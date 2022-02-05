Журова — о серебре Непряевой: надеемся, что ещё сможем одолеть норвежцев!

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы РФ, прокомментировала первую завоёванную медаль сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Лыжница Наталья Непряева стала второй в скиатлоне. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг в скиатлоне. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.
«Хорошее начало! Нам редко удаётся сразу получить золото на ОИ, поэтому серебро Непряевой тоже хорошо. Мы любим в первые дни размяться. Нам прогнозируют много серебряных медалей, но хотелось бы, чтобы они были золотыми.
Надеемся, что в лыжах мы ещё сможем одолеть норвежцев! Но, что касается Йохауг, то в её лице имеем закономерности, которые невозможно преодолеть. Но это Олимпиада. Будем надеяться. У нас есть Саня Большунов!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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