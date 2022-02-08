Тренер сборной Норвегии поделился ожиданиями от мужской разделки на Олимпиаде

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от гонки на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.

«Будем бороться за медали. Речь идет о том, чтобы оптимально провести гонку и извлечь то, на что мы способны. Я считаю, что у нас все четверо могут побороться за медали. Однако всё зависит от того, получится ли показать свой максимум в этот день», – приводит слова Носсум VG.

Гонка пройдёт пройдет в пятницу, 11 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах. Будет разыграно 109 комплектов медалей.

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