Тренер сборной Норвегии поделился ожиданиями от мужской разделки на Олимпиаде

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от гонки на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.
«Будем бороться за медали. Речь идет о том, чтобы оптимально провести гонку и извлечь то, на что мы способны. Я считаю, что у нас все четверо могут побороться за медали. Однако всё зависит от того, получится ли показать свой максимум в этот день», – приводит слова Носсум VG.
Гонка пройдёт пройдет в пятницу, 11 февраля.
Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах. Будет разыграно 109 комплектов медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
02:36
-
02:00
-
01:55
-
01:35
-
01:14
-
01:04
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:44
-
00:32
-
00:12
-
00:00
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:21
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
21:00