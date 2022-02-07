Кершоу: меня шокировала тактика Спицова, это была игра с огнём

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу полагает, что российский лыжник Денис Спицов сильно рисковал во время скиатлона на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Мужской скиатлон во многом удался на славу. Большунов и Нисканен проделали фантастическую работу на классической части. Эти два парня невероятно красиво идут классикой, чудесная техника у обоих — идеальные углы, высоко поднятые бёдра и так далее. Они вдвоём уничтожили группу на классике, и это был смелый шаг.

Но если от Большунова и Нисканена можно было ожидать чего-то подобного, то тактика Спицова меня шокировала. В какой-то момент показалось, что он подтаскивает Голберга и Холунда к Большунову. И я очень рад, что к Большунову на подиуме присоединился его партнёр, который совершил такой манёвр. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Спицов сам себя привёл к серебру, но это была игра с огнём.

Представьте, что вы в профессиональном велоспорте и вы подтягиваете топовых гонщиков к лидеру вашей команды. Конечно, вас за это сразу выгонят из команды. А ведь они тренируются в одной группе. Иногда можно простить россиянам неправильную тактику, потому что у них внутри сборной около пяти групп с разными тренерами. Здесь же два спортсмена из одной группы демонстрируют антикомандную работу. Я был в шоке.

Но в итоге это не имело значения, всё сложилось в пользу россиян. В коньке Большунов сокрушил Нисканена. При этом я рад, что Ийво воздалось за эту тяжелейшую работу, и он удержал бронзу», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

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