Россия на Олимпиаде-2022. Последняя битва Большунова и Клебо. Где смотреть трансляцию?

В субботу, 19 февраля, пройдёт предпоследний, 15-й день Олимпийских игр. В Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей, и российские спортсмены имеют все шансы на награды.
Прежде всего внимание болельщиков будет приковано к лыжному марафону. Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов поспорят за последние мужские медали в этом виде спорта.
Особо важным событием дня станет произвольная программа пар в фигурном катании. Сразу три российских дуэта – Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов – посоревнуются за золото.
Последняя возможность завоевать медали будет и в конькобежном спорте. Руслан Захаров и Денис Алдошкин примут участие в мужском масс-старте, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова – в женском. Пока что дела в конькобежке у нас складывались не очень хорошо, но надеемся на наших спортсменов!
Кроме того, россияне постараются сотворить чудо и взять медаль в горных лыжах – смешанная команда выступит в 1/8 финала. За высокие места поборются и наши женщины в бобслее. В финальных заездах выступят два экипажа: Макарова/Мамедова и Сергеева/Беломестных.
Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!
19 февраля, суббота. День 15-й. Расписание трансляций
4:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка. «Матч! Страна»
4:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал. «Матч! Арена»
6:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/8 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
6:05. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка. «Матч! Страна», «Матч ТВ»
6:47. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/4 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
7:14. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
7:37. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Малый финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
7:46. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
9:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт. «Россия 1»
9:05. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Швеция – Великобритания. «Матч! Игра»
10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала. «Матч! Арена»
10:45. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала. «Матч! Арена»
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал. «Матч! Арена»
12:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал. «Матч! Арена»
14:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа. «Россия 1»
15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 3-я попытка. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
15:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место. «Матч! Игра»
16:10. Хоккей. Мужчины. За 3-е место. Швеция – Словакия. «Матч ТВ»
16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка. «Матч! Арена».
- 19 февраля 2022
-
02:00
-
01:35
-
01:00
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:34
-
00:30
-
00:15
-
00:00
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:58
-
23:52
-
23:23
-
23:07
-
23:06
-
22:36
-
22:17
-
22:06
-
21:56
-
21:50
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:31
-
20:22
-
20:21