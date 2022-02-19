А ещё нас ждут медали в фигурном катании и, возможно, в конькобежном спорте.

Россия на Олимпиаде-2022. Последняя битва Большунова и Клебо. Где смотреть трансляцию?

В субботу, 19 февраля, пройдёт предпоследний, 15-й день Олимпийских игр. В Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей, и российские спортсмены имеют все шансы на награды.

Прежде всего внимание болельщиков будет приковано к лыжному марафону. Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов поспорят за последние мужские медали в этом виде спорта.

Особо важным событием дня станет произвольная программа пар в фигурном катании. Сразу три российских дуэта – Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов – посоревнуются за золото.

Последняя возможность завоевать медали будет и в конькобежном спорте. Руслан Захаров и Денис Алдошкин примут участие в мужском масс-старте, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова – в женском. Пока что дела в конькобежке у нас складывались не очень хорошо, но надеемся на наших спортсменов!

Кроме того, россияне постараются сотворить чудо и взять медаль в горных лыжах – смешанная команда выступит в 1/8 финала. За высокие места поборются и наши женщины в бобслее. В финальных заездах выступят два экипажа: Макарова/Мамедова и Сергеева/Беломестных.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

19 февраля, суббота. День 15-й. Расписание трансляций

4:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка. «Матч! Страна»

4:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал. «Матч! Арена»

6:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/8 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

6:05. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

6:47. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/4 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

7:14. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

7:37. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Малый финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

7:46. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

9:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт. «Россия 1»

9:05. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Швеция – Великобритания. «Матч! Игра»

10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала. «Матч! Арена»

10:45. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала. «Матч! Арена»

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал. «Матч! Арена»

12:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал. «Матч! Арена»

14:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа. «Россия 1»

15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 3-я попытка. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

15:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место. «Матч! Игра»

16:10. Хоккей. Мужчины. За 3-е место. Швеция – Словакия. «Матч ТВ»

16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка. «Матч! Арена».