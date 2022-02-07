Ирина Аввакумова — о завершении карьеры: лыжи ещё рано заколачивать на стену

Россиянка Ирина Аввакумова, завоевавшая серебряную медаль в составе сборной России в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, не собирается пока завершать карьеру.

«Когда эти соревнования (командные прыжки на лыжах с трамплина. – Прим. «Чемпионата») включили в летний Гран-при, у мальчиков, которые сейчас не выступают, был спортсмен, который сказал, что никогда в жизни не будет прыгать с девочками. Прошло какое-то время, у девочек результаты подросли, а у мальчиков заметно упали. У нас была девушка, которая говорила, что не будет прыгать с мальчиком в команде. А сегодня всё сошлось.

Всё ли это в плане карьеры? Подождите, сезон ещё не закончился. У меня впереди «Синяя птица», большой трамплин. Пока что нет. Лыжи ещё рано заколачивать на стену», — передаёт слова Аввакумовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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