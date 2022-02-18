«Чуда не случилось». Олимпийская драма лучшего российского конькобежца современности

27-летний Павел Кулижников много лет был лучшим в мире, но пока так и не добыл ни одной медали Олимпиад.

В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект медалей на дистанции 1000 м среди конькобежцев. В числе 30 участников были двое россиян – Виктор Муштаков и Павел Кулижников. Оба, к сожалению, остались без медалей, показав восьмое и 11-е время соответственно. Но для Кулижникова это было нечто большее, чем просто неудачный забег.

Восемь лет ожидания

Для обоих спортсменов эта Олимпиада стала дебютной. Но если Муштаков начал показывать достойные результаты только в 2019 году, то для 27-летнего Кулижникова эти Игры по-хорошему должны были быть третьими в карьере. Но он не смог выступить в Сочи, так как в 2012-м в его допинг-пробе был обнаружен метилгексанамин. Вещество попало в организм безобидным путём – с энергетиком, который Павел выпил перед тренировкой. Однако Кулижников всё же был вынужден отбыть двухлетнюю дисквалификацию.

В 2016-м россиянин опять оказался в центре допингового скандала – из-за мельдония. Павел не был признан виновным в его употреблении, но на Олимпийские игры 2018 года всё равно не поехал. Его, как и ещё ряд спортсменов, не допустили до участия из-за допингового прошлого.

В это время Кулижников заработал статус лучшего российского конькобежца современности: продолжал блистать на международной арене, становился многократным чемпионом Европы и мира как на отдельных дистанциях, так и в спринтерском многоборье, устанавливал мировые рекорды. Но медали Олимпиады ему, конечно, не хватало.

«Надо было лечиться и тренироваться, а это несовместимо»

В 2022 году Кулижников отправляется на свою дебютную Олимпиаду. Правда, далеко не в лучшей форме. Павел до сих пор не восстановился после перенесённого коронавируса, что заметно сказывается на его психологическом и физическом состоянии.

«Постковидное на психику дало – вечная тревога, паника, головокружение. Я вообще мучаюсь, встаёшь после каждого повтора – голова кружится. То ли ты сейчас в обморок упадёшь, то ли запаникуешь, убежишь куда-нибудь. Это с лета началось — и до сегодняшнего момента… Бывает, общаешься с человеком и теряешь его в фокусе. Кто, что, о чём общался? Здрасьте, приехали, называется.



Есть способ бороться с этим, просто Олимпийские игры были. Надо было лечиться и тренироваться, а это несовместимо. Выбрали рискнуть, потому что кроме меня никого нет, кто сбегает хотя бы на том уровне, что я сейчас сбегал. Даже в такой плохой форме – лучше нет. Вот так и получается. Попробовали, рискнули. Чуда не случилось», – признался Павел после сегодняшнего старта.

К забегу на 1000 м он подходил в статусе обладателя мирового рекорда – 1:05.69. Это время он показал в 2020-м в Солт-Лейк-Сити. Рекорд по-прежнему держится, но Кулижников своему лучшему результату проиграл больше трёх секунд. Больших надежд на сегодняшний забег, кажется, не возлагал даже сам Павел. В нынешнем сезоне он далёк от своих привычных кондиций и в зачёте Кубка мира на дистанции 1000 м занимает только 24-е место.

На своей коронной дистанции 500 м Кулижников, увы, не смог даже отобраться в сборную: тренерский штаб принял решение, что сразу три человека там сильнее Павла в его текущей форме.

«Я не такой старый спортсмен – ещё и не бегал особо»

Однако сдаваться наш конькобежец не намерен.

«Знаете, олимпийское золото — это не цель всей моей жизни. Просто хочу быть спортсменом, который показывает результат. У меня есть высокие результаты. Сегодня не получилось — это спорт. Сегодня — ты, завтра — тебя. Как-то так. Нет такого, что если нет золотой медали — я иду плакать. Не буду я так делать! Конечно, обидно. Если бы я чувствовал себя в лучшей форме и проиграл, было бы в сто раз обиднее.



Надеюсь, этот опыт поможет в Милане. Если я вылечусь, если пройдут эти вечные головокружения с тревогой, то я бы хотел на следующую Олимпиаду. Я не такой старый спортсмен — 27 лет. Я ещё и не бегал особо», — сказал Кулижников журналистам.

Будем надеяться, что Павлу всё-таки удастся справиться с последствиями перенесённого заболевания, и в 2026 году мы увидим его на Играх в Милане. Как долго мы ждали его дебюта на Олимпиаде! Может, дождёмся и первой медали. Пожелаем Павлу крепкого здоровья.