Как России выиграть финал Олимпиады? Финны страшны, но у них есть слабые места

Олимпийский финал, который казался наиболее вероятным, случился. Этот же финал казался наиболее сложным для сборной России — финны давно стали синонимом зубной боли. Из-за них Россия не смогла выиграть сразу три домашних топ-турнира (2007-й, 2014-й, 2016-й), дрим-тим Братиславы-2019 не смогла забить финнам даже один раз.

Ярких побед над финнами в этом десятилетии было мало. Был погром 6:2 на домашнем для финнов ЧМ на «Хартвалл-Арене», который во многом обеспечил лично Евгений Малкин, лучший игрок мира по состоянию на май 2012-го. Последний свой титул сборная России взяла в Минске именно в матче со сборной Финляндии, которая потом кипела из-за несправедливого, по их мнению, судейства. Наконец, была уверенная и сухая победа на групповом этапе уже отправившегося в дыру памяти Кубка мира, где сборную возглавлял самый критикуемый тренер Суоми Лаури Марьямяки.

Но поражения от финнов были куда болезненнее побед — в том числе из-за того, что все они проходили по одному и тому же сценарию дня сурка, когда финны перекрывали всю атакующую игру нашей сборной, заставляя звёзд и тренеров паниковать, сбиваться на индивидуальные усилия, которые перекрывали так же легко. Самое странное, что об эту стенку спотыкались все — и Быков, и Билялетдинов, и Знарок, и Воробьёв, как будто играя против разных Вестерлундов и Ялоненов один и тот же бесконечный матч.

Кубок Первого канала тоже был проигран финнам — и несмотря на низкий статус турнира, сборная Жамнова, которая в предшествовавших матчах выглядела свежо и легко, тоже врезалась в этот финский забор. Теперь надо придумывать, как это делать.

Юкка Ялонен Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Юкка Ялонен проводит вторую каденцию в сборной. Первый срок был противоречивым: с одной стороны, второй титул финского хоккея в Братиславе. с другой — те самые 2:6 на ЧМ-2012 и невероятно позорный полуфинал Игр в Ванкувере, где финны получили 0:6 от США уже к 13-й минуте. После этого была работа в СКА, а ещё не менее важный для финнов титул молодёжки на домашнем турнире – 2016, где зажигала великая тройка Пульюярви — Ахо — Лайне.

Второй срок получается куда более эффективным: Ялонен вывел свою сборную в три финала из трёх. Рижский ЧМ Финляндия проиграла, но за три матча плей-офф финны ни разу не пропустили в равном составе: три шайбы в меньшинстве и победный гол Ника Пола в овертайме 3х3. В Пекине почти такая же история: 5х5 финны пропустили только от одного человека — Юрая Слафковски.

При этом нынешний состав финнов — лучший за три турнира Ялонена. В Братиславе сборную проигнорировали не только энхаэловцы, но и игроки КХЛ: 12 чемпионов мира представляли местную Лиигу. Сейчас главная лига Европы отправила всех лучших: это тройка из Уфы, связка из Подольска (правда, здесь её разбили), а ещё и парни из «Йокерита». Эти финны впервые за очень долгое время казались лучшими на турнире не только по системе, но и по именам.

Уфимскую тройку Маннинена помнят все, но в этой сборной три играющих звена. Во второй тройке суперветеран Валтерри Фильппула — тоже капитан и знаменосец, как и Вадим Шипачёв, третью прокачивает один из недооценённых центров КХЛ Миро Аалтонен. Четвёртая тройка у Суоми наиграна и в сборной, и на клубном уровне, причём звено Мяэналанен — Бьорнинен — Анттила может атаковать и позиционно, без каруселей, но с хорошим контролем.

Стиль Ялонена сложно назвать автобусом. Оборона финнов начинается ещё в чужой зоне, где нападающие постоянно лезут за чужие ворота вдвоём — никакой пассивности в этом плане нет. Откат Суоми применяет, скорее, ситуативно — это было видно в полуфинале со словаками, где финны повели в концовке первого периода, но не ослабляли давление в чужой зоне.

Фото: Peter Kneffel/Getty Images

При выходе из обороны команда Ялонена редко отбрасывается и не дарит шайбу сопернику, защитник почти всегда ищет вариант для развития контратаки — в числе прочего это помогает убивать время матча лучше, чем безадресные передачи. А вот при минимальном преимуществе в концовке финны уже могут выкатить «автобус» без всяких стеснений — и вскрыть это очень трудно.

И даже сложно представить, какой путь выбрать против этих финнов. Быстрые и агрессивные словаки в полуфинале не смогли сделать ничего, шведы со своей организацией и дисциплиной ничего не давали финнам в своей зоне, повели 3:0 — всё равно проиграли, очень организованные и жёсткие швейцарцы проиграли четвертьфинал уже в первом периоде.

Даже сверхорганизованные канадцы в прошлогоднем финале и то смогли вымучить только овертайм за счёт спецбригад — даже сильная организация против этих финнов не гарантирует победу в этой игре. Можно пытаться нагрузить финнов бросками со всех позиций — но Харри Сятери от обстрела из лёгких орудий, скорее, поймает кураж, чем развалится.

Главный шанс в матче с этой сборной Финляндии — игра в большинстве. Финны четвёртые с конца по игре «4 на 5» на этом турнире, на серебряном ЧМ-2021 — вторые с конца, хуже только совсем безнадёжные итальянцы. В игре со шведами финны собрали пакет из всех возможных удалений — «5+20» Гранлунда, 2+2 за игру высоко поднятой, оставались втроём на какое-то время. Судя по всему, после такого концерта была проведена работа — против швейцарцев было лишь два удаления (одно из них за выброс шайбы), против словаков — ноль.

Вообще, на этом турнире судьи явно дают играть, что не особо похоже на обычные турниры ИИХФ, а больше на поздние стадии Кубка Стэнли — пограничные удаления могут не свистеть. Значит, удаления надо провоцировать — если не техникой Гусева и Шипачёва, так лезть под кожу всеми силами. Правда, на примерах Воронкова и Слепышева видно, что наши игроки иногда чрезмерно увлекаются, когда лезут в стычки.

Полуфинал ЧМ-2019 Россия — Финляндия Фото: Pawel Andrachiewicz/Getty Images

И если Россия хочет выиграть, то надо сразу же готовить комбинации под овертайм. В основное время у команды Ялонена выиграли только немцы на групповом этапе ЧМ-2019, и то с 39 сэйвами от Грубауэра и 3 очками от Драйзайтля. В Риге Казахстан благодаря матчу жизни от Никиты Бояркина дожил до серии буллитов и выиграл их.

Это не лучшие ориентиры, конечно — но сложно представить, что эта Финляндия проиграет в основное время «3 на 3», где системной игры становится гораздо меньше, финны более уязвимы — правда, мы вряд ли забыли, как год назад узнали, что в таких овертаймах комбинаций нет. Это было видно и в полуфинале, где шведы создали свои самые опасные моменты матча. И если Россия объективно хочет выиграть, надо их рисовать — а ещё наконец приводить в порядок большинство.

Но главное, конечно же, не пытаться сыграть ещё более осторожно, чем финны-2019. Копия всегда хуже оригинала — и если Россия выйдет терпеть, как в полуфинале, наказание за это будет быстрым.