Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Олимпиада-2022: расписание трансляций на 19 февраля 2022 по каналам, где смотреть Олимпийские игры в Пекине

Россия на Олимпиаде-2022. Последняя битва Большунова и Клебо. Где смотреть трансляцию?
Владимир Лаевский
ОИ-2022: расписание трансляций на 19 февраля
Комментарии
А ещё нас ждут медали в фигурном катании и, возможно, в конькобежном спорте.
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Медальный зачёт

В субботу, 19 февраля, пройдёт предпоследний, 15-й день Олимпийских игр. В Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей, и российские спортсмены имеют все шансы на награды.

Прежде всего внимание болельщиков будет приковано к лыжному марафону. Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов поспорят за последние мужские медали в этом виде спорта.

Особо важным событием дня станет произвольная программа пар в фигурном катании. Сразу три российских дуэта – Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов – посоревнуются за золото.

Три российские пары проигрывают феноменальным китайцам. Но шансы на золото ещё есть Три российские пары проигрывают феноменальным китайцам. Но шансы на золото ещё есть
«Это не спорт, а что-то другое». Последний марафон Большунова и Клебо завершился скандалом «Это не спорт, а что-то другое». Последний марафон Большунова и Клебо завершился скандалом

Последняя возможность завоевать медали будет и в конькобежном спорте. Руслан Захаров и Денис Алдошкин примут участие в мужском масс-старте, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова – в женском. Пока что дела в конькобежке у нас складывались не очень хорошо, но надеемся на наших спортсменов!

Кроме того, россияне постараются сотворить чудо и взять медаль в горных лыжах – смешанная команда выступит в 1/8 финала. За высокие места поборются и наши женщины в бобслее. В финальных заездах выступят два экипажа: Макарова/Мамедова и Сергеева/Беломестных.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

Олимпиада-2022. 19 февраля. В фигурном катании опять заруба. У России отберут золото? Олимпиада-2022. 19 февраля. В фигурном катании опять заруба. У России отберут золото?

19 февраля, суббота. День 15-й. Расписание трансляций

4:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка. «Матч! Страна»
4:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал. «Матч! Арена»
6:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/8 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
6:05. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка. «Матч! Страна», «Матч ТВ»
6:47. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/4 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
7:14. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
7:37. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Малый финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
7:46. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
9:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт. «Россия 1»
9:05. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Швеция – Великобритания. «Матч! Игра»
10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала. «Матч! Арена»
10:45. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала. «Матч! Арена»
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал. «Матч! Арена»
12:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал. «Матч! Арена»
14:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа. «Россия 1»
15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 3-я попытка. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
15:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место. «Матч! Игра»
16:10. Хоккей. Мужчины. За 3-е место. Швеция – Словакия. «Матч ТВ»
16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка. «Матч! Арена».

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022