 секунды медленнее.

Теперь о скорости россиян, норвежцев и французов на каждом этапе. На первом этапе Халили был лучшим лишь на первом круге, где он «привёз» ногами Легрейду 0,1 секунды, а Клоду – 0,6 секунды. Дальше лидировали соперники. Итог – четвёртая скорость на этапе, отставание 4,7 секунды от Лобастова, 2,7 – от Клода. Тем не менее россиянин выиграл у Легрейда 2,2 секунды.

На втором этапе Логинов был первым на всех кругах и по итоговой скорости. К передаче эстафеты он ногами был быстрее Жаклена на 34,8 секунды, а Бё – на 39,5 секунды.

На третьем этапе Максим Цветков по скорости был в конце первой десятки. Лидером же, что очевидно, стал Йоханнес Бё. Он «привёз» россиянину ногами 1 минуту 13,1 секунды. Детьё накинул 20,6 секунды.

Латыпов на заключительном круге хоть ни разу и не был лидером по скорости на кругах, показал лучший итоговый ход. Россиянин выиграл у Фийона Майе 0,9 секунды, а у Кристиансена – 7,6 секунды. Тем не менее это не помогло сборной России завоевать золотую медаль.