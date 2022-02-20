«У Артёма ещё будет медаль». Самая грустная и несправедливая история нашего лыжника на ОИ

Мальцев дважды останавливался в шаге от медали в личных гонках, а в состав эстафеты его не включили.

На любой Олимпиаде радость от побед смешивается с сожалением от поражений. Пока одни ликуют, другие уезжают с Игр, понурив голову. И даже в российских лыжных гонках, где, кажется в Пекине всё было идеально, есть одна грустная и несправедливая история. Про Артёма Мальцева.

Как же обидно за нашего крутого лыжника, который заменил Устюгова в скиатлоне, остановился в шаге от медали в спринте и марафоне и не попал в золотой эстафетный состав.

Шестеро из восьми с медалями!

Российские лыжники на Олимпиаде в Пекине показали потрясающий уровень. Наши спортсмены добыли медали в каждой гонке мужской олимпийской программы: в общей сумме 12 наград (именно драгоценных кругляшков) на шестерых – просто невероятный результат!

Александр Большунов привезёт из Китая пять наград – три золота, серебро и бронзу, Денис Спицов – золото и серебро, Александр Терентьев – две бронзы, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин – по одной золотой награде, Иван Якимушкин – серебро. То есть шестеро из восьми членов мужской команды выиграли олимпийские медали!

Красивую точку мужская часть российской лыжной команды поставила в марафоне: Большунов выиграл очередное золото, а Иван Якимушкин реабилитировался после не самого удачного начала Олимпиады, финишировал вторым и выиграл первую в карьере олимпийскую награду.

Таким образом, три из четырёх российских участников заключительной лыжной гонки в Пекине – призёры Олимпиады-2022. Все, кроме Артёма Мальцева, который, в отличие от напарников по команде, ни одной награды из Китая не увезёт. И это, наверное, самый грустный и в какой-то степени несправедливый итог Олимпийских игр для нашей команды.

Мальцев на Олимпиаде в Пекине пробежал три гонки и в каждой из них выступил здорово. И в каждой обыграл хотя бы одного напарника по команде, который медаль всё-таки выиграл.

В скиатлоне, к которому Мальцев явно не готовился целенаправленно, он заменил Сергея Устюгова, который подводился к спринту. Артём финишировал девятым и обошёл Червоткина. В спринте занял пятое место в финале и прошёл дальше Устюгова, в личном спринте не блеснувшего. В марафоне Мальцев до последнего боролся за пьедестал, всю гонку шёл в числе лидеров, но в итоге занял обиднейшее четвёртое место. От бронзы и повтора российского пьедестала Сочи-2014 его отделили 3,7 секунды! Тем не менее он оказался быстрее призёра скиатлона Дениса Спицова.

Новость по теме Александр Легков поддержал Артёма Мальцева, оставшегося без медали в масс-старте

«Извиняюсь перед Артёмом. Он большой молодец»

Ещё обиднее оттого, что Мальцев мог стать олимпийским чемпионом и в эстафете, но в состав его не включили. Но в этом случае варианта, который мог бы устроить всех, просто не было. С одной стороны, жаль, что Мальцева не взяли в гонку, где медаль была бы ему практически гарантирована, с другой – возникает вопрос: а кого в команде он мог заменить?

Возможно, мог финишировать вместо Устюгова, но Сергей провёл гонку своей жизни, и всем понятно, что в команде он оказался абсолютно заслуженно. Финишёра выбирала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Уже после гонки она объяснила, почему именно Устюгов, а не Мальцев попал в состав, и не согласиться с её решением сложно.

«Знаю, что ко мне много вопросов по составу. Знаю, есть те, кто очень сильно обиделся. Но в спорте это всегда выбор, когда есть травмы или ещё что-то. Я извиняюсь перед Артёмом. Он большой молодец. Но мы прекрасно понимаем, что у Серёги больше никаких шансов нет. Этот человек заслуживает этого, и сегодня он провёл гонку шикарно, просто шикарно. Честно говоря, я никогда ещё не слышала, чтобы каждый, кто был у рации, кричал: «Остановите! Остановите Устюгова!» Но он шёл красиво, хорошо, как он может, уверенно. Простите те, кто болел и топил за Артёма. Я уверена, что у Артёма ещё будет такая медаль», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

«Ему будет очень тяжело»

Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов прокомментировал результат Мальцева после заключительной олимпийской гонки, где взять медаль ему всё-таки не удалось.

«Невероятная гонка! Третья золотая медаль, и опять двойной пьедестал. Очень рад серебру Якимушкина. Я бы радовался ещё больше, если бы Мальцев на финише обогнал Крюгера и заехал на подиум. Перед этой гонкой только у двоих ребят из команды — у Артёма и Ивана — не было наград. Ваня взял медаль, а у Артёма, к сожалению, «деревяшка», и ему будет очень тяжело. Жаль, что не сложилось у Артёма, не смог отработать на финише», — приводит слова Петухова RT.

Так что сказать, что с Мальцевым поступили нечестно, будет неправильным — в трёх гонках ему шанс побороться дали. Но всё-таки за него очень сильно и просто по-человечески обидно. Артём проявил себя как универсальный борец, в каждой из олимпийских гонок он финишировал в десятке, и дважды до медали ему не хватило нескольких секунд. И хотя сейчас за большую часть нашей команды очень радостно, грусть из-за неудачи Мальцева закрадывается.

Не стоит забывать, что без медали остался ещё и Илья Семиков, который на Олимпиаде выступил только в одной гонке – разделке на 15 км классическим стилем, где занял девятое место. Он проиграл Червоткину, который финишировал пятым, и не попал в эстафету.