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Олимпиада-2022: лицемерие американцев по отношению к Этери Тутберидзе и её фигуристкам: радость Вейра, рассказ Эдмундс

«Оголяя истину». Как американцы обидели Тутберидзе своим лицемерием
Дарья Кирюхина
Как американцы обидели Тутберидзе своим лицемерием
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Ученицами Этери Георгиевны восхищались в США. Но в трудный момент нанесли им удар в спину.

Друзья познаются в беде. А в случае с Этери Тутберидзе — американские «друзья» познаются в беде. Олимпийские игры в Пекине очень чётко это дали понять. Те из заокеанских коллег Тутберидзе, кто ещё недавно восхищался успехами её фигуристок, после развернувшегося вокруг Камилы Валиевой скандала в Пекине быстренько поменяли позицию.

Усомниться в справедливости обвинений со стороны ВАДА и МОК и подождать решения ситуации? Нет, извольте. Проще и эффектнее развести костёр для публичной инквизиции. И сделать это с фирменной американской улыбкой.

Так кто же обидел Этери Тутберидзе своим лицемерием?

«Этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину»

По окончании Олимпиады Этери Тутберидзе подвела у себя в «инстаграме» итоги долгих двух недель соревнований и очень чётко дала понять, что ничьи действия и мнения не остались не замечены. Российского тренера поразило, насколько легко люди могут отказаться от прежних взглядов и заработать себе славу за счёт чужой беды.

«Как же показательны такие ситуации — те, кто ещё вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции.

Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», — написала Тутберидзе у себя в «инстаграме».

Демонстративный игнор девочек из России — это именно то, что устроили на личных соревнованиях одиночниц американские болельщики и спортсмены. По словам нашего серебряного призёра в танцах на льду Никиты Кацалапова, представители США покидали трибуны перед сильнейшей разминкой, в которой выступали наши фигуристки. Для них не имело значения, что Камилу Валиеву официально допустили до старта, а её пробы перед Играми были чисты. Как и то, что всего несколько дней назад на командном турнире они стоя аплодировали этой восхитительной девочке из России, поражаясь её таланту и силе.

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«Слава богу, что её не будет на подиуме!»

Если бы «Оскар» вручали за лицемерие, то среди главных претендентов на него однозначно значился бы американский экс-фигурист Джонни Вейр. В ноябре он приезжал в Россию, чтобы посетить «Хрустальный» и взять интервью у фигуристок Тутберидзе для NBC. В том числе и у Камилы Валиевой. Юная спортсменка очаровала заморского гостя, и он даже разместил у себя в «инстаграме» фото с ней.

Господин Вейр запомнился тогда и похвалой в адрес самой Этери Тутберидзе, гостеприимно принявшей его на своём катке. Называл её одним из лучших тренеров в мире и признавался в симпатии. Увы, через несколько месяцев он и не подумает поддержать в трудную минуту ни фигуристку, ни её наставницу, которыми так восхищался.

«Если кто не знает, то Этери Тутберидзе — одна из лучших тренеров по фигурному катанию в мире. Недавно она разрешила нам записать её профайл для NBC — по типу «один день из жизни».

Она очень сильная, целеустремлённая, но при этом очень логичная и очень добрая. Мне она невероятно нравится», — говорил Вейр в своих «сториз».

На Олимпиаде в Пекине Джонни Вейр работал комментатором для NBC и был без ума от выступления Камилы Валиевой в командном турнире.

«Господи. Если это выступление не вдохновило весь мир заняться фигурным катанием, я не знаю, что ещё нужно», — приводили слова Вейра в «Твиттере» NBC Olympics.

К сожалению, восторги американца оказались крайне зыбкими. Они в миг рассыпались, как только появилась информация о сомнительной допинг-пробе Валиевой. Он даже не пытался разобраться, что там произошло. Перед его взором отныне маячили лишь положительный тест и желание мнимой справедливости для «чистых» фигуристов.

«Я не могу одобрить это решение. Был положительный тест. Спортсмен, который сдал положительный тест — по своей вине или нет — вне зависимости от возраста и времени сдачи теста/результата, не должен быть допущен к соревнованиям с чистыми спортсменами», — написал Вейр в своём «твиттере».

Но наиболее противным оказалось высказывание Вейра по итогам личных соревнований у девушек. Так откровенно радоваться поражению 15-летней девочки — просто жестоко.

«Мы увидели уничтожение юной девушки. Я не могу представить, каково это — пройти то, через что сейчас проходит Камила. Но это никак не отменяет того факта, что её и близко не должно было быть на Олимпиаде. Слава богу, что её не будет на подиуме!» — сказал Вейр в эфире американского телевидения.

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«Это оставит шрам на нашем виде спорта»

Идеальную компанию по лицемерному искусству Джонни Вейру составила известная экс-фигуристка из США Тара Липински. В 1998 году она сама выиграла Олимпийские игры в возрасте 15 лет, и как никто должна была понимать, насколько болезненной может быть вся эта ситуация для Камилы. Тем не менее она, как и Джонни, сначала осы́пала её комплиментами, а затем публично отреклась.

«Такие таланты появляются только раз в жизни», — восхищалась Липински в эфире телеканала NBC во время командного турнира.

И как же риторика Тары поменялась, когда в историю Камилы вмешалась сомнительная допинг-проба.

«Я категорически не согласна с этим решением. В конце концов, положительный тест был. У меня даже не возникает вопросов — её не должны допускать к соревнованиям. Вне зависимости от возраста или сроков теста/результатов. Я уверена, что это оставит шрам на нашем виде спорта», — приводило слова Липински Reuters после того, как Камилу допустили к личным соревнованиям.

В «Твиттере» даже запустили кампанию против Липински: люди напоминают ей, что победы детей на Олимпиадах начались с неё.

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Бутылочки восьмилетней давности

Самым нелогичным выпадом в сторону Тутберидзе и её воспитанниц, а заодно и всего женского одиночного в России отличилась американская фигуристка Полина Эдмундс. Девушка вдруг решила поведать миру историю восьмилетней давности. Вспомнила в известном подкасте The Skating Lesson, как соревновалась с Евгенией Медведевой, Марией Сотсковой и Серафимой Саханович в финале юниорского Гран-при в 2013 году. Получился настоящий детектив, в котором преступник не человек, а загадочные бутылочки!

«Я сидела с ними в раздевалке, готовясь к выходу на тренировку. Их тренеры вышли. Девушки завязывали шнурки, шутили, хихикали. Я была в раздевалке с мамой. За пять минут до выхода на лёд они все достали маленькие бутылочки. У них были пипетки, и каждая фигуристка приняла несколько капель. Они смеялись по этому поводу. Одна сказала: «Мой врач говорит, что я не смогу это проглотить». Другая ответила, что у неё всё нормально. Мы с мамой подумали, что это странно», — поделилась Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

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Эдмундс предполагает, что эти бутылочки, видимо, являлись ключом к успеху россиянок. Во всяком случае это объясняет, почему она не могла тренироваться так же интенсивно, как наши одиночницы.

Но это не объясняет нам, почему рассказать о том случае она решила только сейчас. К чему было это восьмилетнее молчание? Наверное, она подозревала, что дело не в бутылочках, а в трудолюбии? А теперь пользуется допинг-скандалом, чтобы напомнить о себе?

К сожалению, беда, в которую попала Камила Валиева со своим тренерским штабом, стала отличной возможностью для многих показать свою якобы приверженность к справедливости и чистому спорту. Но почему-то от этих речей становится тошно. Как и от американских псевдоулыбок, которые, на деле, не что иное, как хищный оскал.

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