Ирина Аввакумова — об успехе сборной России: мы реально заслужили эту медаль

Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова, завоевавшая серебряную медаль на ОИ-2022 в Пекине, пока ещё не осознала грандиозность успеха сборной России.

«Осознаем немного попозже. Надо покушать, помыться. Будет ли новая татуировка в честь медали? Мне кажется, что придётся, придётся. Такие знаменательные события просто так не проходят.

Не скажу, что чехарда с комбинезонами как-то выбила. Быстро достали машинку, всё проверили.

Олимпиада — это абсолютно другой старт. Когда меня спросили, чем отличаются ОИ от Кубка мира, я сказала, что в Чайковский мы приезжаем два раза в год, а в Пекин приехали первый раз за четыре года. Ты выходишь на старт с другими мыслями, прыгаешь по-другому.

Мы заслужили медаль. Даже если посмотреть на личные старты, мы реально заслужили. Даже без всяких дисквалификаций. Я друзьям говорила, что рассчитываю на третье место — это самый плохой расклад.

Я не могу сказать, что по сезону хорошо выступала. Ну в двадцатку попадала, не более того. Но мы с тренером так ставили подготовку, чтобы к Олимпиаде подойти к максимальному уровню. Кто бы что ни говорил, в 30 лет очень тяжело находиться на высоком уровне весь сезон.

Следующая Олимпиада? Не торопите события, нужно сначала это переварить. Должно пройти какое-то время. Никогда такого не было», — передаёт слова Аввакумовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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