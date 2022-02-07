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Данил Садреев о серебре в прыжках с трамплина: радость появилась, когда Женя приземлился

Данил Садреев о серебре в прыжках с трамплина: радость появилась, когда Женя приземлился
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Российский спортсмен Данил Садреев, завоевавший серебряную медаль в составе сборной России в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, описал свои чувства после завершения состязаний.

«Безумная радость. Она появилась, когда Женя приземлился. До этого не было эмоций. Они приходили в голову, я пытался их контролировать, и только когда Женя приземлился, понял, что мы это сделали. После первого прыжка, когда всё это увидели, мы начали перепроверять нашу экипировку. Как оказалось, в дальнейших наших замерах всё было хорошо, к нам особых претензий не было», — передаёт слова Садреева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, ранее сборная России в составе Садреева, Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимних Олимпийских игр. Это первая медаль России в прыжках на лыжах с трамплина.

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Данил Садреев, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Данил Садреев, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Ирма Махиня, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирма Махиня, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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