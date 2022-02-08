Хайди Венг и Анне Кьерсти Кальво вернулись в Норвегию после 10-дневной изоляции в Италии

Норвежские лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво вернулись в свою страну после десятидневной изоляции в Италии, сообщает VG.
Сообщается, что уже известно — Кальво в олимпийской сборной заменила Рагниль Хага. Вопрос об участие Венг в Играх-2022 ещё решается. Отмечается, что если Хейди не сможет поехать на Олимпиаду, то её место может занять Анне Кьерсти.
Спортсменки должна сдать четыре отрицательных теста, прежде чем въехать в Пекин. Тесты должны быть сделаны в течение последних четырёх дней перед вылетом.
Ранее сообщалось, что Хейди Венг опасается ехать на Олимпиаду в Пекин. В частности пятикратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне переживает, что может благополучно пройти тесты дома, а затем вирус найдут у неё в Пекине.
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