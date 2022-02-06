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Австралийской кёрлингистке разрешили выступать на ОИ после положительного теста на COVID

Австралийской кёрлингистке разрешили выступать на ОИ после положительного теста на COVID
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Австралийские кёрлингисты Тали Гилл и Дин Хьюитт получили разрешение продолжить участие в турнире смешанных пар на Олимпийских играх – 2022, несмотря на два положительных теста на коронавирус, сданных Гилл.

Утром 6 февраля Олимпийский комитет Австралии получил электронное письмо от организаторов с разрешением продолжить соревнования, соблюдая все принятые в таких случаях правила. Оказалось, что данные тестирования Гилл за последние 24 часа находятся в допустимом диапазоне.

Ранее Гилл и Хьюитт потерпели семь поражений в семи матчах и, узнав о положительных тестах спортсменки, уже были готовы досрочно завершить соревнования. Однако новость о том, что им разрешили продолжить, так вдохновила австралийцев, что они одержали победу над Швейцарией – 9:6. Позднее сегодня, 6 февраля, Гилл и Хьюитт сыграют с канадцами.

Олимпиада 2022. Кёрлинг
Микст. 11-й тур. Австралия - Швейцария
06 февраля 2022, воскресенье. 09:05 МСК
Австралия
Окончено
9:6
Швейцария
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