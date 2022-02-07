Ирина Аввакумова — об экипировке: мы шили комбинезоны прямо перед Олимпиадой

Россиянка Ирина Аввакумова, завоевавшая серебряную медаль в составе сборной России в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, рассказала о подготовке комбинезонов к Олимпиаде и собирается отпраздновать олимпийский успех пиццей с кофе.
«Мы шили комбинезоны прямо перед Олимпиадой. На Кубках мира мы в них не выступали. У меня было три комбинезона и один новый, который со мной будет до конца сезона. Вечеринка? Какая вечеринка!? Мы спортсмены. Ковид, социальная дистанция. Мы будем долго всё это мусолить. Что касается праздника, то у меня есть пицца и личный кофе.
Мне надо было уйти, чтобы скинуть с себя четвёртое место в Корее и вернуться за этими эмоциями. Наверное, теперь можно уходить», — передаёт слова Аввакумовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 7 февраля 2022
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